Dawson Leery es un ‘Buen Tipo’ insufrible

Si googleas «Dawson Leery», pronto descubrirás que la gente adora odiar a Dawson Leery.



El protagonista del drama noventero Dawson’s Creek es bastante sincero y sentimental en exceso. Pasa su vida haciendo películas demasiado exactas sobre la chica que rompió su corazón en la preparatoria. Las paredes de su cuarto están cubiertas con pósters de Steven Spielberg colgados en orden cronológico. Es un piscis melodramático y voluble que dice cosas como «Estoy en una gran encrucijada de la vida». Es muy molesto, pero entretenido de ver, pero lo que hace a Dawson realmente insufrible es que es bueno y en verdad quiere que lo sepas.

Dawson ejemplifica al personaje del Buen Tipo que es tan familiar hoy en día, en donde los hombres que se reconocen como sensibles se perciben como moralmente superiores y mejores a sus otros pares con estereotipos masculinos. El Buen Tipo cree que es tan bueno con las mujeres que se siente ofendido cuando lo rechazan, revelando un sentido de derecho sobre el cuerpo de las mujeres que siempre estuvo latente.

Cuando el programa se estrenó hace 20 años, Dawson se describió a sí mismo como parte de una raza de «geeks bienintencionados» que han estado perdiendo su atractivo desde mediados del siglo antepasado. Es el romántico dulce e imposible que contrasta con su mejor amigo Pacey, el payaso. La otra mejor amiga de Dawson, y posible interés romántico, es Joey, quien poco a poco se transforma de la cínica marimacha en una mujer moralmente más pura que suponen es el sueño de todos los hombres. Y luego también está Jen, la chica loca y sexy de Nueva York con un corazón de oro poco apreciado que se muda al lado de Dawson y quien pone en marcha el argumento de la serie, como suelen hacer los personajes femeninos atractivos.

A pesar de las grandes diferencias entre los personajes principales, lo que tienen en común —además de la angustia adolescente, claro— es que todos son buenos con otras personas e intentan hacer lo correcto (aunque a veces comenten errores). Y aún así la bondad de Dawson es la que sobresale, es aplaudida y restregada en nuestras narices. Su bondad prácticamente lo define, formando una identidad que se adhiere a él a lo largo de toda la serie, sin importar cuántas veces actúe, según sus propias palabras, como «un vómito».

Entonces, ¿qué le hace pensar a Dawson que es tan buen tipo? Bueno, habla demasiado sobre su virginidad, la cual planea conservar hasta encontrar su verdadero amor. Reniega de otros hombres y los llama tipos superficiales sin pensamientos profundos y se describe a sí mismo como lo opuesto: un artista. (Una cita real: «Soy un artista, la tortura es un prerrequisito».)

Por desgracia, todos los demás en el programa refuerzan el autoconcepto de Dawson como el Buen Tipo. En la primera temporada, Jen dice que Dawson es dulce, romántico y atento hasta la náusea. Cuando Billy, el exnovio de Jen, visita la ciudad y falla en ganarse su corazón de nuevo, le dice a Dawson: «Parece que el buen tipo va a ganarse a la chica, después de todo». En la siguiente temporada, Pacey estalla contra Dawson en medio de una discusión: «No todos podemos ser la encarnación de la perfección». Y Dawson sigue siendo un buen tipo en la quinta temporada cuando una crítica de cine un poco más grande y postcoital, señala que cuando notó sus Skechers supo que él era «seguro», uno de los buenos.

Ahora bien, no estoy aquí para decir que Dawson Leery es un monstruo o para criticar su calzado. Pero como un Buen Tipo insistente, nuestro protagonista logra mantener una reputación de ser inofensivo y respetuoso cuando su comportamiento sugiere lo contrario. Después de enterarse, en la primera temporada, que Jen —ahora su novia— ha sido sexualmente activa desde los 12 años, Dawson la hace sentir culpable por ser una zorra, acusando a Jen de defender la aventura extramarital de su madre, porque «¿quién mejor para entender la necesidad de una mujer por tener múltiples parejas?»

Eventualmente, Jen deja a Dawson y después intenta tener una amistad con él, pero el chico no se rinde. Dawson accede a ser amigos y de alguna manera se invita a la próxima cita de Jen con un estudiante de la preparatoria, Clif, bajo el pretexto de que tiene una cita en el mismo lugar a la misma hora. Entonces, procede a usar a la inocente Mary Beth como su cita, arrastrándola en su camino para conquistar a Jen otra vez.

A pesar de que se ve a sí mismo como exento de la agresividad masculina, una y otra vez Dawson hace algunas de las típicas acciones relacionadas con los güeyes: en la tercera temporada, entra a una competencia de botes con el único propósito de vencer a Pacey, porque no quiere que Pacey salga con Joey, por quien aún siente algo. Después de la competencia, Joey acusa a los chicos de pelear por ella como si fuera un trofeo. No es la primera vez que Dawson expresa un sentido equivocado de propiedad sobre las mujeres. En la segunda temporada, Joey rompe el corazón de Dawson cuando decide que necesita tiempo a solas y termina su relación. Pero cuando comienza a salir con Jack, Dawson está convencido de que él «le robó» a Joey.

A veces, Dawson reconoce que tiene problemas y se disculpa sinceramente con las mujeres que ha lastimado; pero eso no lo detiene de sentir que su bondad es una desventaja, convencido de que las mujeres en verdad adoran a los imbéciles que las tratan mal. «Ella rechazó el romance, la honestidad y el respeto», Dawson se lamenta después de romper con Jen, como si alguna mujer se hubiera quejado alguna vez de ser demasiado respetada. «Enfrentémoslo, papá. Somos unos tipos buenos, que dejaron de ser un símbolo del deseo hace medio siglo».

Dawson cree que las mujeres deberían ser tratadas bien y que él en particular trata bien a las mujeres, lo cual lo lleva a asumir que es un buen partido para cualquier mujer que lo mire. No obstante, cuando alguna lo rechaza o lo ignora, se siente menospreciado. La ironía de los Buenos Tipos como Dawson, por supuesto, es que su derecho sobre ellas no es bueno.

En la temporada final del programa, por fin observamos cómo un personaje denuncia la mierda de Buen Tipo que es el carácter de Dawson. «Mira, Dawson es la clase de chico que llevará a casa a la chica, ¿sabes? Como cargarla sobre un charco de lluvia. Un verdadero caballero», dice una Natasha borracha, a quien Dawson dejó la mañana después cuando por fin tiene sexo con Joey. «Entonces, dormirá con ella, le dirá que es la mejor que ha tenido y romperá con ella dejando un mensaje en la contestadora». Pasó mucho tiempo antes de esto.