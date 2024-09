Cómo superé mi miedo a la intimidad sexual después de que me rompieran el corazón

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos. Leer en inglés.

Estuve en una relación de cuatro años con un chico que conocí en un concierto. Vivimos juntos durante dos años y conocimos a los padres del otro y bromeábamos sobre cosas como el matrimonio y los hijos. Hace aproximadamente tres meses, rompimos. Las cosas habían estado tensas por meses, y habíamos dejado de tener relaciones sexuales. La falta de intimidad definitivamente contribuyó a la ruptura, abrió una brecha, porque ya no nos sentimos tan cerca física o emocionalmente. También había muchas presiones externas que pesaban sobre la relación. Nos sobrepasó la situación, y él rompió conmigo.



Me llevó alrededor de un mes comenzar a tener citas de nuevo. Volví a las aplicaciones de citas y comencé a salir con chicos aleatoriamente aquí y allá. Incluso, tuve sexo con alguien con quien salía casualmente. En este punto, habían pasado más de cuatro meses desde la última vez que había tenido sexo, por lo que estaba emocionada por hacerlo. Para ser honesta, realmente no me divertí. No fue desagradable o doloroso, pero fue extrañamente incómodo y poco sexy. Había una voz en mi cabeza que decía: ¿Esto lo vale? Debería haberme quedado en casa y masturbarme, ahorrar dinero y el tiempo de todos.

Después de que mi relación terminara, diría que tenía mucho miedo a abrirme y permitirme volver a ser vulnerable. Aunque soy una persona muy sexual, tengo una filosofía personal sobre el sexo: no puedo tener relaciones sexuales con alguien con quien no tengo una conexión, incluso si se trata sólo una conexión platónica. ¡Ya no soy una jovencita! No tengo tiempo para tratar con personas que no quiero en mi vida.

Vivo en Manila, que es un lugar extremadamente católico y conservador. Ponen gran énfasis en que te salves a ti mismo. «¿Por qué comprar toda la vaca si puedes tener leche gratis?» —ese tipo de cosas—. Se necesita mucho valor para decirle a alguien las cosas que te gusta hacer en la cama, especialmente en un país como Filipinas. Lo que en otras culturas podría no considerarse una perversión es un tabú absoluto aquí. Para mí, tener relaciones sexuales con alguien nuevo implicaba muchos riesgos distintos. Están los riesgos sociales: ¿la gente pensará que soy una puta?; los riesgos físicos: ¿y si contraigo una ITS?; y los riesgos emocionales: ¿qué pasa si te enamoras de alguien con quien estás durmiendo, y esa persona no te corresponde?

El punto de inflexión para mí fue cuando asistí a un concierto. Fui a hablar con la linda bartender, y al final de la noche ya tenía su número. Salimos por primera vez una semana después. Ella también acababa de salir de una relación larga, así que ambas estábamos en la misma sintonía de no estar preparadas para tener otra relación. Ambas fuimos muy sinceras al respecto.

En nuestra primera cita, originalmente habíamos planeado sólo salir y tomar una copa como amigas. Pero terminamos quedándonos juntas como hasta las 3.30 AM, sólo platicando. Ninguna esperaba que nos lleváramos tan bien. En una semana, ya estaba saliendo con sus amigos y conociéndola mejor. En este momento no estaba claro si yo le gustaba de esa manera, o si sólo quería ser mi amiga. Pero una noche, después de salir, me envió un mensaje de texto diciendo: «Estoy decepcionada por no haber ido a casa contigo». Entonces pensé: ¡Genial!

Soy actriz de burlesque, así que la invité a un show que daría al día siguiente. Ella se acercó a mí después del espectáculo, y yo estaba tan nerviosa que de hecho estaba temblando. Otro factor era que habían pasado seis o siete años desde la última vez que me había acostado con una chica, por lo que estaba doblemente nerviosa. Pensé: ¿Y si ya no recuerdo cómo hacer esto? Será el peor sexo de su vida y nunca volverá a hablarme.

Al final, tomamos unas copas para tener un poco de valor y fuimos a mi casa. Nos quedamos despiertas toda la noche. Nos llevamos muy bien, y las cosas que nos gustaba hacer en la cama se sincronizaron perfectamente. Me preguntaba si extrañaría tener sexo con hombres; si habría algo que me haría falta en la experiencia de dormir con una chica siendo una persona que en su mayoría dormía con hombres. Pero no fue así en absoluto.

Lo más importante fue que comprendí que podía conocer a alguien con quien podía sentir la misma conexión que con mi pareja anterior. No sabía si podría tener chistes privados con alguien; si alguna vez encontraría a alguien con quien pudiera platicar hasta las 5 AM sobre todo y nada. ¿Alguna vez podría encontrar a alguien que me encontrara físicamente atractiva y me complaciera en mis fantasías y las cosas que quiero hacer? Estaba aterrada, porque me había llevado años construir eso con mi exnovio, y todo se había terminado. Seguía pensando: ¿Realmente quiero poner todo este esfuerzo en construir algo nuevo, si volverá a terminarse?

Pero después de salir con esta chica, me pregunté, ¿de qué tenía tanto miedo? ¿Por qué tenía miedo de nunca encontrar a alguien, cuando hay literalmente miles de millones de personas en el mundo? Me pareció curioso que pensara que nunca podría sentir de nuevo una conexión con alguien más. Estoy muy agradecida de que haya sucedido. Me enseñó que no estoy cerrada, que no estoy estancada en quien era antes, y que sigo adelante. Cada día estoy más cerca de ser el tipo de persona que quiero ser, y podré volver a encontrar a una persona con la que quiera estar.

Aprendí que el sexo es una forma de comunicación entre dos personas. El sexo puede ser increíble con una persona y horrible con otra. Incluso si sales de nuevo después de un largo tiempo, y estás luchando por encontrar a alguien con quien te lleves bien, encontrarás mucha esperanza en saber que la siguiente persona podría ser especial. Se trata de salir y encontrar a alguien que te guste y con quien puedas comunicarte, porque el sexo rara vez es bueno la primera vez; necesitas desarrollar confianza y llegar a conocer a la persona.

Simplemente encuentra a la persona con la que estés dispuesto a pasar por ese proceso y date cuenta de que podría no suceder con la siguiente persona con la que salgas, o incluso con las siguientes diez. Pero con cada persona con la que salgas, te acercarás mucho más a la siguiente persona que realmente te gustará, y con la que querrás dar ese salto y tener una relación.