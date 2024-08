Culpar a Ariana Grande por la muerte de Mac Miller es un acto sexista

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

El viernes, TMZ dio la noticia de que Mac Miller (Malcolm James McCormick) falleció a la edad de 26 años de una aparente sobredosis de drogas. El rapero, músico y cantautor criado en Pittsburgh, cuyos éxitos incluyeron “Self Care” y “My Favourite Part”, fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles.

El médico forense del condado de Los Ángeles dijo en un comunicado: “Llamaron a las autoridades y Miller fue declarado muerto en la escena a las 11:51 AM. Hasta el momento, está pendiente la autopsia y no se ha determinado la causa de la muerte”.

Inmediatamente después de la noticia, hubo una ola de mensajes y conversaciones en redes sociales sobre la evolución musical de Miller y sobre su exnovia Ariana Grande. La pareja se hizo pública con su relación en septiembre de 2016 y Grande anunció su separación en mayo de 2018 diciendo que los “horarios de trabajo” habían sido el problema. Más tarde ese mes, Miller se estrelló en su Mercedes G-Wagon contra un poste de luz, por conducir intoxicado con un nivel de alcohol en la sangre de casi el doble del límite legal, según lo informado por TMZ.

Durante años, Mac Miller siempre había sido honesto sobre sus problemas de abuso de sustancias, específicamente con su consumo de Lean (una combinación de codeína y prometazina). “La mariguana no me relajaba del todo, solo me volvía más paranoico por todo lo que pasaba”, dijo Miller en un documental FADER 2016. “Así que necesitaba un medicamento que fuera un poco más adormecedor, por así decirlo. Y menos, introspectivo. Entonces sí, eso fue lo que me hizo buscar otras drogas porque odio estar sobrio. Quería consumir alguna droga”.

Pero a pesar de su honestidad sobre sus problemas de dependencia, mucha gente en redes sociales culparon a Grande por su accidente automovilístico.

“El hecho de que Mac Miller haya destrozado su G-Wagon y lo hayan culpado por manejar en estado de ebriedad después de que Ariana Grande lo dejó por otro hombre después de que él abrió su corazón en un álbum de diez canciones llamado ‘Divine Feminine’, es lo más desgarrador que está pasando en Hollywood”, dijo el usuario de Twitter Elijah Flint. El tuit de Flint se volvió viral con 31,000 retuits, 140,000 “Me gusta” y largas discusiones acerca del papel que jugó el cantante en su accidente.

En respuesta al tuit de Flint, Grande tuiteó una declaración que decía: “Qué absurdo es que minimices el autoestima y el respeto propio de las mujeres al decir que alguien debería quedarse en una relación tóxica, solo porque él escribió un álbum sobre ellas, lo que por cierto, no es el caso…”

https://twitter.com/ArianaGrande/status/999314187384901633

Después de que se diera a conocer la noticia el viernes, mucha gente en Twitter e Instagram le atribuyeron la muerte de Mac Miller a Ariana Grande, y la cantante recibió tanto acoso que eventualmente bloqueó los comentarios en su página de Instagram.



“Las mujeres tienen que cargar con la responsabilidad cuando las cosas andan mal en sus familias”, le dijo a Broadly la psicóloga y profesora asociada de la Facultad de Medicina de Yale, la Dra. Joan M. Cook, por correo electrónico. “Si algo le pasa a nuestros hijos nosotras somos las únicas responsables y debemos prevenir sus tragedias. Culpar a la víctima (a menudo una mujer) y exonerar al autor (a menudo un hombre) también es un fenómeno común en casos de agresión sexual. Estos incidentes coinciden perfectamente con culpar a Ariana Grande por la sobredosis de su exnovio, Mac Miller”.

La presidente de la Organización Nacional de Mujeres (NOW), Toni Van Pelt, estuvo de acuerdo con esto. “Lo que le pasó a Ariana Grande fue espantoso, deshumanizante y descaradamente sexista”, le dijo Pelt en una declaración a Broadly. “El acoso —incluido el acoso por internet— hacia las mujeres, es impulsado por la misoginia, el miedo y la necesidad de poder. ¿Por qué culpan a las mujeres por terminar una relación poco saludable con un hombre? Tradicionalmente, los hombres son los proveedores y, por lo tanto, son el sustento en una relación, mientras que las mujeres asumen todas las cargas emocionales de estar en casa con los niños (si es el caso), cocinar, limpiar y proporcionar apoyo emocional para los hombres”.

Pelt también explicó que el papel de Grande en su relación con Miller no era ser su guardiana o cuidadora. “La muerte de Mac Miller por una [supuesta] sobredosis es desafortunada y por su propia voluntad. No tuvo absolutamente nada que ver con Ariana Grande. No era su responsabilidad salvarlo cuando tenían una relación y esto tampoco es su responsabilidad. La industria del entretenimiento necesita encontrar la forma de ayudar a las víctimas de la drogadicción”.

Mientras la familia, los amigos y los fans lamentan la pérdida de la carrera efímera de Miller, Cook cree que también es vital que recordemos que no debemos dejar que la tristeza empañe nuestro luto con pensamientos patriarcales/sexistas cuando buscamos respuestas por nuestra pérdida.

“Es probable que sea más fácil, más conveniente o se adapte a las normas de la sociedad, que culpemos a una mujer en lugar de responsabilizar a un hombre adulto por su propia conducta. Pero ha llegado el momento de trabajar en esto como sociedad”.