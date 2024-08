Estos pósters combinan el Hip-Hop con el Bollywood vintage

Jasmin Sehra sabía que estaba haciendo algo bien cuando M.I.A. publicó su trabajo en Instagram. «¡Es maravilloso!», dijo la artista londinense sobre la felicitación por parte de la intérprete de «Paper Planes». «A lo largo de los años, muchos han publicado o reconocido mis pinturas, incluida M.I.A., hasta las estrellas de Bollywood me han contactado».

La pintura en cuestión, titulada The Real Spice Girl, muestra a M.I.A. luciendo imperiosa con un fondo de pétalos de rosa brillante, junto a un eslogan en mayúsculas que dice «The Real Spice Girl Got the Power». Es como un póster vintage de Bollywood mezclado con mensajes sobre el poder femenino. En otro póster de BollyHood, la serie de retratos de hip-hop de Sehra, pinta varias encarnaciones de Missy Elliott flotando en el espacio exterior, al lado de un logo que dice: «LOVE MY GUTS So Fuck a Tummy Tuck».

Cuando Sehra comenzó BollyHood, lo único que quería era rendirle homenaje a sus propias raíces de la diáspora y a su amor por el hip-hop. Aunque nació y creció en el noroeste de Londres, su familia proviene de Kenia y de la India y comparte profundas raíces artísticas: su padre y su tío son músicos de formación clásica y su hermano es productor musical.

«Mi familia emigró al Reino Unido desde Kenia a principios de los años 70», dice. «Recuerdo que siempre ponían discos o casetes y que la sala siempre era el lugar donde se realizaban sesiones improvisadas con instrumentos clásicos de la India».

The Real Spice Girl con M.I.A.

Su hermano productor, que tiene créditos en canciones como «Classic Man» de Jidenna, fue quien la presentó por primera vez con músicos como Kid Cudi y Kanye West. «En la universidad fue cuando más profundicé sobre el hip-hop de la vieja escuela», dice. «Las letras y los ritmos fueron los que cautivaron mi corazón». En la universidad, produjo una serie de retratos llamada Patterned Sound, con imágenes de músicos compensadas con patrones de música que ella sentía que ilustraban mejor su música.

«Me inspiraban mucho las tribus de Kenia y la idea de trabajar con cuentas y patrones para representar una historia», dice Sehra. «Creo que de allí seguí trabajando en mi oficio, ya que era algo que amaba».

BollyHood, explica, era una forma de unir a todos los artistas que amaba y sus distintas fuentes de inspiración, como la colección de cassettes de sus padres. «Los gráficos y la tipografía son lo que amo», explica. «Incluso la idea de contar una historia a través de un póster me hizo querer fusionar todas estas inspiraciones, que conforman mi identidad especialmente como alguien de la diáspora. La mezcla del este y el oeste es algo que le aprendí a mi madre con su estilo de moda y su actitud».

El plan de Sehra es continuar la serie de manera indefinida, se muere por pintar a Aaliyah, Kid Cudi y Erykah Badu, y expandir BollyHood en un proyecto de tipografía con un enfoque de mensajes de empoderamiento. «Muchas de las piezas provienen de experiencias personales y de cosas que me digo todos los días», dice. «También recibí mensajes maravillosos, es hermoso que la gente se conecte con mis creaciones y es muy importante hablar y crear un trabajo que sea reconocible».

La serie de tipografía Bollyhood.

U.N.I.T.Y. con Queen Latifah.

Depend on Myself con TLC.

Damn con Kendrick Lamar

Wild Thoughts con Rihanna.