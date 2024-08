Cómo empezar a tener sexo de nuevo después de una ruptura amorosa

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.



Si no has escuchado una historia de terror sobre el sexo después de una ruptura amorosa, puede que hagas parte de la historia de alguien más. Bien sea que estés golpeando incómodamente el hombro de un extraño desnudo mientras hace un monólogo sobre su ex, o si tú eres la que tiene el rímel escurriendo por la cara en una cama desconocida, tener sexo por primera vez después del final de una relación puede ser difícil. Pero con la mentalidad y preparación adecuadas, no tiene que ser una cosa salida de las pesadillas. Aquí tienes tu guía para tener sexo después de una ruptura, hecha por quienes saben.

Videos by VICE

Debes saber cuándo estás preparado

A veces se dice que la mejor manera para superar a alguien es poniéndose inmediatamente debajo de alguien más, pero la londinense de 30 años Freya, cuyo apellido hemos ocultado por razones de privacidad, no está de acuerdo. “Mi peor experiencia sexual fue cuando ignoré completamente todos mis complicados sentimientos de la ruptura, me tomé cuatro tequilas y fingí que estaba completamente bien, perseguí agresivamente a una amiga de una amiga que ni siquiera me gustaba cuando salí una noche 48 horas despúes de la ruptura, y luego lloré sobre ella, completamente vestida, en una cama que no había tendido desde la última vez que dormí con mi ex”, se queja. “Fue la cosa más trágica que he hecho, y todavía me acecha en medio de la noche”.

Las rupturas ya son lo suficientemente difíciles sin ni siquiera darte a ti mismo sudores nocturnos. Protégete a ti mismo, aconseja la Dra. Lori Beth Bisbey, coach de relaciones e intimidad, al confiar en tus instintos, y saber cuándo estás listo. ¿Cómo sabes cuándo estás listo? “Estás listo cuando eres capaz de pensar en tener sexo, sin pensar en cómo era el sexo con la pareja con la que terminaste”, dice la Dr. Bisbey.

Acepta que las cosas van a ser aterradoras por un tiempo, y que tus emociones pueden ser confusas

Solo porque no estás listo para quemar todas las pertenencias de tu ex en un júbilo delirante, no significa que vayas a ser célibe para siempre. Las rupturas duelen, se necesita tiempo para superarlas, y a veces tus propias emociones no tienen sentido para nadie—permítete estar solo y en paz.

Sentirse ansioso por acostarse con alguien nuevo va a ser una parte del viaje, dice Ammanda Major, una terapeuta de sexo y relaciones en Relate. “Hay muchas razones por las que las personas se preocupan por el sexo después de una ruptura”, explica. “Puede que uno esté nervioso sobre lo que se debe esperar: ¿Qué podría esperar otra persona que haga yo? ¿Cómo se verá mi cuerpo? ¿Cómo va a ser con alguien nuevo? ¿Qué tan lejos quiero ir realmente? Y por supuesto está el asunto de ser vulnerable con alguien nuevo después de terminar con la pareja”.

Profundiza en cómo te estás sintiendo, aconseja Major: “descubre lo que te está preocupando y racionalízalo. Entiende de dónde viene. Si algo te molesta, tal vez es porque estás preocupado de que tus necesidades no se satisfagan, o de que no es la persona indicada. Conócete lo suficiente para reconocer cómo te estás sintiendo en realidad”.

Encuentra a la persona adecuada

Aunque sea tentador adoptar tu recién encontrada libertad al deslizar a la derecha el primer perfil de Tinder que encuentres que no muestre a ningún tipo sonriente con tigres tranquilizados, la Dra. Bisbey aconseja que no te metas en aventuras de una noche cuando todavía estás lamentándote por el fin de tu relación. “La primera vez que tienes sexo después de una gran ruptura, la tendencia es querer convertirlo en una relación”, explica, agregando que las decisiones que tomamos en el período posterior inmediato a una ruptura suelen ser nocivas.

En cambio, dice Major, “solo preguntar ‘¿Me siento bien con esta persona?’ Es un buen indicador. No tienes que estar enamorado de esa persona, pero deberías tener la confianza de decir que sí, te gustaría tener esta experiencia con esta persona, sí sientes que puedes ser vulnerable, y puedes pedir que tus necesidades se satisfagan”.

Controla tus expectativas

El sexo puede ser emocionante y divertido y satisfactorio pero también puede ser extremadamente mediocre. Las relaciones a largo plazo pueden hacernos sentir que la vida en soltería será un gran banquete de aventuras orgásmicas pero en realidad la vida en soltería también puede ser decepcionante. Así que no esperes demasiado de tu primer encuentro nuevo, advierte Major.

“No tiene que ser este evento perfecto o una experiencia alucinante, solo se tiene que sentir lo suficientemente bien”, explica. “No pongas expectativas en ello que vayan más allá de sentirse lo suficientemente cómodo. El buen sexo proviene de conocerse a uno mismo sexualmente. Solo relájate y disfrútalo”.

Si quieres hacerlo, hazlo

Si tienes muchas ganas de hacerlo y no has pensado mucho en tu ex, ¡genial! “Todos somos diferentes” dice Major. “Las rupturas son algo muy importante para algunas personas y para otras no. Uno solo tiene que conocerse a sí mismo”.

Para Hannah, de 27 años, de Sheffield, cuyo apellido tenemos que ocultar por razones de privacidad, el sexo con alguien nuevo era exactamente lo que necesitaba después del final de una relación de seis años. “Nunca había tenido un aventura de solo una noche y estaba ansiosa por darme a mí misma una nueva experiencia”, explica. Tener sexo con nuevos compañeros sexuales se sintió estimulante. “Estuve nerviosa como por dos minutos y luego me metí en la situación. Y fue algo realmente genial de hacer. Sentí que había dado un paso hacia la superación”, recuerda. “Por primera vez en mi vida vi el sexo como algo completamente separado de una relación seria. Me separé de mi ex y también me conocí mejor a mí misma”.

Así que si no te encuentras en el período doloroso y desordenado posterior a una ruptura, anímate con la idea de que las cosas y pueden y van a mejorar. El sexo no va a pasar de moda pronto y hay todo un mundo de posibilidades ahí afuera—cuando estés listo para aceptarlo.