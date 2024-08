Hablamos con la científica que acaba de descubrir el pene perfecto

Hoy en noticias «relajantes para los hombres» llega un estudio conjunto de la UCLA y la Universidad de Nuevo México sobre el tamaño del pene. Después de permitirle a algunos grupos de mujeres seleccionar su pene ideal en diversos contextos de relación, se ha revelado que la longitud y el grosor del pene de los sueños de la mayoría de las mujeres son muy cercanos al promedio estadístico.

Las 75 mujeres involucradas en la encuesta recibieron 33 falos azules, impresos en 3D de diferentes longitudes y circunferencias, y se les pidió que escogieran los que les parecieran más atractivos para una relación a largo plazo y para una aventura de una noche. Las mujeres —a quienes se les dijo que el hombre hipotético unido a estos penes potenciales era «amable, inteligente, divertido y tenía un gran trabajo»— seleccionaron por lo general un pene de aproximadamente 16 cm de largo y 12 cm de circunferencia para tener una relación a largo plazo, y uno de 16 cm de largo y 13 cm de circunferencia para una aventura de una noche.

Videos by VICE

Hablamos con la Dra. Nicole Prause, la jefa del equipo de investigación detrás del estudio, acerca de cómo hizo que su estudio sexual fuera aceptado por la academia, el futuro de los consoladores impresos en 3D y cómo es el ‘pene nupcial’.

Relacionados: Por qué algunas mujeres quieren tener sexo con animales

Me gradué de la Universidad de Indiana con un doctorado en Ciencias Clínicas. Me enfoqué en neurociencia y estadística, las cuales siempre he utilizado para estudiar la motivación sexual humana en el laboratorio. En 2007 inicié el laboratorio de Psicofisiología Sexual y Neurociencia Afectiva como miembro de la facultad y en 2015 inicié una rama para la comercialización, para abordar algunos de los desafíos que implica estudiar este tema en la academia.

¿Qué tipo de desafíos?

El comité de ética se niega a permitirnos realizar un estudio sobre el orgasmo. (Se están escribiendo dos historias sobre este incidente, una para Rolling Stone y otra para LA Times). Los revisores de subvenciones regularmente dudan de que alguien se ofrezca como voluntario para nuestros estudios, a pesar de que les hemos demostrado que nunca tenemos problemas para reclutar participantes (la gente ama nuestros estudios, como podrán imaginarse). Nos prohibieron reclutar a personas en buscan de tratamiento para la «adicción a la pornografía» porque el comité de ética cree que mostrarles pornografía los haría recaer, mientras que las comisiones de ética del Reino Unido no lo prohiben. Y así, la lista sigue y sigue.

Entonces, ¿cómo surgió este estudio?

Comenzó cuando conocí a Geoffrey Miller como científica investigadora en Mind Research Network, una instalación de neuroimagen en Albuquerque. Quería probar los indicadores de dolor que las mujeres experimentan durante las relaciones sexuales, lo cual pensé que debería incluir una evaluación de si el tamaño del pene de su pareja era un factor en ello. Geoffrey estaba interesado en las preferencias de tamaño del pene en relación con la elección de pareja. Así nació nuestra colaboración.

«Por favor no llamen a ningún pene ‘el pene perfecto’».

El estudio reveló que las mujeres realmente sólo quieren un tamaño de pene ligeramente más grande que el promedio. ¿Por qué crees que los hombres están tan obsesionados con la longitud? ¿Cuál podría ser un mejor enfoque para los hombres que buscan atraer a una pareja sexual?

Con la excepción de los datos de un investigador, que nadie ha podido replicar, la ciencia ha demostrado consistentemente que la circunferencia es un indicador más certero de la preferencia y satisfacción femenina. Puede ser que las cirugías para aumentar la longitud del pene tiendan a tener mejores resultados, y por eso los hombres se enfoquen en la longitud por ser algo en lo que es más probable que puedan incidir. En cuestión de atracción física exclusivamente, muchos indicadores de salud que de alguna forma están bajo nuestro control afectan la atracción que sienten las mujeres. Esto incluye cosas como el peso, la musculatura, la palidez de la piel y el acné.

¿Cuál crees que es la lógica detrás de que las mujeres asocien los diferentes tamaños de penes con los diferentes tipos de relaciones?

La vulva siempre se desgarra con el coito, el coito abre paso a las bacterias dentro de la vagina, y el coito con condón da paso a más bacterias en la vagina. Un pene más grande probablemente conlleva el riesgo de más dolor y lesiones. Sin embargo, las mujeres pueden tolerar este riesgo para recibir los beneficios del placer sexual que probablemente son el objetivo de tener una pareja de una sola ocasión. Un pene más grande probablemente acerque más al glande del clítoris al tipo de movimiento que sucede con el coito, al tiempo que también mueve las piernas del clítoris (conocidas como crura) más que un pene de menor tamaño.

Relacionados: ¿Realmente se liga enviando fotos de tu pene?

Por favor no llamen a ningún pene ‘el pene perfecto’. El punto del estudio es que la situación específica importa, y nuestro próximo artículo tiene datos que sugieren que la mujer importa también. Pero sí, llamar al pene preferido el ‘pene nupcial’ parece apropiado y divertido. ¿Al otro habría que llamarle ‘pene Lothario’?

¿Dónde encajan las Size Queens en esta imagen?

¡Ah, están en nuestra muestra! Si consideramos a cualquier mujer que quiera un pene grande como una size queen, incluso podría tratarse de una característica del cuerpo de la mujer (el clítoris va más allá de la abertura vaginal, etc.), de una característica de la experiencia de la mujer (por ejemplo: la necesidad de un juego previo prolongado para hacer la penetración más placentera), o de la inexperiencia (por ejemplo: no haber tenido una pareja con un pene grande). Es difícil saber cómo llegaron a desarrollar esa preferencia.

Una lectura desalentadora de tu conclusión de que las mujeres prefieren un pene más grande para una aventura ocasional nos diría que realmente no nos importa el placer sexual en las relaciones a largo plazo. ¿Crees que eso es cierto?

Diría que el placer sexual puede provenir de la intimidad emocional. Es terrible, lo sé. Publicamos un estudio que muestra que la excitación sexual que experimentan las mujeres se alinea mucho mejor con la respuesta de su cerebro que con la de sus genitales. Odio ese hallazgo porque hace que las mujeres parezcan tan… mujeres… pero probablemente significa que para las mujeres la intensidad de las interacciones sexuales proviene más de los mecanismos centrales (cerebrales) que de los mecanismos periféricos (genitales).

¿Qué hiciste con todos los penes azules impresos en 3D después del estudio?

Están en una bolsa de conferencia debajo de mi cama. No, no están «en uso», ni lo han estado nunca. Los voy a llevar a una conferencia a Nerd Nite conmigo. Planeo conservarlos por un largo tiempo. También espero que sean útiles para intimidar a las parejas indeseables.

«Desde una perspectiva social, estudios como éste pueden ayudar a que los hombres tengan una imagen corporal más realista».

Un gran plan. ¿Por qué tu equipo de investigación puso toda la información de los penes imprimibles en línea?

Espero que otros investigadores usen los mismos modelos en estudios futuros del tamaño del pene. Pueden incluso ser útiles para los médicos clínicos en conversaciones con sus pacientes al hablar de lo deseable y lo posible en relación al cambio del tamaño con una cirugía. Una vez que tienes los archivos de impresión, es muy fácil pedir prestada una impresora 3D o pagar a un tercero para imprimirlos a bajo costo. ¡En nombre de la ciencia!

Aunque resulta que no es necesario que los hombres se preocupen tanto por la longitud de sus penes, ¿crees que deberían preocuparse por el hecho de que las mujeres empiecen a diseñar e imprimir sus propios penes perfectamente proporcionados?

He oído decir que ya hay archivos secretos de impresión en 3D para tales fines, pero mi pudor me impide compartirlos. Hubo mucha especulación sobre que los vibradores dejarían obsoletos a los hombres cuando el Magic Wand de Hitachi se empezó a volver popular —espero que los juguetes sexuales perfectamente proporcionados no sean percibidos con el mismo nivel de amenaza, que estoy segura fue el «máximo» para los vibradores—.

Relacionados: Todo lo que aprendimos del primer trasplante de pene en Estados Unidos

Desde una perspectiva de investigación, este estudio cambia el paradigma de lo que será aceptable publicar en el futuro. Esperemos que esto signifique que la ciencia entorno a las preferencias de tamaño en el pene continuará avanzando más allá del enfoque dominante de usar sólo un cuestionario. Desde una perspectiva social, estudios como éste pueden ayudar a que los hombres tengan una imagen corporal más realista. La reacción anticipada de la pareja sexual es una preocupación básica que los hombres tienen sobre el tamaño de su pene, la cual es diferente a la musculatura, la densidad del cabello y otras características físicas más visibles para todos. Los hombres que tienen sexo con mujeres deberían sentirse más cómodos con su tamaño actual de pene sabiendo que hay una tremenda variabilidad en lo que las mujeres prefieren incluso dependiendo de las diversas situaciones.

¿En qué estás trabajando ahora que ya se publicó este estudio?

Estoy usando la estimulación cerebral magnética transcraneal para alterar el deseo sexual permanentemente. Cambiando el mundo, y demás.