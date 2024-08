Esta mujer obligada a casarse con su violador a los 11 años quiere erradicar el matrimonio infantil

Sherry Johnson tenía sólo 11 años cuando se casó con el diácono de la iglesia que la violó y embarazó. Él tenía 20 años. Ella ni siquiera había terminado la primaria.

Al compartir su horrible historia con CNN, Johnson relató cómo fue violada repetidamente por al menos dos hombres adultos de su iglesia, que descubrió que estaba embarazada a la edad de 10 años y que su madre la obligó a casarse con uno de sus violadores. Aunque un juez se negó a otorgarles la licencia de matrimonio debido a su edad, otro juez en un condado vecino aprobó el matrimonio, sabiendo que era tan solo una niña.

En resumen, a Johnson le fue arrebatada su infancia. Se vio obligada a dejar la escuela primaria, y para cuando tenía 17 años, ya estaba criando a seis hijos con muy poco apoyo de su marido.

«El hospital lo sabía. La escuela lo sabía. Los tribunales lo sabían», dijo Johnson. «Mucha gente lo sabía, pero nadie hizo nada. Todo el estado de Florida me falló. Siento que me arrebataron mi vida. Los que se suponía que me protegerían, no lo hicieron».

Ahora, décadas después, Johnson está trabajando para proteger a otros niños de una vida similar. Después de pasar cinco años presionando a los legisladores, finalmente esta teniendo avances en el proceso de abolir el matrimonio infantil en su estado natal: la semana pasada, el Senado de Florida aprobó unánimemente un proyecto de ley que volvería ilegal otorgar una licencia de matrimonio a cualquier persona menor de 18 años, sin excepciones.

Actualmente, un proyecto de ley se está abriendo paso en la Cámara, aunque sus partidarios están preocupados por una enmienda que fue adoptada el jueves pasado por la tarde: el proyecto de ley ahora incluye una tecnicismo legal que permite que las adolescentes embarazadas de entre 16 y 17 años se casen con el consentimiento de sus padres, siempre que la diferencia de edad entre la pareja sea inferior a dos años. Durante la votación del comité judicial de hoy, dos legisladores votaron en contra del proyecto de ley. Un republicano le dijo a The Associated Press que los estatutos actuales sobre la edad para contraer matrimonio fueron «elaborados muy cuidadosamente» y que no quiere que «el mensaje sea que es mejor no casarse».

La mayoría de las leyes estatales, incluyendo las de Florida, establecen la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Sin embargo, debido a vacíos legales como el aprobado hoy por el Senado de Florida, en algunos estados los niños de hasta entre 12 y 13 años pueden ingresar a estas represivas uniones legales, según un informe del Centro de Justicia de Tahirih publicado el año pasado. En New Hampshire, por ejemplo, un juez tiene la autoridad para otorgar una licencia de matrimonio a una niña de 13 años, aunque la edad legal para aprobar el matrimonio sea de 18.

Los defensores de los niños dicen que la forma más sencilla de proteger a los niños de ser parte de un matrimonio donde tengan derechos legales limitados y sean vulnerables al abuso físico, emocional o verbal es establecer los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.

Si bien la idea de que haya novias de 13 años de edad puede parecer anticuada, el matrimonio infantil es algo que aún ocurre con frecuencia en los Estados Unidos. Sólo en Florida, según el Time, 3,161 niños —72 de ellos menores de 16 años— se casaron entre los años 2010 y 2016. Actualmente, 25 estados no tienen estatutos que limiten qué tan joven puede ser un niño para poder casarse legalmente, siempre y cuando se cumpla con el criterio de ciertas excepciones (como el consentimiento parental o judicial). Como resultado, informa el Centro de Justicia de Tahirih, más de 200,000 niños, la mayoría niñas, se casaron entre el año 2000 y el 2015.

Sin embargo, los defensores de los derechos de los niños esperan que más estados se sumen a esta iniciativa y pongan fin al matrimonio infantil. Jeanne Smoot, asesora principal de política y estrategia del Centro de Justicia de Tahirih, le dijo a Broadly que más de una docena de estados, como Kentucky, Maryland, Massachusetts, Arizona y Vermont, están considerando legislar para reformar sus leyes sobre la edad mínima para contraer matrimonio. Actualmente, Virginia, Texas y Nueva York son los únicos estados que limitan el matrimonio a adultos de 18 años o más, así como a menores emancipados por el tribunal.

Aunque el tema del matrimonio infantil ha recibido mucha atención en los medios nacionales durante el último año, Smoot dice que «estas leyes deben cambiar a nivel estatal, y que es importante que los medios regionales también aborden este tema para crear conciencia al respecto».

Si las redes sociales son algún tipo de indicador, muchas personas no parecen estar completamente conscientes de que el matrimonio infantil todavía es una problema que padecemos en 2018. Es por eso que historias como la de Johnson son tan importantes.

«Es necesario que alguien de la cara y hable públicamente contra el matrimonio infantil», dijo Johnson ayer después de que fuera aprobado el proyecto de ley del Senado de Florida, «pero hay muchas personas más que también han vivido esto».

Smoot dice que el Centro de Justicia de Tahirih se ha puesto en contacto con varios sobrevivientes para ponerle cara a esta lucha y así acabar con el matrimonio infantil. «Su valentía y tenacidad son increíbles», dice, «la velocidad a la que se están dando los cambios ha aumentado significativamente gracias a su apoyo. Descubrimos que una vez que los legisladores tienen información de primera mano sobre este tema y ven el profundo impacto personal que puede tener el matrimonio infantil, toman acción».