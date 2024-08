El elegante vestido de Billy Porter en los Oscar fue una declaración de arte político

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

El actor Billy Porter de Pose, aprovechó los Oscar para mandarle un mensaje al mundo: la masculinidad no puede definirse por la ropa. En la alfombra roja, Porter llevaba una chaqueta de esmoquin Christian Siriano con un vestido de terciopelo con falda completa y botas de plataforma Rick Owens. En un artículo de opinión para Vogue, describe el look como su manera de hacer una declaración política.

Videos by VICE

“Mi objetivo es ser una pieza de arte político andante cada vez que me presento”, dice sobre el conjunto. “Para desafiar las expectativas. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso? Las mujeres usan pantalones todos los días, pero en el momento en que un hombre se pone un vestido, se crea controversia”.

“Esta industria se disfraza de incluyente, pero a los actores les da miedo jugar con sus atuendos, porque si se presentan como algo fuera del status quo, podrían ser percibidos como femeninos y entonces, no les darían papeles masculinos, como de superhéroes. Y esa es la verdad. Yo me he enfrentado a eso”.

Muchos creen que el look de Porter fue inspirado por Hector Xtravaganza, una figura legendaria en la escena de baile por más de 40 años, que falleció en diciembre del año pasado. Parecido a la vestimenta de Porter, Xtravaganza, una vez, usó un esmoquin con una falda removible durante una competencia.

https://twitter.com/PushaCeeeeee/status/1099872246213029888

Ya sea por homenaje o no, se notó la presencia de Porter y afirma que se sintió increíble mientras hacía su trabajo como anfitrión de la alfombra roja.

“Mi tía Dorothy siempre decía: ‘Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes’. Por eso me veo bien cada vez que salgo de casa”, le dijo a Vogue. “Me gusta tener el control”.