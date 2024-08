¿Deberías o no volver con tu ex?

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Rebecca llevaba con su novio un año cuando rompieron, pues, como le dijo a Broadly, de repente se dio cuenta de que “lo odiaba y no podía soportar pasar otro segundo en su presencia”. Por lo que podría sorprenderte saber que un año después, Rebecca, una chica inglesa de 30 años, ya se había reconciliado con su ex.

“Abrí una cuenta en Tinder después de que terminamos, pero realmente no me interesaba”, recuerda. “Luego, él y yo nos encontramos en un club nocturno, una cosa llevó a la otra y después de eso, retomamos nuestra relación”.

Sin embargo, ella rápidamente se dio cuenta de que era un error. “Tenía 28 años y pensé: ‘He tenido tantas relaciones malas, ¿estás absolutamente segura de que esta no es la mejor que puedes tener?’; pero terminé sintiendo una sensación de incomodidad que finalmente me llevó a un pánico ciego con respecto a lo que había hecho y eso resultó en que volviera con él. No podía encontrar una salida sin que yo resultara ser la mala. Incluso me distancié de una amistad cercana que no paraba de decirme que él era malo para mí y que estaba arruinando mi vida al quedarme con él”.

Eso de volver con un ex tiene mala reputación, pero es muy común. Según una encuesta de 2016 en Gran bretaña, en promedio, el 54 por ciento de las personas regresan con una expareja hasta dos veces, con la intensión de arreglar las cosas. Otra encuesta realizada en 2016 a 1,200 estadounidenses encontró que el 60 por ciento estaría dispuesto a volver con su ex.

“Los humanos tendemos a ser criaturas de hábitos y siempre es más fácil seguir con lo que nos es familiar que encontrar nuestro camino solos”, dice el psicoterapeuta registrado Toby Ingham. “Parece mucho más sencillo y seguro regresar a una vieja relación que tener que enfrentar toda la incertidumbre de estar solo y comenzar de nuevo. La reconciliación puede ser muy poderosa y puede llenarnos de todo tipo de sentimientos de amor”.

Sin embargo, Ingham agrega que existe un alto riesgo de fracaso debido al hecho de que te estás involucrando en algo que no funcionó la primera vez. “Existe la posibilidad de que los problemas que existían antes todavía existan, las viejas discusiones y las dudas no se olvidan”.

“Si la relación terminó debido a un desacuerdo sobre lo que harían después, por ejemplo, si uno de ustedes quería cambiar de residencia, casarse o tener hijos, y el otro no, entonces les aconsejaría tratar de resolver esos puntos antes de volver”.

Esto es algo que Hannah, una especialista en relaciones públicas de 34 años de Brighton, Reino Unido, hizo con éxito con su expareja Tom, de 37 años. Después de reconciliarse hace cinco años, la pareja compró una casa, tuvo un bebé y se casará este verano.

La pareja, que originalmente se conoció cuando Hannah era una estudiante de 23 años, estuvo en una relación durante un año y medio antes de que ella consiguiera un trabajo en otra ciudad y ellos dos se separaran. “Unos meses después, volvimos a estar juntos durante dos meses y luego nos separamos otra vez”, recuerda Hannah. “Sin embargo, siempre nos mantuvimos en contacto y, ocasionalmente, nos reuníamos para tomar una copa cuando él estaba cerca de mi área de trabajo. Por alguna razón, comenzamos a platicar más y comencé a visitarlo en Brighton; parecía que orgánicamente volvíamos a encajar juntos y, finalmente, fuimos una pareja otra vez.

“Nuestra principal diferencia cuando salimos por primera vez fue que Tom siempre dijo que no quería casarse ni tener hijos, pero antes de que volviéramos a estar juntos oficialmente por última vez, le pregunté directamente si había cambiado de opinión al respecto. Cuando dijo que sí, la decisión fue clara para mí”.

La coach en relaciones Rebecca Dakin dice que pueden surgir dificultades si una persona no está dispuesta a cambiar, o si ha comenzado a salir con otra persona a pesar de que su expareja aún siga enamorada.



“Si estás empezando a tener sentimientos por tu ex, pero esa persona ya avanzó, es importante que trabajes en ti mismo y recuperes tu confianza”, aconseja. “Enfrentar el fin de una relación puede ser una gran pérdida, y es muy fácil que las personas se queden estancadas y terminen con sentimientos negativos y resentimientos. Piensa en seguir adelante, y definitivamente no te precipites a involucrarte en una nueva relación solo por que tu ex ya lo hizo”.

Sin embargo, Dakin agrega que si una pareja tenía una relación sana, pero ciertos elementos no funcionaban, no hay razón para no reavivar su amor si ambas personas así lo desean y quieren hacer un cambio. “Si la relación no era tóxica o de codependencia, situaciones que nunca cambian, y deciden volver a estar juntos y resolver sus problemas previos, deberían poder tener una relación buena y saludable.

“Incluso si una pareja se separó debido a que uno de ellos tuvo una aventura, todo depende de las personas y de su particular relación, por lo que es difícil hacer la aseveración categórica de que debido a ese escenario nunca más deberían volver a estar juntos. Si tú y tu ex vuelven a estar juntos, asegúrate de que haya espontaneidad, no se queden atrapados en la rutina y mantengan la emoción”.

“Cuando recién estaba en mis veinte, era una persona muy diferente y también Tom”, dice Hannah. “Pienso que a veces puedes conocer al ‘Sr. Correcto’, pero tal vez no es lo adecuado para ti en esa etapa de tu vida, y entonces pueden terminar separándose”.

Sin embargo, para Rebecca, quien ahora está en una relación feliz con otra persona, la idea de volver con un ex es impensable. “Para mí, eso solo hace que todas las presiones y ansiedades que vienen con una relación se agraven porque nunca puedes ser verdaderamente honesto o abierto debido a que hay un gran elefante en la habitación”, nos dice ella. “O eres a quien botaron o eres el que botó a la otra persona. ¿Cómo pueden volver a estar juntos después de eso?”.