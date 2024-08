¿Por qué las parejas se hablan como bebés?

¿Existe algo más espantoso que dos enamorados? Sí, parejas que se hablan como bebés —con razón mi novio me dice ‘estúpida perra’, y lo amo por ello—. ¿Pero por qué las parejas insisten en hablarse como idiotas?

La mayoría de los expertos concuerda que el lenguaje de bebé utilizado por adultos en relaciones románticas tiene el efecto de crear vínculos. En un nivel fundamental, decirle ‘bebé’, o peor aún, ‘pastelito’, a tu novio o novia es una forma de cristalizar su apego.

¿Por qué? Culpa a su madre.

«El lenguaje de bebé se usa por muchas madres en todo el mundo», explica la profesora de neuroantropología de la Universidad Estatal de Florida, Dean Falk. Falk es autora del libro Finding Our Tongues: Mothers, Infants, and the Origins of Language, y especialista en los orígenes del desarrollo del lenguaje humano.

«[El lenguaje de bebé] existe para que los más pequeños adquieran el habla, pero también expresa amor y facilita el vínculo entre la madre y el hijo», comenta Falk, mientras explica que hay estudios que demuestran que los bebés disfrutan este tipo de lenguaje, en especial cuando proviene de sus madres.

Cuando se trata de crear vínculos en los adultos, Falk dice que aplican los mismos principios. «Mi hipótesis es muy simple», dice, «las parejas que hablan de esta forma se remontan a su propia experiencia cuando eran bebés y a su primer amor: sus madres».

Expertos lingüistas concuerdan que el lenguaje de bebé juega un papel en la creación de vínculos. Sin embargo, también se interesan en analizar los términos específicos de cariño que las parejas suelen usar. «Por lo general, cuando los bebés comienzan a adquirir el lenguaje usan la vocal ‘a’ y consonantes como ‘p’, ‘b’, y ‘m’ porque son bilabiales [sonido ocasionado por el cierre parcial o total de los labios] y más fáciles de pronunciar», comenta el profesor Frank Nuessel de la Universidad de Louisville.

Para Nuessel, el lenguaje de bebé no sólo crea lazos afectivos, también provee a los adultos la oportunidad para expresarse libres de las sofocantes convenciones de las conversaciones humanas comunes y corrientes. «Una razón es iniciar un escenario donde ambos participantes puedan sentirse libres de expresar sus pensamientos y sentimientos en un marco cómodo. Esto le permite a las personas cierta libertad de las ataduras del mundo adulto».

La vida adulta puede ser opresiva y extenuante, particularmente cuando se toma en cuenta la cantidad de energía emocional invertida para mantener la ilusión de ser un adulto completamente funcional, en lugar de un niño que sueña con crear. Aquí es donde entra en juego el lenguaje de bebé, explica la doctora en psicoterapia, Nan Wise.

«Existen siete sistemas emocionales básicos que todos los animales poseen; así es como hemos estado conectados en términos evolutivos», comenta la Dr. Wise. Estos sistemas —que incluyen la ira, el miedo, el cuidado y el juego— incluso podrían ser parte de la infraestructura neurológica del cerebro.

Wise argumenta que la necesidad del lenguaje de bebé apela a nuestro sistema interno de juego. «Todos los animales aprenden jugando», explica. «Estas conexiones sociales son cruciales para nuestro bienestar. Usar lenguaje de bebé con otra persona es una forma de expresar nuestros sistemas internos de juego y cuidado».

Si quieres liberarte de la presión de la vida cotidiana y el estrés, ¿por qué no poner en práctica el mejor acto de juego para adultos (sexo) y dejas el lenguaje para bebés a los niños?