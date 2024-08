9 documentales en Netflix que cuentan la historia de mujeres increíbles

Entre Riverdale, Love y Terrace House, ya acepté que saldré del invierno con mucho menos neuronas de las que tenía. Estoy tratando de no ser muy dura conmigo misma: hacía frío, podía quitarle si quería, tengo que mantenerme actualizada dentro de la cultura pop o lo que sea y así.

Aún así, la primavera llegó (aunque todos sabemos que llegó hace mucho), por lo tanto quizá sea hora de salir de casa. Y cuando eso pase, me gustaría tener más temas de conversación que el drama de Terrace House o cómo nunca entenderé que hayan aprobado la serie Love. («O sea se trata de dos blancos en LA que tienen una relación y eso es todo, ¡literal!»)

Casi puedo garantizarte que mencionar a tu personaje más odiado de Riverdale la próxima vez que tengas que asistir a un evento para socializar será mucho menos impresionante que compartir tu conocimiento sobre la oceanógrafa y defensora de la conservación Sylvia Earle. De manera que por el bien de la persona con la que vayas a hablar, he reunido una lista de documentales en Netflix sobre mujeres increíbles.

What Happened, Miss Simone?

«Te diré lo que significa la libertad para mí: la ausencia de miedo», dice Nina Simone al principio del documental de Netflix What Happened, Miss Simone? La cinta, titulada en honor de una cita de Maya Angelou, ha recibido varias críticas por centrarse en el abuso y la enfermedad mental de Simone y no en sus logros y el lugar incomparable que ocupa en la historia del entretenimiento. Aún así, nos enseña algunas facetas de la vida de Simone —como cuando le dijo al doctor Martin Luther King Jr. que ella no era una pacifista— que no eran parte de su narrativa pública antes del documental. What Happened, Miss Simone? arroja luz sobre los matices más incómodos en la vida de una mujer que aspiró a ser la primera pianista clásica negra de Estados Unidos, pero más bien se convirtió en la artista más reconocida de su época.

Seeing Allred

Seeing Allred retrata a la abogada defensora de los derechos de las mujeres más famosa de Estados Unidos, Gloria Allred. Con una lista de clientes que incluye a la familia de Nicole Brown Simpson durante el juicio de asesinato contra O. J. Simpson y mujeres que han acusado a Donald Trump de acoso sexual, muchas personas reconocen el rostro de Allred, pero están menos familiarizados con su historia. Seeing Allred busca cambiar eso al ilustrar cómo la experiencia personal de la abogada con los problemas que ahora combate —el acoso sexual, el aborto o la representación en el lugar de trabajo, sólo por nombrar algunos— la inspiraron a convertirse en la fuerza legal poderosa que es hoy en día.

GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling

Las Gorgeous Ladies of Wrestling League, una liga de lucha libre sólo para mujeres también conocida como GLOW, era una sensación de la televisión ochentera que consiguió millones de vistas durante sus cuatro temporadas al aire. Un documental de 2012 llamado GLOW: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling se reunió con las mujeres de la serie original GLOW para tener una idea de cómo había sido su experiencia detrás de cámaras en el primer programa de televisión sobre mujeres luchadoras profesionales y cómo se sintieron por su final tan abrupto.

Mission Blue

Mission Blue cuenta la historia de Sylvia Earle, oceanógrafa, defensora de la conservación y primera mujer en ser científica en jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El documental entrevista a Earle mientras cuenta qué la impulsó a hacer una carrera en la biología marina, el sexismo al que se enfrentó siendo una joven científica y cómo ha visto que nuestros océanos se deterioran desde que comenzó a estudiarlos en los 50.

Maya Angelou: And Still I Rise

El primer documental que trata sobre la maravillosa poeta y escritora Maya Angelou: And Still I Rise incluye entrevistas exclusivas con Oprah, los Clinton, Common, Alfre Woodard, Cicely Tyson, la misma Angelou y otros más sobre su legado. El documental nos lleva a través de la vida fascinante de Angelou, desde encuentros con el KKK siendo una niña negra que pasó su infancia en el sur de Estados Unidos, hasta que se hizo amiga de Macolm X para recitar un poema en la toma de posesión de Bill Clinton, y cómo estas experiencias contribuyeron a formar su prolífica carrera.

Diana: In Her Own Words

Este documental de 2017 fue enteramente narrado por la misma princesa Diana, usando grabaciones de sus entrevistas secretas llamadas «cintas Morton» que la finada princesa envió al periodista Andrew Morton a principios de los 90. En el documental, Diana aborda muchos de los escándalos y acusaciones que rodearon a la familia real en la prensa de ese entonces. Las cintas eran muy intensas y sobrecogedoras; en ellas, la princesa Diana repasa algunos incidentes de autolesión y recuerda lidiar con el amorío del príncipe Charles, entre otros temas complicados.



Daughters of Destiny

Daughters of Destiny sigue a cinco chicas indias que pertenecen a la casta de los Dalits —la casta más baja y empobrecida de India— mientras asisten a una escuela llamada Shanti Bhavan. La escuela, la cual proporciona a los niños educación, ropa, alimentos y un lugar para dormir, fue fundada con la esperanza de ofrecer a la casta de los Dalit una oportunidad de cruzar las líneas divisoras entre castas. Daughters of Destiny nos deja entrar al hogar y sueños de estas niñas en busca de un futuro mejor.

Joan Didion: The Center Will Not Hold

Joan Didion: The Center Will Not Hold, dirigida por Griffin Dunne —sobrino de Didion—, es un documental de Netflix que hace una crónica sobre la vida de la famosa novelista, periodista literaria y querida escritora norteamericana. Desde salir de fiesta con los iconos de Woodstock hasta conseguir un empleo en Vogue en los 50, el documental incluye material gráfico archivado poco conocido y entrevistas íntimas con la propia Didion.

Tig

Tig sigue a la comediante Tig Nataro luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y haber recibido la noticia de la muerte de su madre, ambos acontecimientos ocurridos cuando su carrera iba prosperando. Luego del diagnóstico, observamos cómo Tig se dedica a su arte y encuentra la normalidad de nuevo. «En cuanto me diagnosticaron, todo me pareció gracioso», cuenta. «Amo tanto el stand-up, que quería hacerlo una vez más».