¿Es seguro poner comida en tu vagina?

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Las fresas cubiertas de chocolate, la crema batida, las ostras y los plátanos cubiertos con condones no son todos afrodisíacos, pero todos ellos están asociados con el sexo. Desde American Pie hasta nuestras canciones pop favoritas, la combinación de comida y sexo en la cultura pop es algo generalizado, pero ¿el sexo donde se incorpora comida es realmente seguro para los cuerpos involucrados?

En la canción “Birthday Cake” de Rihanna, ella canta: “Ni siquiera es mi cumpleaños, pero él quiere lamer el glaseado”. Es muy probable que ella haya usado el glaseado como un eufemismo, pero ¿y si no? Según la ginecóloga y autora del libro The Complete A to Z for Your V, Alyssa Dweck, no es buena idea lamer el glaseado (o la mayoría de los alimentos) en la vulva de alguien. Sin embargo, otras áreas superficiales del cuerpo que no tengan orificios son perfectas para esos fines, siempre que no haya alergias a alimentos específicos.

“Como una ginecóloga tradicional, no soy defensora de poner comida en la vagina”, le dijo la Dra. Dweck a Broadly. “Al hacerlo, existe el riesgo de infección, ya que cualquier sustancia puede alterar potencialmente el pH de la vagina, o podría estar contaminada de alguna manera y provocar una infección”.

Según la Dra. Dweck, uno de los principales riesgos de insertar alimentos en la vagina es la dermatitis de contacto, una erupción que causa irritación y ardor, pero que no es una infección. Sin embargo, las infecciones urinarias, las infecciones por hongos y la vaginosis bacteriana pueden ocurrir como resultado de la introducción de alimentos en la vulva si las bacterias colonizan cerca de la uretra, o si la vagina no puede corregir su nivel de pH alterado de forma natural después de introducirle algo que desequilibre su balance, como pasa con varios alimentos.

Hay algunas sustancias que técnicamente son alimentos a los que la mayoría de las vaginas no son aversas. “El aceite de coco es un lubricante maravilloso”, dice la Dra. Dweck. “Para algunas personas, [puede] plantear un problema de pH y causar una infección, pero no para la mayoría”. (Solo hay que tener cuidado de no usar aceite de coco con condones de látex, ya que es probable que los degrade). El aceite de coco también es un gran aceite para masaje, que es mucho más de lo que se puede decir de las fresas o los plátanos, y le agrega un sutil sabor tropical al juego oral.

El aloe vera es otro lubricante natural y comestible; solo hay que asegurarse de que sea 100% de aloe vera y es mejor hacer un test epicutáneo antes de ponerlo sobre o dentro de cualquier orificio para asegurarse de que sea comestible y que no incluya otros ingredientes que puedan ser irritantes para la vagina.

La Dra. Dweck dice que ponerle un condón a un pepino o plátano ciertamente es más seguro que insertarlo sin uno, pero aún así no está de acuerdo con su inserción en la vagina. “¿Podría haber salmonela en estas cosas?, ¿o pesticidas? Simplemente no lo sabes”, nos dice. “Hay muchos objetos que son más apropiados para usarse en los juegos sexuales, ¿por qué no recurrir a algo diseñado específicamente para eso?”.

La Dra. Dweck me recordó que las vulvas y vaginas tienen diferentes niveles de sensibilidad, lo que significa que el hecho de que las vaginas de algunas personas reaccionen bien ante diversos lubricantes y alimentos no significa que la tuya lo hará también y viceversa.

Cuando se trata de juegos sexuales con comida, se aplican reglas diferentes para las diferentes partes del cuerpo y los órganos sexuales. Si bien el ano se ocupa de muchas bacterias de forma natural, la Dra. Dweck tampoco aboga por insertar alimentos ahí, ya que es probable que la comida no tenga una cuerda o plataforma unida para evitar que se pierda o se atasque. Los interesados en el juego sexual con comida en el pene tienen un poco más de suerte. La Dra. Dweck dice que “no hay problema con la comida en [el] pene ya que es piel externa, aunque algunos hombres pueden ser sensibles a ciertos artículos”. Sin embargo, advierte que se debe evitar frotar o insertar cualquier alimento en o sobre la uretra, por lo que lo mejor es mantener los alimentos que son sucios o que lo embarran todo fuera de la habitación. La Dra. Dweck aboga por el uso del sentido común cuando se trata de qué alimentos aplicar en el pene (por ejemplo, es posible que deseemos evitar el ardor de la salsa picante en los genitales).

Como doctora, cuando se trata de comida y juegos sexuales, la Dra. Dweck reconoce que en su mayoría ha visto los peores escenarios, algunos de los cuales han terminado con pacientes que requirieron cirugía. “Las personas que vienen a mi oficina son las que han tenido un problema porque se involucraron en juegos sexuales con comida”, explica. “Las mujeres que están en casa dándose placer, y usan el sentido común al hacer algo que les resulta divertido, no vienen a mí con un problema”. Si pruebas los juegos con comida, haz lo posible por pertenecer a este último grupo.