Lady Gaga está promoviendo su película ‘A Star Is Born’ con un look espectacular

Últimamente… Lady Gaga se ha visto increíble, proyectando el opulento glamour europeo.

Foto: Pierre Suu/GC Images

Foto: Jacopo Raule/GC Images

¿A qué se deben estos increíbles outfits? Gaga y Bradley Cooper están promoviendo la nueva versión de A Star is Born, que podría recibir algún Oscar. Los actores estrenaron la película en el Festival de Cine de Venecia el viernes, seguida de una conferencia de prensa.

La película, escrita y dirigida por Cooper, será la primera vez de Gaga como protagonista, y de Cooper como cantante en la pantalla grande.

“Él realmente quería verme al natural”, dijo Gaga durante la conferencia de prensa sobre el vínculo que estableció con Cooper durante el proceso de filmación.

“Bajé las escaleras de mi casa para la prueba de pantalla y Bradley me limpió la cara con una toallita para desmaquillar… Para alguien que no se siente segura todo el tiempo, me hizo sentir muy libre. Al mismo tiempo, pone toda su concentración mientras está trabajando. Tengo que vivir mi sueño. Podría haber 100 personas en la habitación y 99 no creen en ti, pero él fue la excepción”.

Al principio, cuando se anunció que habría un cuarto remake de A Star is Born con Gaga y Cooper, hubo, comprensiblemente, mucho escepticismo. A pesar de que ha habido tres versiones de la historia de amor atemporal, la más emblemática fue en 1976, protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

Una gran estrella de la época, Streisand interpretó a una joven cantante llamada Esther Hoffman que se enamora profundamente de una estrella de rock alcohólica, John Norman Howard (Kristofferson). Howard impulsa a Hoffman a la fama después de verla actuar en un pequeño club, creando una avalancha de fama, celos, miedo y drama. El romance era atemporal, bohemio y salvaje, pero también mostraba la complejidad de la fama y las trampas del éxito.

La historia de 2018 es muy similar (alcoholismo, amor, dependencia, música) pero de alguna manera tendrá que replicar la asombrosa química que tuvieron Streisand y Kristofferson. No hace falta decir que Gaga y Copper tienen muchas expectativas que cumplir.

Pero con la aprobación de Barbra Streisand, según lo informado por Associated Press, y la aclamación de la crítica, los enamorados en la pantalla no nos van a defraudar. Si lo hacen, al menos Gaga podría decir que tuvo una de las rachas más fashion en mucho tiempo.

A Star Is Born se estrenará el 5 de octubre.