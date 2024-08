Esta artista con sinestesia pinta sus canciones favoritas

La mayoría de artistas realizan sus pinturas a partir de lo que ven, pero Melissa McCracken pinta lo que escucha. La chica de 26 años, originaria de Kansas City, Missouri padece una enfermedad neurológica extraña que afecta aproximadamente al cuatro por ciento de la población, en ésta las respuestas cerebrales confunden ciertos estímulos con otros.

La sinestesia afecta a la gente de formas variadas, pero para McCracken —quien tiene cromaestesia— significa que ve colores espontánea e involuntariamente cuando escucha música.

Habló amablemente con Broadly sobre su relación con la enfermedad que ha padecido toda la vida, cómo la aprovecha para crear sus pinturas de colores brillantes y el poder inspirador de la música y la memoria.

BROADLY: ¿Cómo te diste cuenta de que la mayoría de la gente no escucha los colores?

Melissa McCracken: solía pensar que mi sinestesia era normal y que preguntarle a los demás al respecto sería como preguntarles si podían percibir el aroma del café en una cafetería. A los 16 años, descubrí que no era normal cuando estaba tratando de escoger un tono de llamada. Mi teléfono era azul y le dije a mi amigo que iba a escoger una canción «naranja» para combinar con el celular, porque son colores complementarios. Parecía muy confundido y pensé que algo malo le pasaba. Finalmente, me di cuenta en la preparatoria durante la clase de psicología. Fue impactante, porque nunca pensé que fuera algo inusual.

¿Tienes que cerrar los ojos para ver los colores o estos nublan tu vista?

La sinestesia no interfiere con mi vista de ninguna forma, tampoco es alucinógena. Sólo flota de la misma manera como imaginas las cosas o visualizas un recuerdo. No necesito cerrar los ojos, pero si lo hago puedo visualizar mejor los colores.

David Bowie, «Life on Mars».

¿Cómo comenzaste a pintar tus canciones favoritas?

Me parecía que lo más natural era pintar los colores, porque siempre me han encantado, así que escogí el camino de lo abstracto. Comencé a pintar recuerdos de los momentos más importantes de mi vida y pensaba en canciones específicas que pudiera relacionar con ellos. La gente parecía interesada en mi sinestesia, por lo que se convirtió en el tema central de mis pinturas.

¿Hay géneros que se ven más bonitos que otros?

Eso creo. La música expresiva como el funk es mucho más colorida, con todos los instrumentos, melodías y ritmos diferentes se crea un efecto muy saturado. En general, las guitarras son doradas y angulosas; el piano es como marmoleado y entrecortado por los acordes. Rara vez pinto música acústica, porque a menudo sólo es una persona que toca la guitarra y canta; tampoco pinto música country, porque todos son tonos marrones aburridos. La clave y el tono también generan un impacto, así que intento pintar el sentimiento general de la canción.

Prince, «Joy in Repetition».

¿Una canción se ve igual cada vez que la escuchas?

Depende de qué capte mi atención. Si noto una línea del bajo que nunca había escuchado tan claramente, la visión es diferente, pero por lo regular se ve exactamente igual. Sin embargo, si intento pintar la misma canción dos veces, el resultado será diferente, porque no puedo salpicar la pintura de la misma forma.

¿Los sinestésicos ven los mismos colores en las mismas canciones?

No siempre. Una vez conocí a otro pintor con sinestesia y sólo por comprar, ambos pintamos «Little Wings» de Jimi Hendrix. Nuestras obras finales se veían completamente distintas, demostrando que se trata de un fenómeno muy subjetivo. Me encanta estudiar el arte de Kandinsky, porque él también tenía sinestesia pero sus pinturas son mucho más geométricas.

Radiohead, «All I Need».

¿Alguna vez rechazas peticiones para pintar canciones?

Quiero ser honesta con quién soy como artista, así que si una canción no me parece atractiva visualmente o no resuena en mi persona, entonces les digo amablemente que no. En general, la gente es comprensiva y no quieren obligarme a hacer algo que no quiero. Por otro lado, a menudo descubro bandas que me gustan gracias a las sugerencias de las demás personas.

¿Te gustan la canciones por cómo se ven o se ven lindas porque te gustan?

¡Es un dilema como el del huevo y la gallina! He escuchado por ahí que la sinestesia es altamente asociativa. Muchas personas con sinestesia de colores y letras dicen que hay una correlación con las letras de imán que solían tener el refrigerador y los colores que asocian a ellas. Cuando era niña me encantaba el rosa y el morado, mis canciones favoritas de esa época también tienen esos colores. No estoy segura si fui yo quien creo esa relación, o simplemente estaba rodeada de rosa y morado, o si es una combinación de ambos factores.

Iron & Wine, «Boy With a Coin».

¿Sólo pintas canciones o también otro tipo de sonidos?

El sonido no es tan discordante como la música. Usualmente sólo es una explosión rápida de color y luego desaparece. Pero para el cumpleaños de mi mamá, pinté el sonido de sus pasos. Recuerdo escuchar el golpeteo de sus tacones cuando llegaba a casa y era un sonido tan reconfortante (¡morado!) cuando era niña.

¿Has conocido a alguien más con sinestesia?

Conocí a una chica en la universidad que veía figuras cuando escuchaba voces; recuerdo que su padre era un triángulo y también podía escuchar los sabores. Un plátano era un do mayor o algo así. Hablar con ella es muy extraño, porque aunque es obvio que puedo comprender el concepto, su sinestesia no tiene ningún sentido para mí.

Hace poco, Pharrell, Kanye West y Lady Gaga hablaron acerca de su sinestesia. ¿Esta clase de difusión masiva es algo positivo?

Definitivamente. Cualquiera que haya experimentado la sinestesia pasa por un proceso diferente. Yo recibí muchos correos cariñosos de sinéstetas que habían batallado con la sensación de que había algo malo en ellos sólo porque veían colores cuando escuchaban música. Me parece genial que haya más difusión hoy en día, porque si una experiencia es positiva o negativa, siempre es bueno saber que hay alguien que puede comprenderte y que no estás solo.

Todo el arte es de Melissa McCracken, cortesía de la artista.

Bach, «Cello Suite No. 1.»

Radiohead, «Karma Police».

Pink Floyd, «Time».

Bon Iver, «For Emma, Forever Ago».

John Lennon, «Julia».

Jimi Hendrix, «Little Wing».