Hice mi propio maquillaje con betabel y carbón

Artículo publicado originalmente por Broadly Dinamarca.

Existe una idea errónea de que vivir un estilo de vida espartano también significa vivir una vida aburrida. Pero quería intentar montarme en la ola minimalista sin sacrificar nada de diversión ni estilo, así que decidí intentar preparar mi propio maquillaje. Desde mi perspectiva, sin importar de lo que estén hechos, unos labios rojos siempre son una manera segura de hacer todo un poco más festivo.

No es únicamente la comodidad de bailar el vals en la cocina en lugar de luchar contra las multitudes en Sephora lo que hace al maquillaje DIY tan atractivo. También hay algo sexy en la onda de la Egtved Girl (claramente la figura más sexy de la historia escandinava—aparte de Viggo Mortensen) ¿Podrían las bayas machacadas en mis labios hacerme sentir equipada y lista para seducir al hijo del cacique?

Debería anotar que yo no suelo usar mucho maquillaje. No hay ninguna declaración política detrás de eso—simplemente soy mala para aplicarlo. Además, soy impaciente y perezosa, y estoy segura de que lo correría en algún momento del día. Pero aún así, quería ver si el equivalente para el mundo de la dieta paleo podía ajustarse a mi estética desordenada.

Hay muchas variaciones más elegantes del maquillaje mezclado en casa que requieren invertir en gel de aloe vera, arcilla rhassoul, carbón activo, y otros ingredientes, ninguno de los cuales uno tiene necesariamente en la cocina. Pero estuve encantada de encontrar a estas dos adorables mujeres de YouTube que lograron hacer que las cosas funcionaran con aceite de coco, especias, y remolacha.

Después de ver sus vídeo tutoriales, saqueé mi despensa por maicena y especias coloridas, después fui al supermercado por remolachas, bayas congeladas, y carbón vegetal. Por fin, estaba lista para mezclar maquillaje hermoso que tenía beneficios y me hacía oler un poco a Navidad.

Polvos

Si tú, como yo, has visto una cantidad ridícula de tutoriales de maquillaje por Internet, sabrás que siempre—SIEMPRE—tienes que empezar con la base, lo que en este caso es un polvo que consiste de maicena, canela, cúrcuma, y cocoa en polvo. También se supone que debería tener paprika, pero solo tenía de la que es ahumada, y creí que sería un poco fuerte. Estoy intentando que coincida con mi tono de piel, tenía miedo de terminar viéndome como alguien que tiene gripe. Además, la mujer del vídeo mezcla elegantemente sus especias en un pequeño bol, mientras que mi maicena explotó en mis manos tan pronto como abrí el paquete. Pero logré mezclar las especias, y añadí un extra de cúrcuma.

Mis “polvos” frescos emitían mucho polvillo mientras los esparcía en mi cara, pero olía gratamente como a canela. En este punto, no vi mucha diferencia en mi apariencia, pero la maicena podría haberse deshecho de algo del brillo de mi frente grasosa de trabajadora de oficina.

Cejas

Rellené mis cejas con cocoa en polvo. Cocoa en polvo real, no Nesquik—y esparcí un poco de aceite de coco encima, esperando que actuara como pegante y evitara que el polvo se esparciera por mis ojos.

Sombra de ojos

Si yo fuera el tipo de persona que tiene té molido o polvo de remolacha en mi cocina, podría haber hecho una linda paleta de sombra roja y verde, pero continué con mis tonos tierra simples de cúrcuma y cocoa. En este punto, alguien debería decir lo que todos están pensando: estos colores se ven como diferentes tonos de excremento. Especialmente cuando se mezclan.

Unté un poco de maicena en mi muñeca para compararla con mi tono de piel. Hay una razón por la que el amarillo no es un color de sombra de ojos especialmente popular, pero dejemos eso de lado un momento, y en cambio llamaré a esta sombra “ictericia con una pizca de nicotina”. Yo decidí mantener la onda amarillesca, pero si tú te estás sintiendo extra gótico, también podrías restregar carbón alrededor de tus ojos.

Mascara/delineador

Mezclé aceite de coco con carbón vegetal molido y pasé un viejo cepillo de mascara en la mezcla. Se supone que debería estar utilizando carbón activo, pero está es una versión de bajo presupuesto, y hay más probabilidad de que hayan suplementos de parrilla en mi cocina que carbón vegetal activo. (Por suerte, la temporada de parrillas no ha terminado en el supermercado). También leí algo de los usos del carbón para asegurarme de que aplicarlo en mi cara no me matará.

Si creía que la maicena era un poco caótica, no se compara con el desastre del aceite de coco y el carbón que ahora cubre mis dedos. Mientras desmorono el carbón destruyendo dos pedazos entre ellos, un compañero de trabajo me preguntó con preocupación, “¿Planeas pasar eso por tu cara?” Sí, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Negro como la capa de Batman. Negro como carbón, de hecho.

Primero intenté aplicar delineador con un un pequeño cepillo, pero me rendí rápidamente. No salía ningún color del cepillo, ni siquiera después de que froté directamente el cepillo contra un pedazo de carbón. Tal vez la alternativa barata es demasiado barata después de todo.

Después de que el delineador me falló, estuve muy sorprendida cuando la mascara sí funcionó. Es un poco grumosa, pero no esperaba mucho más de la papilla negra que tenía en frente. Las pestañas no terminaron escandalosamente pronunciadas; es más como una “chica de octavo grado usando mascara por primera vez porque todas las demás chicas la usan”. Pero igual, ese look tiene sus méritos.

Rubor

He estado esperando esta, porque las remolachas son una comida cotidiana y se ve muy fácil de hacer. Tan solo tienes que tomar una remolacha, cortar una rebanada, presionar una esponja contra ella, y dar toques en tus mejillas con la esponja. Rebanada, esponja, toque, listo. En este punto, mis mejillas se habían puesto bastante rojas, y comencé a pensar en utilizar la remolacha en mis párpados y labios también. Tal vez en toda mi cara. Con la maicena podría crear un lindo esquema con colores de atardecer.

“Te ves con un estilo muy de los 80”, me dijo mi compañero. Tal vez me entusiasmé demasiado con las remolachas y sus cualidades mágicas.

Labios

Tenía una buena mezcla de bayas congeladas del supermercado e intenté descongelar las bayas en agua tibia y aceite de coco. La mezcla parecía separarse un poco cuando mezclé el aceite con las bayas, pero aún así puse en la mezcla entera la nevera, que en su mayoría se parece al contenido de una copa menstrual, para que pudiera juntarse.

Después de que la mezcla estuvo coagulada, no hubo mucho color en ella, pero intenté pasar el cepillo de labios directamente en las bayas y dejarlas secar en mis labios. En mi primer intento, accidentalmente la lamí—y sabía bastante agrio. Froté mis labios en una remolacha, y luego dejé que se asentara un poco antes de pasar jugo de bayas en mis labios otra vez. La mezcla de bayas y aceite comenzó a derretirse y tomó un tono amarillo.

Resultado final

“No te ves tan loca” y “me impresiona que no te veas peor” fueron las reacciones de mis compañeros bien intencionados. Mi cara brillaba con maicena y remolachas, pero ¿a qué costo? Tenía carbón debajo de mis uñas, maicena en toda mi ropa, y la cocina estaba cubierta en una gruesa capa de aceite de coco. De hecho fue bastante divertido mezclarlo todo, como cuando era pequeña y hacía “perfume” con agua y dientes de león. Pero igual al “perfume” este maquillaje DIY es bastante inefectivo, a pesar de ser divertido. Se puede ver que tengo algo de color en mi cara, pero también se nota que es no es maquillaje de fácil aplicación químicamente cargado, sino especias, carbón y vegetales.

No engaño a nadie, y si le preguntara a mis amigos, “¿Pueden notar que estoy usando maquillaje hecho de comida y sustancias domésticas?” Estoy segura de que responderían, “Sí, por supuesto que podemos, tacaña, e ignorante bicho raro”. Sin embargo, lo bueno del maquillaje DIY, es que es casi imposible aplicarse mucho.