‘Thank U, Next’ es perfección nostálgica

Ariana Grande bien podría ser la princesa reinante del pop. Y yo no suelo darle títulos como ese a nadie. A juzgar por su creciente popularidad como artista pop, su reciente ruptura (el compromiso cancelado con la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson), y su mayor éxito hasta el momento, “Thank U, Next” —con su impecablemente pegajoso y emocionalmente maduro himno de ruptura: I-loved-you-but-I-love-me-more [Te amé, pero me amo más a mí]—, Ariadna se está convirtiendo en una de las más grandes estrellas del pop.



Desde el lanzamiento de la canción, que es su primer tema en alcanzar el número uno en las listas de Billboard Hot 100, sus fanáticos han estado esperando ansiosamente el video musical que la acompaña. Antes de su lanzamiento oficial el viernes 30 de noviembre, Grande insinuó a través de publicaciones en las redes sociales e imágenes detrás de escena que sería un homenaje visual a cuatro de nuestras comedias románticas adolescentes favoritas del pasado: Legally Blonde, Bring It On, 13 Going on 30, y por supuesto Mean Girls.

Este video es el más fuerte de Grande hasta ahora. Personificando a Regina George, Elle Woods, Jenna Rink y Missy Pantone, combina sin esfuerzo los momentos favoritos de los fanáticos de cada una de estas películas. De Mean Girls la parte donde hacen el Burn Book, las agresiones en los casilleros y el infame recital de Navidad (con un cameo de la madre favorita de todos, Kris Jenner). También incluye la escena de “inclinarse y posar” de Legally Blonde, que demuestra que Grande y la directora Hannah Lux Davis no se perdieron ningún detalle. Cada escena conduce impecablemente a una versión linda y coreografiada del coro de la canción y sus fanáticos más acérrimos seguramente notarán las sutiles alusiones a sus ex a lo largo del video. Ariadna mira hacia el cielo cuando canta sobre Mac Miller. Escribió “perdón por salir corriendo” en la página de Pete Davidson en el Burn Book. (Auch.)

No te dejes engañar: Ariana no se toma a la ligera las rutinas de porrista, las batas con plumas y el cabello rubio. Crear el video para su mayor éxito hasta ahora en este formato que induce a la nostalgia fue un movimiento poderoso. Es evidente por los innumerables remakes de viejas series de TV, las pasarelas de la Semana de la Moda, el estilo de las celebridades y, probablemente, tu Pinterest privado que la base de seguidores de Grande y los millennials en general están obsesionados con todas las cosas de inicios de milenio. La incorporación de las escenas de las películas más importantes de la década de los 2000 fue una forma de dirección creativa cuya intención era asegurarse de que vieras el video, ya sea que te gustara o no Ariana Grande.

La sutileza de Grande ante el amor de los millennials por la nostalgia fue, tal vez, una genialidad. Pero no te equivoques, esta no es la primera vez que un video musical se ha inspirado en las películas favoritas de todos para marcar el ritmo de las imágenes de una canción. La influencia más obvia de Grande, Mariah Carey, se basó en Mean Girls primero en 2009 con su canción “Obsessed” (que abordaba su nunca confirmada aventura con el rapero Eminem), seguida años después por el mayor éxito de Iggy Azalea “Fancy” inspirada en Clueless. Los ejemplos más recientes incluyen “1999” de Charli XCX y Troye Sivan (que rinde tributo a Titanic, American Beauty y *NSYNC y los videos musicales de las Spice Girls), y “Play No Games” de Big Sean que se inspiró en la irreverente serie “Martin”. Ah, y por supuesto “Material Girl” de Madonna, en la que emula a la musa favorita de todos, Marilyn Monroe en Gentlemen Prefer Blondes.

Es una fórmula probada y real con la que muchas estrellas del pop experimentan, especialmente cuando quieren que las masas presten atención a sus videos. Dado que este es el sencillo más importante de Grande hasta el momento, así como también el vistazo más honesto a su vida personal, tal vez lo que ella necesita del mundo es esto: un poco de diversión y de risas para acompañar todo este inmenso escrutinio y atención, y así poder sanar.

Seas o no fan del pop, es difícil no querer apoyar a Ariana. Junto con los éxitos de su carrera, ha tenido también grandes problemas públicos en un corto período de tiempo. Sin compartirnos demasiado, Grande siempre nos dejó ser parte de su tristeza, pero incluso estando de luto, nunca sacrificó ese sentido del humor peculiar y burbujeante (¡así como su sentido de identidad!) que sus admiradores han llegado a amar tanto.

Aunque “Thank U, Next” es el mayor éxito de Grande hasta el momento y representa los últimos años de su vida amorosa, también parece ser el capítulo final de la Ari que hemos conocido hasta ahora. Como dice la letra de la canción “Thank U, Next” (“Encontré a alguien más/Tenemos mejores discusiones/Sé que dicen que avanzo demasiado rápido/Pero esto va a durar/’Porque su nombre es Ari/Y estoy muy bien con eso/es increíble”), Ariana se siente cómoda estando soltera y sola, y sin importar lo que venga, musical o personalmente, será casi de manera definitiva mejor que lo que ha pasado en los últimos tiempos.