Fortalécete con la belleza de la iluminación bisexual

He aquí la combinación de colores más objetivamente bella y estéticamente agradable que hayas visto en películas, televisión y videos musicales: iluminación bisexual.

La iluminación bisexual cobró fuerza en la comunidad queer el año pasado, principalmente en conversaciones contenidas en Twitter, Reddit,y Pinterest, pero experimentó una especie de revitalización después del estreno de ayer del video «Make Me Feel» de Janelle Monáe«.

Videos by VICE

El video tiene una gran atmósfera bisexual: Monáe comparte una paleta de caramelo con su cita (y quien se rumora es su novia) Tessa Thompson (por cierto, el primer superhéroe bisexual de Marvel) y corre de manera casi bufonesca entre Thompson y un hombre con una chamarra de cuero mientras canta «that’s just the way that I feel» [así es como me siento] y «I can’t help it!» [¡No puedo evitarlo!]. Y todo lo hace mientras la bañan unas luces rosa, púrpura y azul: los colores de la bandera bisexual.



Para celebrar a Monáe, sus encantadoras combinaciones de colores, la bisexualidad y todas las cosas bellas, he compilado una lista de algunos de los momentos más memorables de la iluminación bisexual en la cultura pop. ¡Disfrútala!

Charlize Theron en «Atomic Blonde.» Cortesía de Focus Features

La super agente británica Lorraine (Theron) no se enamora de su colega masculino (James McAvoy), más bien tiene sexo con una colega espía (Sofia Boutella). Acerca de las relaciones sexuales de su personaje, Theron le dijo a Variety que le «encantaba» que la película no se detuviera a explicar su bisexualidad.

«Por muchas razones: me frustra cómo esa comunidad está representada en el cine, o su falta de representación. Y también, tenía sentido por completo. Simplemente es apropiado para ella. Esa relación, y el hecho de que fuera entre dos personas del mismo sexo, fue una forma de mostrar que una mujer no tiene porqué enamorarse, que suele ser uno de los tropos femeninos».



Gugu Mbatha-Raw y Mackenzie Davis en «Black Mirror» temporada 3 episodio 4, «San Junipero.» Cortesía de Netflix.

Una de las chicas queer favoritas de todo el mundo, «San Junipero» es una impresionante historia de amor y un agradable alejamiento de la usual fatalidad y oscuridad de Black Mirror.

Keanu Reeves en «John Wick 2.» Foto de Niko Tavernise.

¿Hay algo más hermoso que ver al misterioso vengador de perritos de tus sueños bañado en los colores de una comunidad subrepresentada? (No. La respuesta es no)

Alex Hibbert en «Moonlight.» Foto de David Bornfield, cortesía de A24.

Dudo que alguna vez haya una película tan visualmente impactante y emocionalmente potente como Moonlight. Esta escena, el póster de la película, y los momentos en la playa, compuestos de rosas y azules claros, nos brindan imágenes inolvidables para acompañar los efectos perdurables de la película.

Natalie Portman en «Closer.» Cortesía de Columbia Pictures.

Icónica.

Chadwick Boseman en «Black Panther.» Cortesía de Marvel Studios.

Tiene un ánimo extremadamente: «Sólo amo a mi Rey y a Wakanda, lo siento«.

Majid Jordan feat PARTYNEXTDOOR «One I Want.» Captura de pantalla cortesía de YouTube.

Los videos de Majid Jordan para «Small Talk» y «Body Talk» también están repletos de iluminación bisexual.

Drake «Hotline Bling.» Captura de pantalla vía YouTube.

Todos saluden a nuestro príncipe de los colores pastel.

Siempre vale la pena volver a ver «Call Your Girlfriend» de Robyn, especialmente si te encuentras en un extraño triángulo amoroso queer, lo cual ocurre con una frecuencia sorprendente.

Beyoncé en «Blow»

Rosa es el sabor. ¡Resuelve el enigma!