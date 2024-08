Una terapeuta sexual desmiente los mitos del orgasmo femenino

«Este artículo se publicó originalmente en Broadly US como parte de la Semana del Sexo (Sex Week: Unscrewing Ourselves), que explora el estado del sexo en la actualidad».

Vanessa Marin, terapeuta sexual por más de una década, conoció a cientos de mujeres con una queja en común: sentían que algo malo les pasaba porque nunca habían tenido un orgasmo. No tardó mucho en darse cuenta de que el problema no estaba relacionada con ellas, más bien era la falta de educación que sus compañeros tenían sobre la anatomía femenina.

Un estudio publicado a principios de este año en el Archives of Sexual Behavior descubrió que las mujeres heterosexuales tenían menos orgasmos que cualquier otro grupo. Sesenta y cinco por ciento dijo haber tenido orgasmos usualmente o siempre durante la intimidad sexual el mes previo, comparado con el 95 por ciento de los hombres heterosexuales. Mientras tanto, la brecha entre hombres gay y mujeres lesbianas parecía mínima: 89 por ciento contra 86 por ciento, respectivamente.

Frustrada por esta distribución injusta de orgasmos, Marin fundó Finishing School, un curso en línea dedicado a enseñar a las mujeres hasta el más mínimo detalle de su anatomía. Las estudiantes reciben educación sobre técnicas de masturbación, consejos para practicar sexo oral y estimulación con las manos, y ayuda para superar la vergüenza sexual y las inseguridades respecto a su cuerpo. Le preguntamos a Marin qué aprendió sobre los orgasmos femeninos y la vida sexual de las mujeres.

Esta entrevista fue editada y resumida para una mejor claridad.

BROADLY: ¿Qué te motivó a comenzar con Finishing School?

Vanessa Marin: creé Finishing School, porque vi cuántas de mis pacientes se estaban saboteando a sí mismas por mitos y desinformación sobre el orgasmo femenino. Me enojaba mucho escuchar que el orgasmo femenino es «muy complicado» y «misterioso». Y me rompía el corazón cada vez que una de mis pacientes confesaba que sentían como si su cuerpo no «funcionara». Desde entonces, me he dedicado a enseñar a las mujeres cómo tener orgasmos durante años, y tengo un método comprobado para transformar la vida de mis clientes. Me di cuenta de que necesitaba compartir mis técnicas y mensajes a una audiencia más amplia para tratar de cambiar la forma en que hablamos del orgasmo femenino.

Leí que un cinco o 10 por ciento de las mujeres nunca han sentido un orgasmo, cifras que me parecen muy elevadas. ¿Te parece correcto de acuerdo a tu experiencia?

¡De hecho, a mí me parece un poco bajo! Hay tantas mujeres que incluso están asustadas de sentir orgasmos. Algunas se sienten incómodas con sus propios cuerpos. Muchas mujeres nunca han tocado sus genitales. Algunas otras se sienten desanimadas por los primeros intentos para masturbarse y se rindieron. Muchas piensan que «ya deberían» haber tenido un orgasmo, así que están renuentes a seguir intentando. Existen muchas razones por las que las mujeres no han sentido orgasmos, pero en general se reducen a mitos y desinformación.

¿Cuáles son las quejas más comunes que escuchas de tus clientes en torno a este tema?

Nadie está feliz de cómo funciona su cuerpo: existen mujeres que eyaculan, pero quieren dejar de hacerlo; las que no lo hacen, pero quieren lograrlo; las que llegan al orgasmo a través del clítoris pero quieren alcanzarlo con estimulación interna; las que sienten orgasmos por estimulación interna que quieren sentirlos por estimulación del clítoris. Muchos pensamos que nuestro cuerpo necesita experimentar el placer en otras formas además de las que ya tenemos.

A veces parece que no puedo leer un artículo sexual sin leer la frase «elusivo orgasmo femenino». ¿Es tan elusivo o sólo somos ignorantes?

¡Te entiendo! No me parece que el orgasmo femenino sea más complicado, difícil o elusivo que el masculino. El problema es que tratamos de entender el orgasmo femenino como entendemos el masculino.Por ejemplo, que las mujeres deben sentir un orgasmo con la penetración, porque los hombres pueden hacerlo. Hacemos sentir vergüenza a las mujeres que necesitan estimulación del clítoris.

Algunos dicen que le damos demasiada importancia al orgasmo. ¿Por qué te parece importante tener la habilidad de tener orgasmos?

Aunque me gano la vida enseñando a las mujeres a conseguir orgasmos, estoy de acuerdo en que le damos demasiada importancia. La gente olvida que la forma de alcanzar un orgasmo es experimentando placer. Pero mientras que un orgasmo dura 10-20 segundos, puedes disfrutar durante horas sin parar. Sí, típicamente el orgasmo es la cima del placer, pero eso no significa que los otros momentos no se sientan bien. Aunque mis cursos se tratan sobre el orgasmo, realmente trato de enfocarlos en sentir placer en sí mismo. También mando mensajes para desarrollar una buena autoconfianza, aprender cómo comunicarse sobre temas sexuales y ser más juguetonas en la cama.

Habiendo dicho esto, sí creo que aprender cómo venirte es una de las experiencias más empoderantes que una mujer puede tener. Especialmente cuando las cartas están en nuestra contra por la forma en que hablamos del orgasmo femenino como sociedad. Existe algo muy poderoso acerca de reclamar la propiedad de tu cuerpo; declararte un ser que merece sentir placer; y ser capaces de brindar todo el tiempo, la atención y el amor que necesita tu cuerpo. Todavía me siento emocionada cada vez que una de mis clientes me dice que tuvo su primer orgasmo.

¿Cuáles son los mitos más grandes que opacan el orgasmo femenino, además de que debería suceder con la penetración?

Un mito muy recurrente últimamente es que si no has aprendido a tener orgasmos todavía, es porque estás emocionalmente «bloqueada». Hay tantas mujeres que creen que tienen un terror profundo a la intimidad o ser vulnerables. O piensan que tienen problemas para soltar el control. Si bien el orgasmo puede ser una experiencia emocional, la mayoría de las veces, aprender cómo tener orgasmos en realidad se trata de un problema con la técnica. Mi enfoque hacia el orgasmo es muy técnico, porque hay estrategias específicas que necesitas aprender. Es un ejemplo tonto, pero es como decir, «Todavía no sé cómo tocar el piano. Debo tener un bloqueo emocional». Quizá sólo debes ensayar primero algunos acordes y escalas.