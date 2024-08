Mientras crecía, nunca me pareció que el sexo pudiera ser divertido en forma alguna. Era algo abrumador y muy serio, así que durante un largo tiempo, al explorar el sexo con otras personas, me sentí decepcionada. Realmente nunca me gustó el sexo común y aburrido ni nada de esas cosas.



No puedo recordar exactamente cuándo comencé a pensar: ¿Cómo haría esto un payaso? Simplemente, la idea como que se plantó en mi cabeza ¿Y si el sexo pudiera ser tonto, divertido, sexy y emocionante, todo al mismo tiempo?

Soy una pornógrafa fetichista y modelo de webcam radicada en Orlando, Florida, y tengo la capacidad de poner aquello que quiero ver en video. Puedo ver en mi cabeza esas cosas que me excitan y llevarlas a la realidad. Me siento realmente afortunada de poder hacer eso y de estar en la posición en la que estoy.

La primera vez que tuve sexo vestida de payaso fue en el porno. Siempre lo recordaré con cariño porque fue con [el actor porno] Lance Hart, y además de haber sido la primera vez que tenía sexo vestida de payaso frente a una cámara, también fue la primera vez que le hice pegging a alguien, lo que significa que lo penetré analmente usando un strap-on.

¡Fue muy educativo y ardiente! Soy gran fan de aprender sobre la marcha, y él me explicó lo que tenía que hacer y lo que era cómodo para él. En retrospectiva, creo que si no hubiera estado caracterizada como payaso, no habría tenido el valor de hacerlo. Obtuve la fuerza que necesitaba del personaje de payaso.

Llevé esa experiencia con Hart a mi vida sexual privada. Siempre hay un distanciamiento cuando tienes sexo en el porno, porque estás muy concentrado en darle a la cámara tus mejores ángulos. Cuando la cámara no está ahí, es mucho más maravilloso.

En realidad, la primera vez que tuve sexo vestida de payaso en mi vida personal fue en una convención de porno. Uno de mis amantes estaba ahí e iba a ser su cumpleaños y yo acababa de terminar una escena; mi maquillaje se veía realmente fantástico. Entonces dije: «¿Te gustaría tener un payaso de cumpleaños anticipado?». No llevaba puesto un disfraz, sólo el maquillaje de payaso, y terminé haciéndole pegging. Cuando estaba dentro de él, me miró y dijo: «¿Sabes?, creo que ésta es la primera vez que me penetra una mujer maquillada de payaso».

El término Porno de payasos es un término muy amplio. Si estoy haciendo pornografía, puedo tener a una modelo y transformarla en un payaso, y luego podemos hacer diferentes tipos de fetiches juntas: inflar globos juntas, o hacernos cosquillas mutuamente, o convertirnos en un desastre usando grandes cubos de limo o crema pastelera, o incluso podemos simplemente tener sexo. No he tenido sexo con una fetichista payaso fuera de cámara. Espero cambiar eso muy pronto.

Cuando me visto como payaso, hay tres tipos diferentes de maquillaje facial y de personajes de payaso que suelo hacer. Está el personaje de la payaso maestra de ceremonias, que usa un sombrero de copa, un abrigo largo con cola abierta, y debajo, un coordinado de brasier y panty, unas calcetas y unas botas de tacón alto. Hay una payaso morada: peluca púrpura, una nariz de huele espuma muy grande y esponjosa, un leotardo morado con pantimedias púrpura. Está la payaso golfa, que tiene el pelo recogido en coletas, y lleva un lindo vestido con holanes y moños estilo Lolita.

Cuando tengo sexo con alguien usando maquillaje de payaso, me gusta la forma en que su hermosa cara de payaso al principio luce prístina; luego, cuando termina el momento sexy, el maquillaje termina todo embarrado y se arruina ese maravilloso arte previamente creado. No sé por qué, pero eso me causa mucho placer. Mi maquillaje siempre es una base de pintura blanca, normalmente uso una peluca morada o mi pelo rosa real. Me hago unos grandes labios rojos con una sonrisa extendida y, o me pinto la nariz o me pongo una pequeña nariz con forma de corazón.

Siempre trato de decir algo gracioso durante el sexo, porque es muy catártico poder reírte de ti mismo y de tu pareja. El sexo es ridículo, pero eso es lo maravilloso de él. No debes tomarte tu sexualidad muy en serio. Se supone que sea divertido, se supone que te debe hacer sonreír.

Me siento realmente libre cuando estoy disfrazada de payaso, como si pudiera hacer cualquier cosa. Es una travesía, pienso cosas como: ¿Qué límites podemos traspasar ahora, para mí o mi amante? Ahora estoy más cómoda conmigo misma como persona; me siento más en sintonía conmigo misma.

La gente a menudo me habla de sus deseos sexuales y me pregunta: ¿Soy normal? Crecí pensando que había algo malo en mí, por lo que se siente magnífico haber crecido y ser la persona que puede decir: Sí, está bien. Hay personas en el mundo a las que les gustan las cosas que tú haces; sólo necesitas encontrarlas. No estás solo.

