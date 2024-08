Investigamos si los gatos pueden ser psíquicos

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Los gatos siguen siendo uno de los grandes misterios del mundo. Estas criaturas han estado viviendo entre nosotros —compartiendo nuestras camas, clósets y sofás— durante al menos 4,000 años. En ese tiempo, lograron polarizar a la humanidad, dividiéndola en dos campos: o eres una persona de gatos, o no lo eres.



Su reputación divisiva tiene mucho sentido cuando consideras lo terribles que pueden ser. Son animales que orinan libremente en tus pertenencias, torturan y mutilan por diversión y gritan en voz alta a las 3 AM. Su temperamento y su tendencia a asesinar, han hecho que incluso una organización de conservación los haya llamado el “eje ecológico del mal”.

¿Pero quiénes son los gatos, en realidad? ¿Es una acusación injusta? ¿Qué es lo que realmente quieren de nosotros?

Si miras a la ciencia, las respuestas aún no están claras. Los expertos de animales se han dejado llevar por el comportamiento felino durante siglos: principalmente porque, a diferencia de los perros, los gatos se niegan a cooperar con las investigaciones controladas. “Les puedo asegurar que es más fácil trabajar con peces que con gatos”, reveló el psicólogo Christian Agrillo a Slate después de que terminó un estudio de cognición animal enfocado en los gatos. “Es increíble”.

Por lo tanto, dado que la ciencia ha fracasado estrepitosamente en meterse dentro de la caja negra de la mente felina, tal vez sea hora de recurrir a otros métodos. Los gatos siempre han estado vinculados a la espiritualidad, y los antiguos egipcios los adoraban por su conexión sagrada con Bastet, una diosa de la protección y la guerra. Quizás, entonces, las respuestas que buscamos solo podremos encontrarlas a través de medios más místicos. Pero para los comunicadores y psíquicos de los animales, la mente felina es un territorio trillado. Entonces, para obtener más información, les envié fotos de mi propio gato como sujeto de prueba.

Smidge, que ahora tiene dos años, es una gata gris que tengo desde que era una gatita. La he mimado prácticamente toda su vida, y ha sido bendecida con su cepillado diario y una atención indivisa. No le hace falta nada, y su vida es mejor que la mía. Entonces, ¿qué pueden decirme los comunicadores de animales sobre el funcionamiento interno de su mente? ¿Y qué pueden enseñarnos sobre la especie en general?

La primera persona a la que llamé es Jackie Weaver, una psíquica de animales reconocida que se ha comunicado con los caballos de la estrella de The Americans, Matthew Rhys, así como con los perros del hipnotizador de televisión británico Paul McKenna.

“Smidge se muestra bastante segura de sí misma, y nada le afecta”, dice ella, después de estudiar la foto de mi gata por un tiempo. “Ella cree que es la persona más importante de la familia y dice que ‘atiendes sus necesidades’”. Hasta el momento, es muy precisa. Le pregunto si todos los gatos son tan arrogantes.

Smidge. Photo by Dominique Sisley

“Es como hablar con un niño”, explica Weaver. “Si todo el tiempo le dices a una niña ‘¡oh, eres muy bonita! ¡Eres muy lista! ¡Bailas muy bien! entonces se lo dirán a la gente, porque simplemente lo dicen como es. No tienen filtro”.



Weaver agrega que no todos los gatos tienen la misma actitud, y subraya que es imposible entender completamente cómo funcionan los gatos: “Son completamente particulares. Algunos están contentos con su vida tranquila, otros son perezosos, otros no”.

La importancia que Smidge cree de sí misma es acentuada por la psíquica de animales Susie Shiner. “Smidge repite mucho la palabra perfecta”, me dice. “Me siento como si alguien —probablemente tú— se la pasa diciéndole que es perfecta. Ella se considera importante y relevante, y exige autoridad y respeto”.

Estoy de acuerdo. Pero entonces, de repente, las cosas toman un giro inesperado. “Smidge no habla mucho sobre sí misma”, dice Shiner. “Ahora te quiere regañar”.

Me preparo. “Dice que estás muy atada a alguien más, creo que hay un hombre con el que estás muy involucrada, y piensas mucho en él”. A ella le molesta eso porque te distrae de tu trabajo que exige mucha responsabilidad”.

Le lanzo una mirada a Smidge, que se está lamiendo las piernas con indiferencia. “Dice que eres capaz de más, pero si no le bajas un poco, es posible que tengas problemas en tu trabajo”.

Shiner continúa: “También está preocupada por tu dieta: estoy viendo dulces y chocolates”. Miro tristemente la bolsa de M&M al lado de mi laptop. “Dice que no son muy buenos. Que quiere algo más saludable para ti”.

Smidge, en una caja. Foto cortesía de Dominique Sisley.

Después de una breve crisis existencial, le hablé a otro psíquico de animales, Jerry Humphreys, para conocer su opinión. Al igual que las otras lecturas, menciona la sofocante confianza que tiene Smidge en sí misma. “Es casi como si estuvieras hablando con una reina, no con un gato”. Me doy cuenta de que pude haber creado un monstruo.



“Todos nuestros compañeros animales absorben cosas de nosotros”, dice, sin aliviar esta preocupación. “Así que cuando estés triste, Smidge lo sabrá y lo absorberá. Cuando estés enojada, ella lo sentirá y lo absorberá. Eso es lo que hacen nuestros compañeros animales: agarran cosas de nosotros que no procesamos”.



“Como resultado, Smidge es un poco como un espejo de ti. Sabes lo que quieres y lo que no quieres. Puedes ser un poco distante a veces. También puedes ser muy quisquillosa. Te gusta tu calidez y tu comodidad. No te gusta que te saquen de tu zona de confort… ¿Quieres que continúe?”

Si bien cada psíquico me ha dado una idea clara de la arrogancia de Smidge, y, como beneficio adicional, mis profundas fallas personales, todavía no siento que sepa lo suficiente acerca de los gatos en general. Lo único que he aprendido de esto es que mi gata tiene una capacidad escalofriante para mirar dentro de mi alma.

Y aunque cada uno de los psíquicos ha diferido ligeramente en sus consejos, la mayoría está de acuerdo en que los felinos son, en general, más espirituales, conscientes e inteligentes que otros animales (aunque Shiner lo discute, diciendo que las cabras son las más sabias de todas).

“Los gatos son probablemente los animales más sensibles que he conocido, y llevo haciendo esto durante 25 años”, agrega Humphreys. “Pero cada animal, como cada persona, es diferente. Cada relación es única e individual. Depende de cómo se relacionen contigo. También se cree que no elegimos a los animales con los que nos vinculamos, ellos nos eligen a nosotros, y esto es particularmente cierto con los gatos. Son muy quisquillosos al momento de relacionarse con alguien”.

“Nunca subestimes la fuerza de un gato”.