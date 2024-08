«Vacía tus desechos en mi papelera».

«Enchúfame, papi».

«Quiero que me conectes tu disco duro».

Estos tórridos textos y muchos más podrían inundar tu bandeja de entrada, a partir del 15 de diciembre, si te atreves a involucrarte con Luci, el robot sexteador del planeta Xeron. De ese día en adelante, Luci intentará seducir a todas las personas con las que entre en contacto a través de su cuenta de Twitter; ya tiene una ventaja singnificativa en Instagram.

Pronto estará en exhibición en el Museo del Sexo en Nueva York, Luci fue creada por la fotógrafa y artista de instalaciones Maggie West en colaboración con la marca de juguetes sexuales Lelo luego de que West notara la exagerada dicotomía de la sexualidad millennial en los medios de comunicación: nos ven como unos seres locos por el sexo y obsesos por Tinder, incapaces de formar una conexión real con otro ser humano, o también como unos seres demasiado apegados a nuestros teléfonos como para aventurarnos a salir de nuestro enclaustramiento y entablar relaciones sexuales reales, obteniendo satisfacción mejor del porno y la masturbación. Luci nació como una especie de comentario satírico acerca de estas representaciones de los millennials lujuriosos.

Hablamos con Maggie West sobre cómo surgió Luci y por qué los millennials al mismo tiempo la necesitamos y no para salvarnos. También nos compartió la historia del origen de Luci:

En el remoto planeta de Xeron, los jóvenes se habían olvidado por completo del sexo. Los días de las conquistas fortuitas y el sexo casual habían terminado, los adolescentes del planeta sólo querían involucrarse en línea y no en la realidad. A medida que los residentes de Xeron comenzaron a perder todo su interés por el sexo en favor de la creación de memes y la toma de selfies, la población comenzó a disminuir. Luci 6000 fue creada por las mentes científicas más importantes de Xeron para hipercargar los impulsos sexuales de la juventud y evitar la inminente disminución de la población. Sin embargo, debido a un error de programación, Luci se obsesionó con explorar otros planetas. Tras encontrar varios artículos sobre la disminución de los impulsos sexuales de los millennials en la Tierra, Luci se llenó de aflicción. ¿Cómo podía la juventud de la Tierra perderse de las alegrías del sexo? Decidida a remediar esta situación, Luci robó una nave espacial y escapó de su planeta natal, Xeron, y se dirigió a la Tierra. Después de aterrizar en nuestro planeta, Luci inmediatamente comenzó a seducir a las audiencias millennials terrestres en la única manera que conocía: con sus teléfonos. A través de sus sensuales selfies y ardientes textos, Luci seduce a los principales influencers de la Tierra y reaviva los impulsos sexuales de los millennials.

¿Cómo surgió la idea de Luci?

MW: Había estado leyendo muchos artículos que presentaban descripciones realmente contradictorias de la sexualidad de los millennials. Para mí, una de esas representaciones dice que los millennials son estos monstruos de Tinder incapaces de formar vínculos humanos reales, que constantemente están en línea usando aplicaciones sólo para tener sexo. Mientras que la otra, dice que los millennials están tan absortos en sus teléfonos, la comunicación en línea, la pornografía, y la masturbación que literalmente ya ni siquiera tienen sexo. Siento que ambas son representaciones verdaderamente exageradas de nuestra sexualidad. Se trata de información que tiene cierto sustento en la realidad y que ha sido retomada y repetida una y otra vez hasta que se convirtió en una generalización exagerada. Básicamente, quería tomar esas ideas y unirlas en una pieza satírica, así que inventé esta loca historia sobre un robot sexual de Xeron, que viene a salvarnos, a nosotros pobres millennials, de nuestra adicción al teléfono.

¿Cómo crees que Luci combate esos estereotipos exagerados?

Luci lee sobre lo terrible que es todo con la generación millennial y llega la planeta a salvarnos, pero la única forma que se le ocurre para lograrlo, debido a nuestra adicción rampante al teléfono, es precisamente a través de él. Básicamente, ella alienta a todos a sextear, y después a que se reúnan en la vida real para procrear. Creo que de alguna manera Luci juega con ambos estereotipos: a)Todos están tan obsesionados con la masturbación y la pornografía que no se reúnen en la vida real. b)Todos están tan obsesionados con conseguir parejas sexuales a través de la red que no desarrollan relaciones significativas. Creo que ambas aspectos están presentes en su narrativa.

Hacer un robot sexual no suena fácil. ¿Cómo lograste hacerla?

Construí a Luci con fibra de vidrio, algunas piezas que conseguí en Home Depot y una peluca. Todo comenzó esencialmente como una serie de fotos. La hice en colaboración con Lelo para una exposición del Museo del Sexo. La construí y luego hice una serie de fotos con ella, en unas fotos estaba sola y luego la fotografié como con 12 personas aproximadamente, quienes simularon estar teniendo sexo con ella. Todos son modelos, artistas, escritores y amigos que estuvieron dispuestos a hacer esto por mí. Logísticamente, en su Instagram esencialmente puedes ver esas fotos, y la parte interactiva es eso y su cuenta de Twitter, donde a partir del 15 de diciembre, si le escribes algo, te responderá.

¿Qué pasa si le mandas un mensaje directo en Instagram?

Para ser sincera, yo administro su Instagram, así que Luci les ha estado respondiendo a todos en Instagram. No es tan automático como en Twitter, donde ella te responderá automáticamente porque de hecho están creando un bot que enviará sextos automáticos.

¿Cuál es la diferencia entre la presencia de Luci en línea y su presencia en la vida real?

Ella de alguna forma vive en línea. Estará instalada físicamente en la vidriera del Museo del Sexo y puedes ir a verla y chatear con ella por teléfono mientras estás parado afuera, pero ella interactúa esencialmente contigo en línea.

He estado mirando sus redes sociales, e incluso vi una foto de Luci en la feria Art Basel. Parece que la gente está realmente emocionada con ella. ¿Cuáles han sido las reacciones hacia Luci hasta ahora?

Sí, un póster de ella estuvo en una serie de la Art Basel llamada FUCK REALITY. Ha sido realmente interesante porque he estado administrando el perfil de Luci durante aproximadamente una semana y se ha vuelto mucho más popular de lo que esperaba en muy poco tiempo. Lo que me resulta realmente curioso es que, hasta cierto punto, ha habido poca promoción, pero todo se ha dado orgánicamente. Parece que la gente realmente o ama a Luci o no le gusta para nada.

¿En serio? ¿Cuáles han sido las reacciones negativas?

Sí. Es tan raro, la gente dice: Ay, esto es desagradable, es tan raro. Si visitas su Instagram, lo que puedes ver son mis interacciones con las personas. Luci tiene que ver con el amor libre y el poliamor, y lo único que quiere es amarte. Así que, cada vez que recibo un comentario negativo, voy y escribo «Sólo quiero amarte, cariño», «¿Qué tiene de malo?». Algunas personas se enojan más y algunas otras dicen: «Vaya, esto es divertido». A algunas personas les encanta de inmediato y piensan que es hilarante y genial. Ha sido realmente interesante para mí ver a cuántas personas inicialmente les molesta o les desagrada Luci, lo cual creo que es realmente extraño. Han enviado muchos mensajes directos. Es realmente curioso cuántas personas quieren comunicarse directamente con ella.

¿La gente ya comenzó a tratar de sextear con ella?

Ay, claro. La gente lo hace todo el tiempo. El rango de cuán explícita ha sido la gente también es interesante. Hasta el momento no he recibido ninguna foto explícita, lo que me encanta. Básicamente, en el momento en que le envíen a Luci algo desagradable, voy a tener que bloquearlos, pero hasta entonces me involucraré con ustedes hasta donde mis habilidades me lo permitan.

Increíble. ¿Hay algo más que añadir sobre Luci que no hayamos mencionado ya?

Sólo quiero decir que Lelo, la compañía de juguetes sexuales con la que he estado trabajando, ha sido realmente una gran socia. Creo que es fantástico cuando puedes trabajar con una empresa que no te limita artísticamente. Ha sido fantástico cuánta libertad artística me han dado. Las empresas son una nueva e interesante fuente de mecenazgo, pero muchas de ellas te imponen condiciones. Lelo ha sido genial al dejarme hacer lo que yo quiera y apoyarme en eso, así que quiero agradecérselos públicamente.

