Natalie Portman es una de las pocas estrellas en disculparse por apoyar a Polanski

En 1977, Roman Polanski fue declarado culpable de sostener sexo ilícito con una menor y huyó de Estados Unidos en vez de cumplir tiempo en prisión. Actores de alto perfil como Kate Winslet y Adrien Brody continuaron trabajando con él. Sus películas pasaron a ganar seis Oscar. Los grupos feministas que lo desafiaron fueron ridiculizados o ignorados. En 2009, cuando Polanski fue arrestado en un aeropuerto de Zurich durante un intento fallido de exportación, más de 100 celebridades firmaron una petición para pedir su liberación.

«Roman Polanski es un ciudadano francés, un artista internacional renombrado que ahora se enfrenta a la extradición. Esta extradición, si se lleva a cabo, tendrá graves consecuencias y le quitará su libertad», decía la petición. Ésta fue firmada por algunos de los nombres más importantes del cine, individuos que estaban dispuestos a descartar el hecho de que Polanski fue acusado en juicio de drogar a una chica de 13 años con alcohol y medio Quaalude antes de realizarle forzadamente sexo oral, vaginal y anal, a pesar de las súplicas para que se detuviera.

El martes pasado, Natalie Portman se disculpó por haber firmado la petición de 2009 en apoyo de Polanski. La actriz —quien habló en la Marcha de las Mujeres en enero y ha sido una entusiasta defensora de la campaña Time’s Up para acabar con la violencia y los abusos sexuales— expresó su arrepentimiento para Buzzfeed por sus opiniones anteriores.

«Lo lamento mucho», dijo Portman. «Asumo la responsabilidad de no pensar lo suficiente. Alguien a quien respeto me lo dio y me dijo: ‘Yo lo firmé. ¿Lo harás también? Y yo sólo pensé, claro. Fue un error. Pero pienso que a cambio obtuve empatía hacia las personas que se han equivocado. Vivimos en un mundo diferente y no es excusa. Pero puedes tener los ojos bien abiertos y cambiar por completo la forma en que quieres vivir. Mis ojos no estaban abiertos».

Gracias a #MeToo y la campaña Time’s Up, ahora vivimos en un clima totalmente diferente cuando se trata de hablar de acoso y agresión sexual. Pero a medida que más artistas se manifiestan en contra de Woody Allen, no se puede decir lo mismo de Polanski, que sigue siendo venerado en Hollywood.

A pesar de la campaña en curso para señalar el abuso y la mala conducta en el negocio del cine y otras industrias, Polanski sigue siendo venerado en Hollywood como uno de los principales auteurs de su generación. Junto a Asia Argento y Emma Thompson, Natalie Portman sigue siendo una de las pocas celebridades que se disculpó por haber firmado la petición. Nos pusimos en contacto con algunos de los signatarios de más alto perfil para ver si habían cambiado de opinión a la luz de las campañas #MeToo y Time’s Up.

Asia Argento

Argento habló públicamente sobre su apoyo a Polanski en un tuit de 2017, y escribió: «Hace años ya lamenté haber firmado la petición, sentía que era un error. No hay excusas. Es estúpido… quitarle la infancia a una persona es lo peor. Era un cineasta cuyo trabajo admiraba mucho. Todavía lo hago. Pero si alguna vez lo veo, le escupiré en la cara. Si tiene suerte».

Wes Anderson

El director de The Grand Budapest Hotel y The Royal Tenenbaums hace poco estrenó su último esfuerzo, Isle of Dogs, en el Festival de Cine de Berlín. Los organizadores del festival rechazaron la petición de la actriz alemana Claudia Eisinger para colocar una alfombra negra en solidaridad con los sobrevivientes de violencia sexual, a pesar de que más de 23,000 personas firmaron su petición. En cambio, el estreno de Isle of Dogs fue presentado con una alfombra claramente roja.

Broadly contactó a Anderson para preguntarle si se arrepentía de apoyar a Polanski, pero se ha negado a responder al momento de esta publicación.

Pedro Almodóvar

Aunque el director español firmó la petición para apoyar al violador de menores Roman Polanski en 2009, Almodóvar ha sido mordaz cuando se trata de criticar el sexismo institucional de Hollywood. En 2016, al promocionar su película reciente Julieta, Almodóvar criticó los papeles limitados que convencionalmente se escriben para ciertas mujeres. «Hay una especie de sexismo diabólico, y digo que es diabólico porque no hay nadie a quien podamos acusar de ser responsable de este sexismo», opinó. «Los roles están ahí para alguien como Meryl Streep, pero no están ahí para las demás».

Broadly contactó a Almodóvar para preguntar si lamenta haber apoyado a Polanski, pero se ha negado a contestar al momento de esta publicación.

Penélope Cruz

Poco menos de una década después de haber firmado la petición de Polanski, Cruz expresó su apoyo al movimiento #MeToo y la iniciativa Time’s Up al periódico español El País. «Todos somos parte del movimiento #MeToo, tanto hombres como mujeres», dijo Cruz, «porque todos sentimos esa ira y sensación de injusticia. Creo que la iniciativa Time’s Up es maravillosa: he donado a ella, porque creo que marcará la diferencia». Cruz también asistió a la ceremonia de los Golden Globes el mes pasado con un vestido de encaje negro para mostrar su apoyo a la iniciativa Time’s Up.

Broadly contactó a Cruz para saber si lamenta haber apoyado a Polanski, pero se ha negado a contestar al momento de esta publicación.

Emma Thompson

Durante mucho tiempo, Emma Thompson ha sido una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y la ganadora del Oscar británico hace poco firmó una carta en apoyo a la campaña Time’s Up antes de los BAFTAS de este año. Pero en 2009, alguien más tuvo que hablar con Thompson para convencerla de no firmar la petición de Polanski: una joven de 19 años. Después de que Thompson inicialmente firmó la petición, Caitlin Hayward-Tapp —una estudiante de la Universidad de Exeter— desafió a la actriz por su apoyo a Polanski. «Hablamos durante 15 minutos y para cuando terminamos, ella [Thompson] dijo que retiraría su nombre. Dijo que independientemente de conocerlo y las cosas terribles que ha pasado, un crimen es un crimen», declaró Hayward-Tapp a The Independent en 2009.

Tilda Swinton

Broadly contactó a Swinton para preguntarle si lamentaba haber apoyado a Polanski, pero se ha negado a responder en el momento de esta publicación. Ella también ha permanecido en silencio sobre las campañas #MeToo y Time’s Up.

Guillermo del Toro

El director mexicano recibió críticas después de que decidió no usar una insignia de Time’s Up para los BAFTA. Culpó al jetlag. «Llevé uno para DGA», le dijo al Metro. «Todo lo que puedo decir es jetlag y voy atrasado. A lo largo de mi trabajo y a lo largo de los años he sido expresivo y comprensivo… No sólo intento crear puestos clave para directoras veteranas y primerizas, sino también escribir partes poderosas para actrices femeninas de maneras renovadoras y frescas».

Broadly contactó a Del Toro para preguntar si se arrepiente de haber apoyado a Polanski, pero se ha negado a contestar al momento de esta publicación.