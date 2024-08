Estas banderas espaciales del Orgullo son prueba de que el universo es gay

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Cuando la drag queen de San Francisco Gilbert Baker tiñó a mano y cosió la primera bandera arcoíris del Orgullo en 1978, el joven de 27 años tenía una filosofía clara detrás de su diseño. “El arcoíris es tan perfecto porque realmente se ajusta a nuestra diversidad en términos de raza, género, edad, todas esas cosas”, dijo al Museo de Arte Moderno (MoMA) cuatro décadas después, cuando el museo adquirió la ahora icónica pieza de arte. “Además, es una bandera natural, ¡proviene del cielo!”

La bandera del arcoíris ha evolucionado en muchas permutaciones diferentes desde entonces: ahora hay banderas del Orgullo para una gran variedad de identidades de género y orientaciones sexuales, incluida una bandera arcoíris recientemente rediseñada que reconoce la deuda del movimiento LGBTQ con personas transgénero de color como Marsha P. Johnson y Sylvia Riviera.

Baker falleció en abril de 2017, pero puedes imaginarlo sonriendo ante la última iteración de su creación, cortesía de la antropóloga queer y no binaria Laurie Raye: banderas espaciales del Orgullo, en las que los colores típicos se reemplazan por franjas de colores similares provenientes de galaxias, nebulosas y otros cuerpos celestes.

“Colecciono muchas imágenes del espacio, realmente me gusta mirarlas”, dijo Raye a Broadly. “Me parece realmente relajante perderme en las estrellas por un momento. En mi carpeta de imágenes tenía unas nebulosas blancas, moradas y negras que utilicé para la bandera no binaria, y pensé ‘Si hubiera un amarillo, sería la bandera no binaria. Publiqué la imagen en Facebook, luego un amigo me pidió la bandera trans, luego otro par de amigos me pidieron otras… así que originalmente sólo hice unas cuantas banderas y no esperaba que fueran tan populares”.

En Twitter, más de 1,200 personas han retuiteado las banderas trans y no binarias de Raye, y su publicación en Facebook que recopila todas las banderas del orgullo espacial se ha compartido casi 15,000 veces. Hay una versión galáctica de la bandera del arcoíris de Baker, así como banderas para una multitud de identidades diferentes, que incluyen orgullo bisexual, orgullo pansexual, orgullo de género, orgullo lésbico y orgullo de género.

La bandera no binaria del Orgullo de Laurie Raye

“La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Creo que las respuestas que más me han conmovido provienen de personas que se familiarizaron con varias identidades de género u orientaciones a través de mis banderas”, señala Raye. “Ver a alguien decir ‘Wow, ¡no sabía que había un nombre para este sentimiento! ¡Creo que este soy yo!’ es realmente conmovedor”.

Como señaló la asistente curatorial del MoMA Michelle Millar en el obituario de Baker, el artista nunca registró su diseño: “muy parecido a los diseñadores que nos dieron otros símbolos universales, como el símbolo de reciclaje de Gary Anderson o el signo de la paz de Gerald Holtom”.

Del mismo modo, Raye quiere que las banderas espaciales del Orgullo sean accesibles para todos, y le da crédito a Mount Lemmon Skycenter como la fuente de sus fotos galácticas. “Quiero que la gente los robe”, aclara. “Quiero que las personas los usen donde quieran, son un regalo gratuito para mi comunidad. ¡Es todo lo que espero obtener de esto!”

La bandera del Orgullo trans de Laurie Raye.

En su entrevista con el MoMA, Baker dijo que consideraba que su bandera arcoíris era un poderoso símbolo de unidad. “Lo que el arcoíris le ha dado a nuestra gente es algo que nos conecta”, explicó. “Puedo ir a otro país y si veo una bandera del arcoíris, siento que es un espíritu afín o [que es] un lugar seguro a donde ir. Es una especie de lenguaje y también es una muestra de poder”.

Con esto en mente, es fácil entender por qué las banderas espaciales del Orgullo de Raye han tocado las fibras sensibles de las personas LGBTQ. No importa con qué parte del arcoíris te identifiques, todos estamos conectados bajo el mismo cielo abierto. Como dice Raye: “También he visto gente que comenta cosas como ‘todos estamos hechos de polvo de estrellas’, que es un pensamiento realmente agradable. Somos hijos de estrellas que murieron hace mucho tiempo, y si somos queer, entonces seguramente algunas estrellas también son queer”.

“Es la regla ahora”, agregan, “las estrellas son gay”.