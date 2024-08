Probé los sueños lúcidos para cumplir mis fantasías sexuales más salvajes

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

En la novela feminista de Erica Jong de 1973, Fear of Flying, su protagonista Isadora fantasea con un encuentro sexual sin ataduras con un extraño en un tren. “Esa cogida zipless (sin tapujos, fluida) fue más que una cogida. Fue un ideal platónico”, reflexiona. “Zipless porque cuando juntaron sus cuerpos, los cierres se bajaron como pétalos de rosa, la ropa interior salió volando como una pelusa de diente de león”.

Como la mayoría de las mujeres jóvenes, ligeramente enojadas pero lujuriosas que han leído el libro de Jong, una “cogida zipless” se ha convertido en una fantasía personal. Pero tener un novio limita tales oportunidades. Entonces mejor decidí soñar con eso.

Mi búsqueda para tener una cogida zipless comienza con los sueños lúcidos. Primero acuñado como un término en 1913, el sueño lúcido ocurre cuando la mente está consciente de que está soñando durante el sueño y puede tomar control de lo que sucede. Convenientemente, el sexo y el sueño ya están relacionados, y no solo porque los hacemos en la cama. Las personas muchas veces muestran signos de excitación física, conocida como tumescencia del clítoris nocturno y tumescencia del pene nocturno, durante la fase de sueño de movimientos oculares rápidos (REM), cuando ocurren los sueños.

“Cuando empecé a tener sueños lúcidos a los 17 años, los primeros dos años los pasé simplemente teniendo sexo lúcido”, dice el profesor de sueños lúcidos Charlie Morley. Ahora con 35 años, Morley enseña sueños lúcidos en todo el mundo y dio el primer TEDx Talk sobre el tema en 2011. Dice que a través de la “simulación de realidad virtual” de los sueños lúcidos, la sexualidad se puede explorar, las fantasías se pueden cumplir y los orgasmos son mas intensos.

“Cuando tenemos un sueño no lúcido, podemos tener un orgasmo y luego despertarnos”, dice, “pero no estamos presentes cuando se produce el orgasmo”. Alrededor del 80 por ciento de nosotros tenemos experiencias sexuales en sueños, según el 2007 investigación realizada por el Dr. Antonio Zadra del Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño de la Universidad de Montreal.

“Cuando tienes un orgasmo en un sueño lúcido, estás presente, tu cerebro está encendido, y lo que estás experimentando no es un orgasmo corporal sino un orgasmo mental”, afirma Morley. “Muchas personas encuentran que los orgasmos en los sueños lúcidos son increíblemente poderosos, porque es un orgasmo mental. Es increíblemente profundo”.

A pesar de que lo he intentado una y otra vez a lo largo de los años, nunca he logrado tener por completo un sueño sexual lúcido. Así que mi búsqueda de tener una cogida zipless lúcida comienza con el plan de Morley: las “tres S”. La primera “S” – “recuerdo del sueño”: establece la intención de recordar los sueños. La segunda “S”: mantener un “diario de sueños” ayuda a “consolidar la memoria del proceso de sueño inconsciente para ayudarnos a recordar más de ellos”. La ‘S’ final – “ciencia del sueño”–ayuda a deectar patrones recurrentes en los sueños para que puedas saber cuándo estás en uno. También plantar desencadenantes, como mirar las manos o un reloj y detectar que no parece realmente realista, puede funcionar.

Durante cuatro semanas, intensifiqué mis esfuerzos para recordar mis sueños, llevar un diario de sueños y buscar relojes. Tomé nota de mis ya abundantes sueños sexuales en la aplicación de bloc de notas de mi teléfono, siendo el más sensual un encuentro abstracto con alguien parecido a Lana Del Rey (tuvimos relaciones sexuales en un mar de mermelada roja mientras las aves tropicales volaban a nuestro alrededor). Pero tomar el control de ellos es mucho más difícil.

Como cualquier práctica o arte, dominar los sueños lúcidos puede llevar años y mucha paciencia. “No puedes aprender a tener sueños lúcidos en una semana”, dice Daniel Love, un entrenador de sueños lúcidos, autor y fundador del canal de YouTube de Lucid Guide. “Necesitas estar listo para dedicar una gran parte de tu vida a la búsqueda”.

Él dice que vale la pena. “Normalmente, la mayoría de las personas tratan de cambiarse a la masturbación psicológica, pero hay mucho más que eso”, dice Love. Él cree que los sueños lúcidos pueden ayudar a las personas a explorar sus sexualidades en un espacio seguro, curar traumas sexuales, desarrollar confianza y superar los problemas de la imagen corporal.

Morley está de acuerdo: “Una vez que te das cuenta del potencial de los sueños lúcidos y los beneficios psicosexuales, la masturbación mental cobra importancia”.

En mi experiencia, incluso puede mejorar el desorden del sueño. Gracias a mis tendencias insomnes, a menudo me cuesta conciliar el sueño y, casi milagrosamente, he estado durmiendo mejor. “Los insomnes encuentran que los sueños lúcidos son realmente útiles”, afirma Morley. “[Eso] te pide que te duermas haciendo algo, y el insomnio es el acto de intentar quedarte dormido”.

A pesar de que tuve varios sueños sexuales durante el mes, no logré controlarlos. Tan pronto como veo un jodido reloj y me vuelvo consciente, me despierto. Entonces, aunque no he tenido mi cogida zipless, supongo que un encuentro de ensueño con la doble de Lana y menos noches de insomnio han hecho que mi aventura sea casi un éxito. Pero no me rendiré.

Para amar realmente el sueño lúcido, es vital no obsesionarse con volverse lúcido, dice Love. “De la misma manera que el buen sexo se trata de no apresurarse con nada, la buena práctica de los sueños no es apresurarse hacia la lucidez”, dice. “Es para disfrutar de toda la experiencia”.