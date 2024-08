Irlanda a un paso de legalizar el aborto

Artículo originalmente publicado por Broadly Estados Unidos. Leer en inglés.

En un día histórico para los derechos reproductivos, una abrumadora mayoría ha votado para derogar la Octava Enmienda en Irlanda, esta legislación prohíbe el aborto en todos los casos, excepto cuando la vida de una mujer está en peligro.

Después de intensas campañas de activistas proelección y antielección, la campaña YES ganó por una mayoría que se espera ronde el 68-69 por ciento, frente al 31-32 por ciento logrado por los votantes NO, cuando finalmente se cuenten todos los resultados de acuerdo con las encuestas de RTÉ y el Irish Times. En Dublín, hasta el 79 por ciento de los votantes apoyó el derecho al aborto. Sorprendentemente, todas las regiones de Irlanda votaron a favor del derecho al aborto: en ninguna área ganó el voto «No».

Y aunque el resultado final no se hizo público antes de las 9 PM del sábado 26, el primer ministro irlandés Leo Varadkar, que apoyó la campaña de Derogación, celebró el resultado en Twitter, y la campaña contra el aborto Salvar la Octava admitió la derrota.



Comentando el resultado en una llamada telefónica con Broadly, Hannah Little de la Campaña por los Derechos del Aborto lo describió como un paso adelante trascendental para las mujeres y niñas irlandesas. «Estoy absolutamente encantado», dijo Little. «Ver todos los ‘Sí’ en el país, no creo que haya una sola urna que haya votado no, es increíble».

Jubilosa, Little describió las etapas finales de la campaña proelección como un espectáculo notable, y a veces conmovedor. «Ver a miles de personas regresando a casa [varios irlandeses que viven en el extranjero volvieron a su país natal para participar en la votación] desde cada rincón del mundo —desde Tailandia hasta Australia— para volver a casa y expresar su opinión, fue increíblemente poderoso. Fue un momento realmente emotivo. Todos estamos ansiosos por avanzar hacia un futuro mejor para las mujeres irlandesas».

Aunque Irlanda ha votado ahora para derogar la Octava Enmienda, esto no significa que el aborto sea legal en el país. Por el contrario, el gobierno irlandés ahora introducirá legislación en el Dáil (parlamento) de Irlanda para legalizar el aborto después del voto.

Cuando se apruebe la legislación, las mujeres irlandesas podrán acceder al aborto hasta la semana 12 de su embarazo. Después de eso, los abortos aún estarían disponibles si dos médicos certifican que la mujer embarazada enfrenta riesgo de muerte o daño grave, o si el feto tiene una condición médica que hace que sea probable que muera antes o poco después del nacimiento.

Los médicos en la nación mayoritariamente católica podrán objetar conscientemente la realización de las interrupciones, pero se les pedirá que envíen a las mujeres con colegas para que realicen el procedimiento.

Los activistas ahora centrarán su atención en cambiar la ley en Irlanda del Norte, donde el aborto sigue siendo ilegal en casi todas las circunstancias. «No debe olvidarse que las mujeres en Irlanda del Norte todavía somos perseguidas por una prohibición del aborto de la era victoriana», dice Grainne Teggart de Amnistía Internacional. «El gobierno del Reino Unido ya no puede hacerse de la vista gorda y negarnos la igualdad. No podemos quedarnos atrás en un rincón del Reino Unido y en la isla de Irlanda como ciudadanas de segunda clase «.

El resultado de hoy no hubiera sido posible sin el trabajo incansable de los activistas que han estado haciendo campaña para revocar la Octava Enmienda desde que se introdujo en 1983, y cuya campaña adquirió renovada urgencia tras la muerte de Savita Halappanavar, a quien se le negó un aborto que pudo haber salvado su vida en 2012. Esta es su victoria, y las generaciones de mujeres y niñas irlandesas por venir que finalmente disfrutarán de la elección reproductiva deben estarles agradecidas.

«Hoy fue para Savita», Little comenta. «Esperamos haberla hecho sentir orgullosa».