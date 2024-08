Las mujeres adultas no deberían hacerse fleco

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Todos los días, veo a mujeres adultas con fleco como si fuera un corte de cabello normal y no un síntoma de problemas psicológicos y caos espiritual. Cuando era joven, yo también tenía fleco. También tenía un mullet. Y me hacía una colita justo arriba de la nuca. De hecho, tenía los tres peinados a la vez. En aquel entonces era una adolescente, entonces, ¿cuál es tu excusa?

Cuando era más joven, siempre quise tener el cabello largo, ya que entendía que era mejor vivir sin fleco. Después de todo, era el look que todas traían. Pero de adulto, me volví a hacer fleco, esta vez para ocultar mi frente, que sobresalía en gran medida gracias a la testosterona. En ese momento, el fleco se convirtió en una estrategia de supervivencia. Mi frente me hacía sentir muy mal, incluso más mal que tener fleco. Pero en el momento en que hice cita para reconstruirme la frente, empecé a dejarme el fleco. Ese proceso me llevó años. Una vez más, ¿cuál es tu excusa, Taylor Swift?

El problema con el fleco es que es más corto que el resto del cabello en tu cabeza y enmarca tu rostro como si estuviera colgado en la pared. El fleco es la conclusión a la que llegaría un niño de ocho años si le pidieran que se quitara el cabello de la cara. Es como si quisieras más luz en tu habitación y le hicieras un hoyo a la cortina. Entonces, de nuevo, si te mueres por verte como la rubia Angélica de Rugrats, hazlo.

Esto no quiere decir que tener fleco siempre sea horrible. Por ejemplo, la actriz Zooey Deschanel, es casi un sinónimo de tener fleco. Brigitte Bardot se veía muy sensual con fleco. Y, por supuesto, no es posible criticar el de Naomi Campbell. Pero son excepciones, no constantes. El fleco rara vez se ve bien en las personas, y nunca, nunca se ve tan bien como el cabello largo parejo.

Sin embargo, esta pregunta sigue persiguiendo a la gente que se preocupa mucho por su cabello: ¿Me haré fleco? Aunque la respuesta siempre es no, hay personas que lo hacen y al instante se arrepienten. Conozco a personas que han cometido este error varias veces, lo cual -estoy bastante segura- constituye un problema personal más profundo. No es necesario intentarlo de nuevo si ya sabes que no te queda bien.

Puedes optar por comprar una peluca con fleco. Esta solución es común entre las celebridades y yo también lo recomiendo. Hace poco recibí unas cuantas pelucas de The Hair Shop, un lugar muy elegante en Los Ángeles y Nueva York que vende todo tipo de extensión para el cabello. Usé mi peluca para el trabajo, para una fiesta, en un avión y en varios estados. En todos los casos, ese sombrero de fleco (me refiero a peluca) me dio todo lo que podría haber querido de los flecos, y no tuve que sacrificar nada. Desde el momento en que puse esa peluca sobre mi cabeza, supe que había encontrado la solución para un problema que afecta a toda la humanidad: el fleco es un accesorio, no una forma de vida.