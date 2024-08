Fotos de completos extraños que pretenden estar en relaciones serias

Una versión de este artículo se publicó originalmente en Broadly Dinamarca. Se editó y resumió.

«He navegado por Facebook, Instagram y Tinder. Les he dado like y rechazado a cientos de personas», dice Marie Hyld sobre su experiencia con las citas en la era digital. La fotógrafa de 24 años cree que la naturaleza superficial de las redes sociales está afectando la forma en que interactuamos con otras personas en la vida real. Un ejemplo obvio es la evolución de la cultura de las citas: nos esforzamos por mantener la imagen que presentamos en Tinder cuando nos vemos con las personas en la vida real, esto hace que nos sea más difícil abrirnos de verdad y estar presentes en nuestros encuentros, dice. Este pensamiento inspiró su nuevo proyecto de arte, Lifecontruction, una serie de retratos íntimos con extraños que conoció en Tinder.

Videos by VICE

Para empezar, Hyld decidió reabrir su cuenta de Tinder y adaptarla para el proyecto. En su biografía, detalló que estaba interesada en ir con las personas con las que hacía match y tomarse fotos con ellas, armar toda la escena como si fueran una pareja enamorada o como si tuvieran una relación de años. También aclaró que las fotos se harían públicas, de modo que si hacían match con ella básicamente se estaban inscribiendo al proyecto. «Simplemente empecé a jugar con Tinder, y fue muy interesante ver a las personas a las que les gustaba la idea y que aceptaban mi propuesta. Básicamente, casi hice match con todos los que encontré. A todos les gustó la idea», recuerda.

Relacionados: Algunas personas nos dicen cuál es el lugar más extraño donde han cogido, en seis palabras

En la esquina inferior izquierda de cada foto, Hyld anotó el tiempo que pasó entre que se conocieron por primera vez y se tomaron la foto. Broadly, se reunió con Hyld para preguntarle sobre el proceso de organizar y fotografiar estas tomas tan íntimas.

Broadly: ¿Tenías una idea clara en mente de cómo querías captar la escena antes de conocer a tus citas?

Marie Hyld: Por lo general, me dejo inspirar por el entorno. No tenía idea de cómo eran los lugares a los que iba a ir. Ese también fue uno de los aspectos más emocionantes de este proyecto. No sabía con lo que me iba a encontrar. No podía planear nada, así que sólo me dejé llevar. Una de mis más grandes ambiciones al hacer este proyecto ha sido sobre dejar ir y dejarme llevar por lo que sienta que es correcto.

Creo que hoy en día nos falta encontrarnos cara a cara con las personas, nunca estamos presentes en nuestras interacciones. Así como lo veo, se está poniendo peor y las redes sociales son a las que más podemos culpar. Es una ironía que mi proyecto básicamente no podría haber sido posible si no existiera Tinder.

En particular, dos fotos de la serie, me impresionaron mucho, en una sales con un Tinder vestidos de látex. ¿Cómo surgió eso?

Por lo que recuerdo, su nombre en Tinder era «Mr. BDSM» y pensé que estaría cool que estuviera dispuesto a ser él mismo estando conmigo. También sentí que necesitaba un momento impresionante en mi serie, algo que de verdad te abriera los ojos, en el que alguien se expusiera y fuera vulnerable. Le dije que yo no practicaba el BDSM, pero que estaba trabajando en un proyecto fotográfico.

Cuando abrió la puerta, estaba vestido normal a excepción de un par de calcetines de látex. Tenía una mirada cálida en sus ojos y me mostró su guardarropa, que estaba lleno de trajes de látex. Me prestó uno que era de su ex. Tuve que llenarme de aceite para entrar en el traje. Luego él hizo lo mismo, y nos reímos mucho de todo el asunto. Me mostró el agujero en su traje para su pene y me platicó que es imposible que la piel respire en un traje de cuerpo completo y que es muy incomodo. Le mandamos una foto a mi mamá. Estaba preocupada porque me iba a ver con un hombre que no conocía. Todo esto sucedió un martes por la tarde y nada más lo hice porque estaba abierta y aproveché la oportunidad.

La otra foto que también me llamó la atención es donde sales sentada en una de tus citas frente a la computadora. ¿Por qué elegiste esa pose?

Le gustaban mucho las computadoras y todo su departamento estaba decorado y amueblado para tenerlas. Me imagino que probablemente si tuviéramos una relación jugarían un papel importante. Fue uno de esos momentos en los que me dejé inspirar por mi entorno y por lo que encontré en ese departamento.