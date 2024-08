Cómo saber si alguien te coquetea según su signo zodiacal

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

La astrología es mi herramienta favorita para el autoconocimiento. También es mi herramienta favorita para intentar averiguar qué carajos está pensando un crush.

La comunicación es tu mejor amiga, pero a veces, las acciones sí hablan más fuerte que las palabras. Si no estás listo para preguntarle a tu crush cómo se siente ni para arriesgarte a que te rompan el corazón, aquí tienes algunas señales que puedes tener en cuenta antes de que decidas si quieres salir con alguien:

Acuario (Enero 19 – Febrero 18)

¿Por qué el apasionado y romántico día de San Valentín aterriza en la cool y distante temporada de Acuario? Realmente no puedo decir por qué, pero algo es seguro: puede ser muy difícil saber si le gustas a este signo del aire independiente e impasible. Por frío que este signo invernal pueda parecer, tienen emociones poderosas y pueden sentirse profunda y apasionadamente atraídos por ti, mientras por fuera parecen estar completamente relajados. Los acuarianos desean una conexión fuertemente intelectual, y se sienten más atraídos a personalidades grandes y gregorianas, personas que no tienen miedo de decir lo que sienten. Así que si te gusta un acuariano, haz que tus sentimientos se sepan.

Piscis (Febrero 18 – Marzo 20)

Los Piscis pueden ser tímidos en general, pero cuando tienen un crush, probablemente lo sepas porque les encanta coquetear. Si un Piscis se toma la molestia de hacerte sentir cómodo (ir por algo de tomar o preparar comida para ti, cubrirte con una cobija caliente), es un buen signo. Sí, son generosos con muchas personas, pero también son muy poco fiables. Mira a tu alrededor: ¿esa persona está siendo tan cariñosa con alguien más como lo es contigo? Si no, seguro piensa que eres alguien especial. Puede ser fácil que con alguien tan intuitivo como Piscis sientas simplemente que ambos están en la misma página, y aunque eso es cierto, Piscis se siente más atraído a personas que pueden articular sus pensamientos y emociones, ¡así que comparte los tuyos!

Aries (Marzo 20 – Abril 19)

Aries, el signo de fuego proactivo te hará saber por completo si tienen un crush por ti. ¡No se necesitan juegos de adivinanzas! Si no puedes distinguir si le gustas a un Aires, entonces puedes estar muy seguro de que no le gustas. ¿Tu crush Aires hace alarde de su éxito en tu cara? Puede que estos carneros sean presumidos, pero no están intentando ostentar sus logros, es probable que solo estén intentando impresionarte y haciéndote saber que son un partidazo. Si un Aries está tranquilo y haciéndose el cool, entonces felicitaciones, has conocido a un carnero maduro que ha aprendido el arte de la seducción. De cualquier manera, siéntate y disfruta del paseo, porque Aries sabe de pasión, y no le da miedo demostrarlo.

Tauro (Abril 19 – Mayo 20)

¿Tu amigo bovino ha estado subiendo más fotos y mensajes seductores a redes sociales últimamente? Si es así, Tauro definitivamente tiene un crush—pero la pregunta real es si es contigo o no. Una señal para saber si le gustas a un Tauro es que le esté dando like a todas tus publicaciones, asistiendo a tus eventos, o haciendo cualquier otro esfuerzo notable para participar en tu vida. Los Tauro son tan perezosos que no harían nada de eso de forma consistente si no sintieran algo por ti. Pero si un Tauro habla contigo sobre cómo tienen un crush por alguien más, probablemente no sientan nada por ti de forma romántica. Suelen moverse muy despacio y bien se quedan atascados en la zona de coqueteo o están listos para comprometerse por completo con alguien. No juegues adivinanzas con Tauro, comunica tus sentimientos y ellos te harán saber si están comprometidos a estar contigo.

Géminis (Mayo 20 – Junio 21)

Géminis es uno de los signos más coquetos del zodiaco—sin embargo, cuando tienen un crush serio, su mente puede quedar en blanco. Si tu Géminis usualmente conversador no encuentra las palabras cuando estás cerca, puede ser una señal muy grande de que le gustas. Se dice que los Géminis son caprichosos, y aunque eso puede ser cierto, si les gustas, les gustas de verdad, y si están interesados, este signo orientado a la vida en pareja te va a escribir a lo largo del día y te va a invitar a todo, desde mandados, hasta after-parties. Los Géminis tienen un lado romántico sorprendente, y si les gustas, definitivamente te pedirán una cita.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Como los Cáncer suelen ser estereotipados como hogareños, las personas creen que son demasiado dóciles para dar el primer paso, pero esto es completamente falso. A los Cáncer les encanta perseguir a alguien; simplemente son menos directos que Aries. Estos cangrejos no son exactamente personas materialistas, pero son muy apegados a los objetos sentimentales. Si te regalan algo que es importante para ellos, puedes estar seguro de que tienen una tremenda cantidad de confianza y admiración por ti. ¿Pero sus sentimientos son románticos? Los Cáncer hornean pasteles para amigos y familia, pero si les gustas de forma romántica, este cariñoso signo va a expresar lujuria y deseo con una foto o un DM coqueto.

Leo (Julio 22 – Agosto 23)

Los Leo son románticos, pero pueden perder el interés muy rápido. ¡Tienes que mantenerlos a la raya! Es por eso que los Leo se enamoran de los misteriosos Escorpio y los distantes Acuario, incluso aunque sus metas y necesidades sean tan diferentes. Puedes darte cuenta si le gustas a un Leo por lo mucho que alardean cuando estás cerca. Es decir, literalmente presume sus abdominales, sus premios, o la cantidad de personas que le están coqueteando. Puede que Leo sea el signo del león, pero también son pavos reales que de verdad presumen. Los Leo muestran su amor con gestos románticos tradicionales y llamativos, como ramos de rosas, invitaciones a cenas románticas, y firmando mensajes con besos.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Los Virgo son un grupo mercurial, ya que literalmente son regidos por el planeta Mercurio. Un día piensan que eres lindo, y luego al día siguiente deciden que todo se acabó cuando te ven usando sandalias en una calle de la ciudad. Pero si los dos tienen una química intelectual fuerte, Virgo abandonará su tendencia a ser minucioso. Este signo de tierra bienhechor ocasionalmente rompe las reglas, así que se te invita a alguna de sus actividades más peligrosas, significa que cree que puede divertirse contigo. Los Virgo valoran su privacidad y tiempo a solas, pero cuando se trata de amigos y amantes cercanos, realmente disfrutan poder comunicarse con ellos a lo largo del día. Pueden ser precavidos con sus emociones, pero sabrás si le gustas a tu amigo Virgo porque está pendiente de ti y te saluda; no por el chat de grupo, sino con un mensaje directo.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 23)

Sabrás que le gustas a un Libra porque a Libra le gusta todo el mundo. Solo bromeo, aunque los Libra suelen tener crushes por todo el mundo que es estilizado e inteligente, bien sea que se sientan atraídos físicamente a ellos o no. Los Libra son muy sociables y populares, así que si se toman el tiempo para estar contigo, puedes apostar que al menos les importas mucho como amigo. Libra es un signo complicado con el cual salir, porque a menos de que tenga un encaprichamiento clamoroso por ti, puede que no quiera acelerar las cosas incluso si está realmente interesado. No es que Libra quiera tomar las cosas despacio porque sí, simplemente es que cree que la etapa de luna de miel es la mejor etapa, y querrá permanecer en ella el mayor tiempo posible.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 22)

Cada vez que Escorpio tiene un nuevo crush, se toma un tiempo a solas. Cierra los ojos, se concentra, y piensa para sí: Esto es. Este es mi gran día. Toda mi vida me había estado preparando para esto. Lo haré mío. A menos de que un Escorpio no quiera que sepas que le gustas como parte de algún plan manipulador, sabrás que le gustas a un Escorpio cuando te invita a una fiesta de sexo o mencionan que la tumba de su poeta favorito queda cerca y te invita a verla.

Sagitario (Noviembre 21 – Diciembre 21)

Es fácil darse cuenta si le gustas a un Sagitario: te manda mensajes, paga todas las cuentas cuando salen toda la noche, y te dice directamente si cree que eres lindo. Pero puede ser difícil saber si los sentimientos de un Sagitario por ti son serios o si solo se están divirtiendo. Los Sagitario son especialmente espontáneos cuando tienen un crush: si empiezan a sorprenderte con regalos o viajes de fines de semana, es probable que estén muy emocionados contigo. Los centauros son muy directos y valoran mucho la comunicación, así que si estás confundido por sus señales, ¡tan solo pregunta! Te van a respetar por ello, incluso si se ríen en tu cara (no lo tomes personal, simplemente ellos creen que casi todo es divertido).

Capricornio (Diciembre 21 – Enero19)

Los Capricornio se toman todo muy en serio, incluyendo a sus crushes. Si un Capricornio invierte su tiempo en conocerte, confía en mí, no lo están haciendo por gusto, ¡tienen muchas otras cosas que hacer! ¿Pero cómo sabes si le gustas a un Capricornio como algo más que un amigo? ¡Tienes que preguntar! La comunicación es importante para Capricornio, pero ocultan mucho sus cartas. Si no te ha pedido una cita directamente, hazlo tú, así obtendrás una respuesta clara. Al típico Capricornio no le gustan las muestras públicas de atención, pero son muy afectuosos físicamente cuando les gusta alguien, así que ten en cuenta eso.