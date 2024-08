Por qué las chicas negras son más vulnerables a las ITS

«Este artículo se publicó originalmente en Broadly US como parte de la Semana del Sexo (Sex Week: Unscrewing Ourselves), que explora el estado del sexo en la actualidad».

Es claro que las a menudo olvidadas comunidades de color tienen una necesidad de salud y justicia reproductiva: las mujeres negras tienen 10.7 veces más probabilidades de contraer gonorrea de una pareja sexual que las mujeres blancas, según las estadísticas de 2014 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos(CDC). La tasa de clamidia entre las mujeres negras es 5.7 veces mayor que la de las mujeres blancas, y las mujeres negras tienen 9.2 veces más riesgo de contraer sífilis que las mujeres blancas.

Las razones de esta preocupante disparidad son complejas y estructurales, siendo una de las más importantes la falta de acceso a la atención médica. Pero frente a estas barreras, las comunidades de color están avanzando al dotar a las mujeres y niñas con las herramientas necesarias para que tomen el control de su vida sexual, sus relaciones y su salud. Laesha Brown se propuso hacer de esto su misión como coordinadora del programa Get Smart B4 U Get Sexy, un programa de educación sexual iniciado por la organización Black Women for Wellness, con sede en California.

«Las escuelas en las que estudian los jóvenes de color, las cuales carecen de fondos suficientes y no son una prioridad, no cuentan con buenos programas de educación sexual», explicó. «Las escuelas con mayores recursos reciben las visitas de Planned Parenthood todo el tiempo y abordan diferentes temas, mientras que [las escuelas con pocos recursos] ni siquiera tienen clases de salud reproductiva».

Como antídoto, Brown desarrolló un plan integral de salud sexual inclusivo con la comunidad LGBTQ, el cual abarca desde la violencia de pareja y el acoso sexual hasta la prevención de las ITS y la creación de un espacio positivo para que las mujeres jóvenes hablen sobre sexo.



Los adolescentes que forman parte del programa como compañeros educadores también ayudan a desarrollar el programa. Este modelo ejemplifica el espíritu de Get Smart B4 U Get Sexy: los jóvenes deberían tener el control total de su salud sexual. «Realmente queremos que nuestro programa esté dirigido por jóvenes. Como sabemos, los adolescentes acuden a sus amigos en busca de información», explicó Brown. Ella capacita a los compañeros educadores para impartir talleres en varias escuelas secundarias y preparatorias en el área de Los Ángeles, junto con otras organizaciones comunitarias como centros de acogimiento familiar, donde los niños son más vulnerables.

La campaña actual del programa se enfoca en el acoso sexual. «Una de las cosas que las chicas han estado diciendo desde que empezamos Get Smart B4 U Get Sexy es ‘sí, nos encanta hablar sobre la prevención de las ETS y el VIH, pero lo que realmente necesitamos es hablar sobre cómo no puedo hacer mi tarea porque el chico sentado junto a mí dice cosas inapropiadas o me está tocando inapropiadamente», dijo Brown.

Y además de esa atención no deseada, explica Brown, las chicas negras que son víctimas de una agresión sexual por lo regular reciben represalias por parte de sus escuelas cuando intentan defenderse. (Las mujeres negras experimentan 35 por ciento más violencia de pareja que las mujeres blancas y tienen el doble de probabilidades de ser suspendidas en la escuela). Por lo que el programa de Brown intenta abordar el problema desde múltiples frentes: educando a los administradores sobre la disparidad racial, educando a hombres y niños sobre las conductas abusivas y afirmándole a las niñas que tienen derecho a protegerse a sí mismas.

«Si no conversamos con toda la escuela y toda la población», explicó Brown, «las chicas podrán saber todo lo que necesitan saber, pero simplemente nada de eso va a funcionar».



Brown dice que la idea fundamental del programa es cambiar las actitudes sociales hacia las mujeres y las chicas negras. Dado que los medios de comunicación hipersexualizan a las chicas negras, lo que causa que sean vistas como adultas aún cuando apenas tengan cinco años, por lo general no pueden usar el período de la adolescencia para descifrar sus necesidades a su propio ritmo. «Lo que tratamos de establecer principalmente es el empoderamiento y el amor a su propio cuerpo porque esa es realmente la base del problema», explicó Brown.

Como parte del plan de estudios de educación sexual para Get Smart B4 U Get Sexy, a los estudiantes se les pide que hagan un plan de vida reproductiva, en el que responden preguntas como: ¿Dónde te ves en un par de años? ¿Quieres tener hijos? Si no quieres tener hijos, ¿qué estás haciendo para evitar un embarazo?

Brown dice que es común que las chicas empiecen por responder estas preguntas teniendo a sus novios en mente, y que tenga que recordarles que el plan es sobre lo que ellas quieren para sí mismas.

«Estamos tratando de enseñarles a las chicas que son personas independientes y que no necesitan de otra persona para sentirse valiosas», dijo Brown. «[El programa es efectivo porque] ayuda a que las chicas entiendan que son poderosas, que tienen control sobre sus propios cuerpos, y que no tienen que sacrificar eso sólo para estar con alguien más. Ése es el punto de partida de nuestra conversación».