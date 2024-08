Fotos de graduaciones queer: parejas que viven sus fantasías de preparatoria

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

La DJ y promotora de eventos Vicki Cook no tiene buenos recuerdos de su fiesta de graduación. “Fui con un vestido largo, unos tacones, un bronceado artificial y un cambio de imagen de Debenhams [una tienda departamental del Reino Unido]”, recuerda. “Pasé toda la noche sintiéndome alienada e invisible, justo como me sentí durante toda mi vida escolar. No tenía idea de quién era en ese momento y era totalmente inconsciente del hecho de que era queer”.

Videos by VICE

Cuando comenzó a hablar con otras personas de la comunidad LGBTQ sobre sus graduaciones, se dio cuenta de que no era la única. “O no habían ido a su fiesta de graduación, o fueron, pero no pudieron tener la experiencia que querían debido a su género o sexualidad”. Para muchos, una experiencia que debería haber marcado el final festivo de la preparatoria, se convirtió en una experiencia que los hizo sentir aún más aislados e infelices.

En 2014, creó Queer Prom con su pareja Jules en un intento de “cambiar la narrativa”, como dice ella. El evento sin fines de lucro se lleva a cabo dos veces al año en Brighton, la capital LGBTQ del Reino Unido, y le da a las personas queer la oportunidad de revivir su fiesta de graduación pero ahora convirtiéndola en una noche de alegría y reafirmación. Las ganancias del evento se destinan a las organizaciones LGBTQ, locales que los asistentes eligen a través de una votación. Este año, el principal destinatario de la organización benéfica es Mermaids, una organización que apoya a niños trans y de género diverso. Es el único evento de esa dimensión y tipo en el Reino Unido, y Cook dice que la respuesta del público ha sido “reconfortante y alucinante”.

Más de 500 personas asistieron al evento de agosto de Queer Prom durante el Brighton Pride, y una pareja de los asistentes decidió hacer su noche aún más especial al comprometerse justo en la pista de baile. Por supuesto, todo está a la altura de la noche, dice Cook, la cual ha sido recibida con gusto por la comunidad LGBTQ: “Mucha gente se ha acercado a nosotros para decirnos cuánto desearían que sus graduaciones hubieran sido como Queer Prom, ¡y que están muy felices y agradecidos de haber podido asistir a un baile de graduación tan comprensivo y afectuoso!”.

La asistente Leila Davis le dijo a Broadly que estaba en el Queer Prom con su pareja, Fleur Finch, para celebrar su tercer aniversario. “La primera fiesta de graduación queer llegó en el momento perfecto, porque justo acabábamos de hablar sobre cómo Fleur nunca había podido asistir a su fiesta de graduación como ella misma y que sentía que forzosamente debía usar vestido para evitar confrontaciones y apagarse a las reglas heteronormativas”, Dijo Davis.

“El aspecto más empoderador de esta fiesta fue poder asistir con mi pareja Leila y sentirme completamente segura y a salvo”, dijo Finch. “Me siento muy afortunada de haber tenido una segunda oportunidad de experimentar ese rito de iniciación con la mujer que amo. Ahora entiendo de qué se trata todo ese alboroto y emoción con respecto al baile de graduación”.

A continuación puedes ver las fotos de las felices parejas (tanto románticas como no románticas) del Queer Prom de este año.

Queer Prom London se llevará a cabo el 20 de octubre. Más información y boletos aquí .