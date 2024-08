‘Frida’ es prueba del talento y la tenacidad de Salma Hayek

En el centro de cada pintura de Frida Kahlo hay una herida profunda.

Las flechas atravesaron su mítico cuerpo de venado, los clavos perforan su carne, y su torso está abierto y ceñido por un corsé mientras las lágrimas corren por su rostro orgulloso y digno. En Frida, la película de Julie Taymor protagonizada por Salma Hayek en 2002, la herida más profunda de la pintora no se encuentra representa por ninguna de sus muchas dolencias físicas (fue diagnosticada con poliomielitis a la edad de 6 años, sufrió un grave accidente en autobús, la sometieron a más de 30 cirugías, y eventualmente incluso tuvieron que amputarle una pierna); en lugar de eso, su peor lesión parece ser emocional, y haber surgido después de que encontrara a su esposo infiel, Diego Rivera (interpretado por Alfred Molina), en la cama con su propia hermana.

Esta escena de infidelidad envía a Kahlo por una espiral descendente, inspirando una secuencia en la que toma una botella de alcohol, bebe y luego comienza a cortar su largo cabello, reproduciendo una de sus famosas pinturas, «Autorretrato con el pelo corto«, en la que sostiene unas tijeras y viste un traje de hombre. En la película, vemos a la pintura cobrar vida para mostrarnos a Frida desplomándose en su silla, con la cabeza gacha en desesperación.

No fue sino hasta la semana pasada que nos dimos cuenta de la profunda herida que sufrió Salma Hayek en la realización de esta película. El 12 de diciembre, la actriz escribió un desgarrador artículo de opinión para el New York Times titulado «Harvey Weinstein Is My Monster Too» [Harvey Weinstein también es mi monstruo], en el que no sólo hace un recuento perturbador y detallado del comportamiento abusivo que ya muchas otras mujeres habían referido, sino que también nos cuenta específicamente sobre la horrible pesadilla que le hizo pasar Weinstein durante la producción de Frida, haciendo demandas absurdas, intimidándola en el set, y amenazándola con quitarle el papel principal.

«Había estado demandando constantemente más piel, más sexo», escribió Hayek. «En una ocasión, Julie Taymor logró que se conformara con un beso al final de una pieza de tango en lugar de la escena sexual que quería que hiciéramos entre el personaje de Tina Modotti, interpretada por Ashley Judd, y el de Frida». (Esta escena de la pieza de tango puedes verla en el clip de arriba).

Pero incluso entonces, dijo Hayek, Weinstein le dio un infame ultimátum: podría terminar la película sólo si hacía una escena de sexo lésbico con un desnudo frontal completo. «Fue claro para mí que nunca me dejaría terminar la película sin que le cumpliera su fantasía de una manera u otra», escribió. «No había lugar para la negociación». En respuesta al artículo de opinión de Hayek, un portavoz de Weinstein dijo que «no recuerda haber presionado a Salma para que hiciera una escena sexual innecesaria con una coestrella femenina».

Sumergida en una paleta de tonos miel, la escena de sexo lésbico consiste en un breve montaje de Frida compartiendo una noche de pasión con una cantante parisina a la que conoció en un club (aunque no se menciona su nombre, los que conocen la historia saben que se trata de la bailarina y actriz francesa Josephine Baker, con quien Kahlo tuvo una aventura). No recuerdo lo que pensé de la escena cuando vi la película por primera vez; probablemente supuse que era la versión sexualizada de «Hollywood».

En retrospectiva, esta escena sexual parece innecesaria, pero uno no tiende a cuestionar los asuntos de esa naturaleza cuando el proyecto es dirigido por una directora y respaldado creativamente por la mujer que protagoniza la escena. Es horrible volver a ver la escena después de leer el artículo de Hayek donde detalla lo traumatizante que le resultó realizarla.

«No fue debido a que estaría desnuda con otra mujer», escribió. «Fue porque estaría desnuda con ella para darle gusto a Harvey Weinstein. Pero no podía decirlo en ese entonces. Mi mente comprendió que tenía que hacerlo, pero mi cuerpo no paraba de llorar y convulsionar. En ese punto, comencé a vomitar mientras todos en el set esperaban para grabar. Tuve que tomarme un tranquilizante, que finalmente detuvo mi llanto pero empeoró el vómito. Como te puedes imaginar, no fue sexy, pero fue la única forma en que podía lograr llevar a cabo la escena».

Frida ya no puede existir sin esta capa adicional de sufrimiento y tristeza. A menudo vemos a la miseria como una fuente de inspiración artística; la misma Kahlo dijo que pintó todos esos autorretratos debido a que por lo regular estaba sola. Pero la miseria infligida por Weinstein no trajo como resultado una profunda comprensión creativa para la película. En cambio, nos quedamos preguntándonos qué habría ocurrido si Taymor y Hayek no hubieran estado sometidas al abuso de Weinstein y, en vez de eso, hubieran recibido todo el apoyo del estudio. Que la película recibiera los elogios de la crítica y seis nominaciones al Oscar es una prueba de su talento y tenacidad.

Frida es el trabajo de una mujer que sobrevivió a su monstruo y luchó para contar su historia, la historia de una mujer importante y revolucionaria, a pesar de todas las adversidades. En ese sentido, se trata de un increíble producto cinematográfico que merece ser reconsiderado y apreciado una segunda vez. La película también nos muestra a Hayek como una actriz increíble, algo de lo que Weinstein la hizo dudar una y otra vez.

«Me hizo dudar de si era realmente buena como actriz», escribió. «Pero nunca logró hacerme pensar que la película no valía la pena».