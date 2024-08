Diez hombres que son exitosos a pesar de ser acusados de violación

El lunes por la noche, Bill Cosby realizó un stand-up frente a una pequeña multitud en un club de jazz de Filadelfia. A pesar de que más de 60 mujeres se han presentado para acusarlo de haberlas drogado y agredido, y a pesar de que en abril se realizó un nuevo juicio en su único caso de agresión sexual, Cosby habló sobre su infancia, de cómo es ser una persona legalmente ciega, e incluso bromeó, «yo solía ser comediante».

Según la AP, sólo una mujer protestó por su actuación esa noche. Al contrario, la multitud se mostró receptiva, y se río con el depredador sexual, quien alguna vez admitió (sin pedir disculpas) que le daba sedantes fuertes a las jóvenes para tener relaciones sexuales con ellas.

Una crítica común contra el movimiento #metoo es la idea de que compartir historias de acoso y abuso podría arruinar la carrera de estos famosos. Jeremy Pivens de Entourage (quien ha sido acusado de tener una conducta sexual inapropiada con 3 mujeres) tuiteó: «Parece que estamos pasando por momentos difíciles: las acusaciones se están dando por hecho y hay vidas que se están poniendo en peligro porque no se hace una audiencia, no se lleva a cabo el proceso adecuado ni las pruebas». No es nada productivo seguir destruyéndonos unos a otros y destruir carreras basándonos en meras acusaciones”.

Pero, ¿es verdad que hay carreras que se están destruyendo gracias al #metoo? Para aquellos que han sido acusados en los últimos meses, eso está por verse. Pero aquí hay 10 famosos que en algún momento fueron acusados o condenados por agresión sexual y que tuvieron un gran éxito profesional.

Woody Allen, director

En los 90, el cineasta supuestamente agredió sexualmente a su hija adoptiva, Dylan Farrow, de 7 años, en el ático, mientras su madre estaba de compras. Allen negó las acusaciones, dijo que fueron inventadas por la madre de Dylan, Mia Farrow, porque se casó con su otra hija adoptiva, Soon Yi, y posteriormente las demandó por la custodia. El juez de la demanda rechazó la solicitud de Allen y escribió en su decisión que el comportamiento del director hacia Dylan era «muy inapropiado y que se deberían tomar medidas para protegerla». Aunque el fiscal del Estado tenía una «causa probable», nunca interpuso cargos porque dijo que quería evitarle a Dylan el juicio.

Hoy en día, miles de actores siguen trabajando con Allen, a pesar de que #metoo ha hecho que la atención regrese a sus presuntos crímenes. Ha ganado numerosos premios, incluyendo el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro 2014, y este año estrenará otra película.

Bill Clinton, ex presidente

Entre las varias acusaciones por conducta sexual inapropiada y por aventuras sexuales en contra de Clinton durante su tiempo como funcionario electo, una es por violación. En 1999, la voluntaria de campaña Juanita Broaddrick le dijo a Dateline NBC que cuando Clinton fue candidato a gobernador en 1978, llegó a su habitación de hotel, la obligó a acostarse en la cama, la mordió y la violó. Ella se dio a conocer en los 90 porque un empleado del estado de Arkansas presentó una demanda por acoso sexual contra Clinton mientras era presidente.

Sin embargo, el hecho de ser acusado por violación sexual no impidió que Clinton abandonara la Casa Blanca y encubriera los hechos al defender a Hillary durante las elecciones presidenciales de 2016 y continuara trabajando con su Fundación Clinton. El año pasado, él y el autor James Patterson anunciaron que colaborarían en un nuevo thriller político.

Kobe Bryant, ex jugador de la NBA

En 2003, una empleada de 19 años de un hotel acusó al ex jugador de los Lakers de violarla en su habitación de hotel en Colorado. Bryant, quien dijo que creía que el encuentro fue consensual, perdió muchísimo apoyo; sin embargo, el caso se retiró al siguiente año porque la acusadora se negó a testificar y en cambio presentó una demanda civil por separado. Más tarde se disculpó públicamente, diciendo en una declaración: «Aunque este año ha sido muy difícil para mí personalmente, no me imagino el dolor por el que ella ha pasado».

Mientras el caso es cosa del pasado, Bryant pasó a ser, como dijo el comisionado de la NBA Adam Silver en 2015, «es uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro juego». Su larga lista de logros, incluidas sus medallas de oro olímpicas y liderar a su equipo en varios campeonatos, se puntuó con el guiño de los Oscar por una película breve basada en su carta de jubilación recibida esta semana.

Cee Lo Green, cantante/rapero

Mejor conocido por actuar con Goodie Mob y Gnarls Barkley, Green fue sentenciado a tres años de libertad condicional y servicio comunitario después de declararse no culpable en 2014 por un delito grave. Una mujer dijo que creía que Green le había puesto “algo” en su bebida y la había violado, aunque no se acordaba de haber ido a cenar con él después. Los fiscales decidieron no seguir con el cargo de agresión.

A pesar de esto, Green fue reconocido en 2015 por Logros Sobresalientes de los premios Music of Black Origin (MOBO). También está a punto de lanzar un nuevo mixtape, y le dijo a DJBooth que ya está a medio camino con un nuevo álbum de Gnarls Barkley.

R. Kelly, cantante

Kelly tiene una larga historia de acusaciones por conducta sexual inapropiada con niñas menores de edad, incluidas dos videos sexuales secretos, un matrimonio secreto y una serie de demandas civiles. En 2002, fue absuelto de los cargos de pornografía infantil, provenientes de los videos que supuestamente lo muestran teniendo relaciones sexuales con menores (incluida la escena infame en la que orinó en la boca de una niña), pero las acusaciones siguen. El año pasado, una mujer rompió su acuerdo de no divulgación para compartir que a los 15 años sostuvo una relacioón casual con Kelly.

Y sin embargo, Kelly casi no ha visto reacciones en contra de su carrera. Desde su juicio, ha ganado numerosos premios, en realidad fue nominado para un Premio NAACP de Image Award en 2004 mientras tenía cargos, aunque no ganó hasta 2013, siguió haciendo música y dando conciertos. Este fin de semana está programado para tocar en Nueva York .

Roman Polanski, director

En 1977, el cineasta se declaró culpable por violar a una niña de 13 años. A los 44 años, contrató a Samantha Gailey como modelo, le dio champán y un sedante, y tuvo sexo con ella en la casa de Jack Nicholson. El día antes de su sentencia, donde se esperaba que llegara a los 50 años de prisión, Polanski huyó a Europa, donde ha estado viviendo desde entonces. En los últimos años, varias mujeres se han presentado y compartido que, también, fueron atacadas por Polanski cuando eran jóvenes; una mujer dijo que sólo tenía 10 años en ese entonces.

Sin embargo, a pesar de declararse culpable, Polanski ha continuado haciendo películas (como la del años pasado Based on a True Story), ha recibido numerosos premios, incluido un Oscar al mejor director por su película de 2003 El pianista, y sigue siendo miembro de la Academia Artes y CienciasCinematográficas.

Ben Roethlisberger, jugador de la NFL

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers ha sido acusado públicamente de violación en dos ocasiones. En 2009, una trabajadora de un casino presentó una demanda civil contra Roethlisberger, alegó que la violó en su habitación de hotel el año anterior. Su acusación indicó que ella «expresó su objeción y falta de consentimiento» y «le rogó que por favor no lo hiciera». El caso finalmente se resolvió fuera de la corte, y la NFL no tomó ninguna medida de represión.

En 2010, una estudiante universitario de Georgia le informó a la policía que Roethlisberger la había violado en un baño de un antro. A pesar de que un oficial encargado se tomó una foto con el mariscal de campo esa misma noche y luego le dijo al guardaespaldas de Roethlisberger, «tenemos un problema, esta vieja borracha, está acusando a Ben de violación», el abogado eligió no presentar cargos criminales. La estudiante también quiso evitar ir a juicio debido a la «extraordinaria atención de los medios» que recibió. La NFL suspendió a Roethlisberger por cuatro juegos.

Sin embargo, Roethlisberger sigue siendo esencial para los Steelers, donde pasó toda su carrera profesional de fútbol. Planea regresar la próxima temporada, según Sports Illustrated, su contrato con Pittsburgh se extenderá hasta 2019, y se espera que obtenga más de $23 millones de dólares cada una de las próximas temporadas.

Derrick Rose, jugador de la NBA

En 2016, una mujer de 30 años presentó una demanda civil contra Rose, luego a un jugador de los Knicks de Nueva York y a dos de sus amigos, alegando que la violaron en conjunto en 2013 mientras estaba inconsciente. La mujer, que solía salir con Rose, no reportó el incidente de inmediato. Cuando finalmente se presentó, su abogado le dijo a la AP, que el equipo legal de Rose ejecutó una «campaña de acoso» contra ella, amenazando con hacer que su identidad se hiciera pública e involucrar a sus padres. El Jugador Más Valioso de la NBA en 2011 afirmó que el sexo fue consensual. Durante el juicio, Rose fue excusado por el juez para poder jugar. Al final, un jurado decidió que las afirmaciones de la mujer no eran creíbles; después, los ocho miembros del jurado se tomaron fotos con Rose en el vestíbulo del tribunal.

Hoy en día, las acusaciones de violación se reducen a una oración en su página de Wikipedia, y Rose es base armador de los Cavaliers de Cleveland. Aunque ha estado en la banca durante dos meses debido a una lesión en el tobillo, se reincorporó al equipo el jueves pasado. «Me siento bien», le dijo a los periodistas la semana pasada. «No he tenido ningún contratiempo».

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Hasta la fecha, al menos 16 mujeres se han presentado para compartir sus historias de acoso y abuso sexual por Trump en el transcurso de dos décadas. Entre ellas, la ex esposa de Trump, Ivana Trump, alegó que la violó en un ataque de ira en 1989. Y da detalles del ataque en el libro de 1993, “ Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump», ante la insistencia de los abogados de Trump, ella incluyó una declaración en el libro especificando que no se refería a la violación en un «sentido literal o criminal».

Una mujer no identificada presentó una demanda en 2016 alegando que Trump la había violado en 1994 cuando tenía 13 años; la demanda fue retirada cuatro días antes de las elecciones debido a «numerosas amenazas», dijo su abogado.

A pesar de que muchas de las acusaciones contra Trump salieron a la luz antes de las elecciones de 2016, Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos.

Mike Tyson, ex boxeador

En 1992, Tyson fue condenado por violar a Desiree Washington, una concursante de Miss Black America de 18 años en su habitación de hotel. Durante el ataque, supuestamente se estaba riendo mientras Washington lloraba. En su sentencia, Tyson le dijo al juez: «No vengo a pedir misericordia. No veo que algo bueno pueda salir de esto. Estoy preparado para lo peor. Me han crucificado y humillado frente a todo el mundo». Fue sentenciado a seis años de prisión y quedó en libertad condicional luego de cumplir tres años.

Sin embargo, ser condenado por violación no detuvo la carrera de Tyson. Su licencia de boxeo fue restablecida, y finalmente lo incluyeron en el Salón de la fama del boxeo internacional. Después de su vida como boxeador, escribió dos libros exitosos, apareció en numerosos programas de televisión y películas, se le ofreció su propia serie animada en Adult Swim, y hace poco se convirtió en la nueva imagen de una empresa australiana de servicio de automóviles. (Los anuncios lo muestran junto a mujeres con poca ropa).