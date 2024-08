Personas asexuales nos cuentan cómo son sus vidas románticas

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Debido a que la asexualidad existe en un espectro, el término puede causar confusión a algunas personas, incluso entre algunas personas asexuales, si no están familiarizados con sus múltiples significados. De lo que muchos no se dan cuenta es de que a muchas personas asexuales sí les interesan las relaciones románticas, y eso no desacredita su identidad.

Para entender esto, primero debemos saber que la orientación sexual y la romántica son dos entidades diferentes. La orientación sexual define a alguien que tiene un deseo sexual hacia otra persona, mientras que la atracción romántica es la sensación de sentirse atraído por una persona de una manera en la que desea formar un vínculo íntimo. Básicamente: la atracción romántica es el amor, y la atracción sexual es la lujuria. Estos dos conceptos se pueden entrelazar de muchas maneras: una persona puede ser heterosexual y al mismo tiempo ser homorromántica, u homosexual y al mismo tiempo ser heterorromántica, o cualquier combinación de tipos de atracción, incluso sentir solo uno de los dos.

Es difícil evaluar la prevalencia de la asexualidad, ya que es un término general que incluye identidades múltiples. Una persona que se identifica como asexual puede caer en cualquier parte del espectro de la asexualidad, incluidos los antisexuales, los que están a favor del sexo, los Gray A (personas que se identifican en un punto medio entre la sexualidad y la asexualidad) y más. Otras personas asexuales pueden no ser conscientes del término en sí. El Instituto Williams estima que el uno por ciento de la población es asexual, aunque ese número proviene de un estudio de Anthony F. Bogaert en el que dice que es una estimación aproximada.

Para entender mejor cómo se siente estar en una relación romántica cuando una persona se identifica como asexual, hablé con personas asexuales sobre lo que les gustaría que la gente supiera de sus identidades y relaciones, y de lo que les hubiera gustado saber antes.

Algunos asexuales han entendido su sexualidad toda su vida. Angélica (quien pidió que se ocultara su apellido para proteger su privacidad), es una mujer asexual demirromántica de 21 años; el primer término significa que ella solo experimenta atracción romántica después de desarrollar una conexión emocional con una persona. “Sabía que era asexual desde que tenía unos 10 años, aunque consideré la posibilidad de ser gay, ya que tiendo a encontrar a las mujeres más atractivas”, dice. “Me decidí por mi identidad original cuando me di cuenta de que la atracción había sido una mezcla de atracción estética (como encontrar una obra de arte hermosa) y admiración personal.

“Nunca quise tener una relación, me imaginé viviendo en un departamento pequeño con mis mascotas cuando creciera”, dice Angélica. “Luego conocí a mi pareja y pasé a identificarme de arromática a demirromántica después de meses de investigación y reflexión”.

Angélica dice que ser estrictamente arromática significaba que nunca desarrollaría sentimientos románticos por nadie, pero como demirromántica, se enamoró de su mejor amigo (ella señala que esto no hubiera sucedido con cualquiera de sus mejores amigos; le gustaba esa persona en específico). “Cuando conocí a mi pareja, aún no tenía ningún interés en el romance. Fue solo después de que nos volvimos muy cercanos que comencé a pensar en él todo el tiempo hasta el punto en que me daban dolores de cabeza… pero eran dolores buenos y adictivos. Siempre esperaba con ansias hablar con él; me hacía feliz que me mandara mensajes. Por primera vez, pude verme viviendo con alguien y compartiendo mi vida con alguien”.

“La gente muchas veces piensa que los asexuales son básicamente personas que no quieren tener sexo, confunden erróneamente la atracción sexual con el deseo sexual”, dice. Si bien esta descripción se ajusta a parte de la comunidad asexual, también hay muchas personas asexuales que disfrutan y buscan activamente el sexo”, dice. Aunque los dos se combinan, la atracción sexual se relaciona con el género (s) que atrae a una persona y muchas veces se motiva emocionalmente por los sentimientos que tiene hacia una persona que encuentra atractiva sexualmente, mientras que el deseo sexual es puramente motivador y se refiere a buscar actividades u objetos sexuales específicos. La atracción sexual puede llevar al deseo sexual, pero ese no es siempre el caso, y las personas asexuales tienen diferentes formas de experimentar cada uno y de llevarlos a cabo en sus relaciones.

Elisa Hansen, una mujer de 35 años que vive en Carolina del Norte, es una asexual birromántica, lo que significa que se siente atraída por más de un género de manera romántica, mientras que su orientación sexual es asexual. “Algunas personas asexuales experimentan excitación a pesar de no experimentar atracción, pero yo no soy una de ellas”, dice.

Actualmente está casada y conoció a su pareja cuando finalmente descubrió su sexualidad después de otras tres relaciones serias a largo plazo con hombres y mujeres. En ese momento, dice, no entendía completamente que era asexual, al contrario sentía que algo estaba “mal” con ella.

Después de comprender su asexualidad, Elisa conoció y se casó con su pareja actual. “Nuestro matrimonio es muy feliz y saludable, y el sexo es una parte pequeña de él. Queremos tener una familia, por lo que hemos tenido relaciones sexuales con el fin de tener hijos”, dice.

“Nuestro matrimonio es muy feliz y saludable, y el sexo es una parte pequeña de él”.

Elisa dice que su pareja se siente atraída sexualmente por ella, pero no tiene una libido alto, aunque dice que entiende que está dispuesta a tener relaciones sexuales con él con el propósito de hacerlo feliz, y que rara vez lo pide. “Cuando no estamos tratando de concebir, yo diría que el sexo ocurre una vez cada tres meses”, dice. “No me siento atraída sexualmente por él, aunque lo amo mucho y me encanta compartir la vida con él”.

El hecho de que ocasionalmente tenga relaciones sexuales puede llevar a malentendidos acerca de su sexualidad por parte de otros, dice. “Muchos de los argumentos que escucho son, ‘Si una persona hace esto, entonces no es realmente asexual’”. Ella cree que lo único que importa para determinar si una persona es asexual es si se identifica de esa manera.

Elisa considera que la Escala púrpura-rojo de atracción humana es útil para comprender que la asexualidad es un espectro. La escala mide la atracción en dos dimensiones: quiénes te atraen y cómo te atraen. Está diseñada para reemplazar la escala de Kinsey en un intento de simplificar la sexualidad humana y al mismo tiempo permitir la complejidad. La escala también profundiza en la atracción primaria y secundaria. La atracción primaria se basa en información fácilmente perceptible sobre una persona, como el aspecto, el olor, las características físicas y las primeras impresiones. La atracción secundaria se basa en la relación y las conexiones emocionales que desarrollamos con una persona, y se basa más en la percepción de su personalidad y las experiencias compartidas.

Aaron, un asexual heterorromántico de 25 años que vive en West Virginia, describe su relación con la atracción de esta manera: “Puedo mirar a mi novia a los ojos y sentir el cuidado, el amor y la calidez que cualquier persona en una relación feliz sentiría: simplemente no siento la necesidad sexual de saltar encima de alguien”.

Como se señaló en el estudio de 2015 “Queering Asexuality: Asexual-Inclusion in Queer

Spaces” por Dominique A. Canning, un estudiante con doctorado en lingüística en la Universidad de Michigan, siempre ha habido un impulso para negar la inclusión asexual porque muchos dentro de la comunidad no la consideran “queer”, lo que ha provocado pocos espacios en la “vida real” para que las personas asexuales centren sus identidades. Sin embargo, Aaron piensa que la comunidad asexual está creciendo a medida que más personas se dan cuenta de la comunidad LGBTQ, que también se conoce como la comunidad LGBTQIA+ para incluir a aquellos que son asexuales.

“La falta de atracción sexual es una parte tan importante del espectro de la sexualidad como el resto de las orientaciones sexuales y románticas de la comunidad LGBTQ”, dice Aaron, pero señala que incluso algunos dentro de la comunidad LGBTQ no entienden o expresan desprecio por las personas asexuales.

“Muchas discusiones sobre la asexualidad con quienes no la entienden o no les gusta terminan en el mismo lugar que cuando se hablaba de la bisexualidad hace unos años, con personas que decían: ‘Simplemente no has encontrado a la persona adecuada’ o “Es solo una etapa”, dice Aaron.

La falta de comprensión de las posibles parejas también puede ser un problema para algunas personas con experiencia. Conectarse con parejas románticas puede ser más difícil para ellos, especialmente cuando su pareja no es asexual. Algunos tendrán relaciones sexuales con su pareja para que se sientan cómodos, como Joey Schwind, un joven de 26 años de Ohio que es heterorromántico y gris-asexual, un término que se aplica a las personas que generalmente se identifican como asexuales, pero aun así a veces experimentan atracción sexual. Él dice: “Es difícil navegar por los deseos sexuales de una pareja, te hace sentir que no estás haciendo lo suficiente por ellos”.

Joey dice que si alguien quiere más de lo que puede ofrecer, entonces no es para él: “Trato de averiguar sobre la persona y sus deseos sexuales antes de acercarme a ellos”. Sus relaciones duraderas no tienden a centrarse en el partes físicas del sexo, sino en considerar las necesidades y experiencias sexuales particulares de cada uno. “Muchas veces hacía lo que podía para complacerlos, y el hecho de que estaba haciendo algo que disfrutaban tanto me hacía disfrutarlo también. Si había sexo, tendía a centrarse en su experiencia. También he estado con alguien que tampoco necesitaba sexo, y por eso, si teníamos sexo, era extremadamente raro, pero aún así significativo”.

Angélica dice que la sociedad debe acabar con la suposición de que el sexo es una necesidad universal para disfrutar de la intimidad y las relaciones cercanas, o incluso del sexo mismo. Angélica continúa: “Hay muchas personas asexuales que disfrutan y buscan activamente el sexo”, dice. “Reconocer y discutir las variaciones es una parte importante de la comprensión de la asexualidad”.