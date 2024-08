Le preguntamos a la Dra. Pimple Popper sobre los cuidados de la piel

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Hay quienes entienden la inmensa satisfacción de ver cómo exprimen un grano, y quienes no. El primer grupo tiene a su reina, la Dra. Sandra Lee, también conocida como la Dra. Pimple Popper, una dermatóloga que se volvió influencer con sede en California.

Videos by VICE

En el 2014, después del éxito de un video que apareció en YouTube unos años antes, la Dra. Lee creó una cuenta de Instagram dedicada a los videos de sus extracciones, que publicó con el consentimiento de sus pacientes, por supuesto. Rápidamente, comenzó a ganar cientos de miles de seguidores, personas a las que ahora se refiere como “popaholics”(adictos a ver cómo exprimen granos). Hoy, con más de tres millones de seguidores solo en Instagram y 4.8 millones de suscriptores de YouTube, la Dra. Lee es una mujer muy ocupada.

En 2017, creó su propia línea de cuidado de la piel, SLMD Skincare Products, y la segunda temporada de su programa de televisión, la Dra. Pimple Popper, se emite todos los jueves en TLC. En 2018, el mismo año en que firmó con TLC, la Dra. Lee publicó su primer libro Put Your Best Face Forward: The Ultimate Guide to Skincare from Acne to Anti-Aging.

No importa si te gusta o no ver este tipo de videos, nadie puede negar que la Dra. Lee, que muchas veces comparte datos dermatológicos educativos en sus redes sociales, sabe lo que hace. Y es por eso que cuando supimos que visitaría nuestras oficinas en Brooklyn, no pudimos esperar para hacerle preguntas generales y específicas que tenemos sobre su trabajo y nuestra propia piel. La Dra. Lee respondió amablemente a las preguntas del staff de Broadly y de nuestros lectores. Esto fue lo que respondió:

@MARIAWCHIU: ¿Cuál es la parte corporal más extraña que has tenido que intervenir?

DRA. SANDRA LEE: No hago ese tipo de extracciones. Si quieres un ejemplo de algo extraño, hay algo llamado quistes escrotales. El tipo de quistes que remuevo, los verás en cualquier área que tenga pelo, los encuentras en todos los rincones y grietas. Yo digo que son como los copos de nieve, porque nunca son iguales.

@BANANIEGRAMS: ¿Alguna vez te ha salpicado un grano y si sí, qué has hecho?

Cuando algo te salpica, se te pega y eres consciente de ello. Definitivamente han llegado hasta las paredes. Se siente como si te hubiera caído un ácido, pero es solo parte de los peligros de mi vida.

@ASIAJHAD: ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen las personas con el acné o con su propio cuidado de la piel?

Escuchan a sus amigos y siguen sus consejos. ¡La piel varía de persona a persona!

@ANGIEJAIME: ¿Cuál es el mejor tratamiento para las cicatrices del acné?

Si vas a reventar un grano, tienes que ser paciente. Para las personas que se revientan granos, tienen que saber cuándo hacerlo, y cuándo detenerse. Tienes que controlar tus manos.

LEILA ETTACHFINI: ¿Cómo sabes si un grano está “listo” para reventarlo o debes esperar?

Al igual que cualquier dermatólogo, te diré que no te exprimas los granos, pero sé que lo vas a hacer, por eso creo que lo importante es saber que mientras más profundo te lastimes, más probabilidades hay de que te queden cicatrices o infecciones. Así que los granos que se ven profundos no están listos para ser reventados, si los exprimes los harás más grandes.

ALLISON LAU: Mi madre tiene la piel de una adolescente y tiene casi 60 años. Siempre me dice que debo lavarme la cara con cáscaras de plátano y limón y yo digo: ¿Es eso un mito o magia?

No recomiendo aplicar jugo de limón en tu piel. Ella podría pensar que es como un agente blanqueador porque los ácidos químicos pueden aclarar la piel. No estoy segura de lo que hace la cáscara de plátano.