Esta artista fotografió a 500 mujeres para ampliar la perspectiva de belleza

Comenzó en Etiopía, en 2013. La fotógrafa rumana Mihaela Noroc estaba de visita en el país africano con su esposo y se sorprendió por la diversidad de la belleza de las mujeres ahí.

«Les estaba tomando fotos a todas estas mujeres, todas eran muy diferentes y entonces me di cuenta, ¿cómo es posible que nunca vea fotos de mujeres como estas?», Dijo Noroc en diciembre, en un evento en Berlín vinculado a una exposición de las fotografías que aparecen en su nuevo libro, The Atlas of Beauty. El libro de fotos es el resultado de una aventura global de cuatro años impulsada por la comprensión de la fotógrafa de ahora 31 años de que nos hace falta que haya representaciones diversas de la belleza femenina. Cuenta con 500 retratos de mujeres de todo el mundo, junto con breves fragmentos de sus historias de vida.

Videos by VICE

Después de visitar Etiopía, Noroc regresó a su ciudad natal de Bucarest con el ferviente deseo de fotografiar a tantas mujeres de todos los rincones del mundo como fuera posible. Ahorró y se embarcó en un viaje por tierra de 14 meses y 30 países que la llevó al Ártico y luego a China y Rusia.

Relacionados: Una chica catalana transforma estrías en arcoirís

«Mi percepción de la belleza cambió. Si buscas en Google ‘mujer bella’ obtienes una perspectiva de belleza muy reducida», le dijo a las más de 50 personas que abarrotaban la pequeña galería de Berlín.

«Generalmente, se trata de una mujer rubia y ojos azules, con los labios ligeramente abiertos. ¿Qué es eso? Vi a estas increíbles mujeres, todas de diferentes edades y etnias, y me parecieron hermosas», dijo. «Simplemente no hay suficientes imágenes de ellas en el mundo». Es porque a los hombres siempre les gusta que los fotografíen, pero a las mujeres no… dicen que necesitan maquillaje o que no son bellas».

Noroc decidió seguir adelante. Abrió un financiamiento colectivo en Indiegogo y recaudó $50,000 dólares para viajar por otros dos años y producir un libro con las fotos resultantes. Además de Europa, recorrió Irán, el Tíbet, Corea del Norte, el sudeste de Asia, Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y algunas partes de América del Sur.

Noroc dijo que pasaba horas y horas caminando por las calles, y que así, de repente, «se encontraba» con la necesidad de fotografiar a alguien. Entonces, se le acercaba e intentaba conversar con esa persona. A veces, tomaba sólo unos minutos fotografiar a la persona de la manera más natural, otras veces pasaba días conociéndola para poder generar confianza. «Trato de humanizar la cámara, para que estén cómodas y pueda fotografiarlas súper relajadas».

El producto es una serie de fotos vívidas que parece incluir todas las edades y todos los orígenes posibles. Todas las mujeres irradian un tipo de poder sereno, a menudo reciben al espectador con una mirada directa. Vemos a las mujeres de pie, sentadas, cocinando, montadas en sus motos, tocando instrumentos y trabajando. En el libro hay mujeres policías y agentes de seguridad de Israel, Palestina, Corea del Norte, India y Uruguay. También hay mujeres dependientes de tiendas, bomberos, surfistas, madres, hijas, amigas y muchas más.

Relacionados: Así eres manipulada por el mito de la belleza

«Las percepciones de belleza son muy diferentes en cada lugar», señaló Noroc. «En algunas partes del mundo, si una mujer es modesta, es discreta y se cubre». Es hermosa. Pero en otras partes, tiene que lucirse, usando poca ropa, y sexualizándose. Así es la presión que enfrentan».

Para Noroc, las mujeres se ven hermosas en sus fotos porque son naturales, sin artificios, sin necesidad de ropa especial o maquillaje. «Cuando veas mi libro, verás libertad», dijo. «Las mujeres se ven exactamente como ellas quisieron expresarse».

A continuación, encontrarás una selección de fotos incluidas en The Atlas of Beauty junto con las descripciones de Noroc.

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Chichicastenango, Guatemala: «María es una vendedora de vegetales en el mercado de su pequeño pueblo. Se sintió intimidada tan pronto como vio la cámara».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Selva amazónica, Ecuador: «Cada vez más tribus de la Amazonia han comenzado a adoptar prendas de vestir modernas para su vida cotidiana, pero aún conservan su vestimenta tradicional para eventos importantes. Fotografié a esta joven con su atuendo nupcial».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

París, Francia: «Anja es belga con orígenes polacos y sueña con competir en los Juegos Paralímpicos. Nació sin la pierna derecha en Polonia, y su madre la abandonó en un hospital suplicándole al médico que la cuidara. A los 19 meses de edad, fue adoptada por una familia belga, con la que tuvo una infancia feliz».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Berlín, Alemania: «Anais tiene una madre malí y un padre francés. Cuando viaja a Malí, la gente la considera blanca. Cuando está en Europa, la consideran negra. Pero Anais dice que se siente tanto africana como europea».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Milán, Italia: «Caterina empezó a bailar cuando tenía tres años. Su madre, Barbara, la apoyaba, pero sabía que había pocas oportunidades de estudiar ballet en su pequeño pueblo, así que, aunque su esposo y su hijo se quedaron atrás, ella se mudó con Caterina a Milán, donde su hija podría cumplir su sueño y asistir a una de las escuelas de ballet más importantes del mundo».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Provincia de Sichuan, China: «Entre las mujeres más elegantes que encontré, esta tibetana, madre de dos hijos en una aldea rural, se veía así en el momento en que me abrió la puerta, había estado limpiando su casa, y aún así llevaba puestas sus joyas».

Publicada con permiso de The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits de Mihaela Noroc, copyright (c) 2017.

Estambul, Turquía: «Durante mis viajes, he conocido a muchas mujeres deslumbrantes que me dijeron que no se sentían bellas en lo más mínimo. Influidas por la forma en que los medios representan la belleza, muchas personas se sienten obligadas a seguir un cierto estándar de belleza. Pero ése no es el caso de Pinar. Ella es turcochipriota y siempre soñó con convertirse en actriz de teatro. Por lo que se mudó de Chipre a Turquía, trabajó duro y cumplió su sueño. Aunque le encanta interpretar diferentes papeles en el escenario, en la vida real , adora ser ella misma, natural y libre».