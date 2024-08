Soy el ‘Unicornio’ en una relación de tres personas

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Nací en una ciudad de Australia extremadamente pequeña. Mis padres se divorciaron cuando tenía siete años, y cuidaba mucho a mis hermanos menores. Nunca tuve la oportunidad de explorar mi sexualidad, y términos como “transgénero” o “bisexual” ni siquiera eran parte de mi vocabulario en ese entonces.

Videos by VICE

Me mudé y esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver cómo viven diferentes personas. Empecé a entender realmente mi propia sexualidad cuanto trabajaba como stripper. Al estar cerca de todas estas mujeres hermosas, a quienes amaba ver en el escenario, pensaba en estar con una mujer sexualmente.

Me volví muy cercana a otra chica del club, y una noche ella me preguntó, “¿Cómo te sentirías haciendo un trío con mi pareja y conmigo?” Acababa de pasar por una mala ruptura, y pensé, ¿por qué no? Volvimos a la casa de él, y fue mi primera experiencia de tener sexo con dos personas. Fue hermoso; un instinto natural se hizo cargo. Fue la primera vez que fui completamente sexual con otra mujer.

Nunca creí que quisiera ahondar en una relación con dos personas en ese momento. Pero me mudé a Reino Unido y fui a una sex party llamada Killing Kittens con un buen amigo. Jugueteamos con otra pareja, y fue muy divertido.

En este momento estoy en una throuple —una relación de tres personas, donde cada integrante tiene las mismas condiciones— con Thomas y Cathy, quienes están casados. Me identifico como la tercera persona en la relación. La gente suele usar el término “unicornio”, que es la tercera persona que se une a una pareja existente en una relación no monógama éticamente.

A veces uno puede ser la tercer persona en relaciones donde la pareja existente se conoce muy bien y tiene un entendimiento compartido y profundo. No se puede tener el mismo tipo de experiencia con ellos, así que se debe crear una experiencia propia como la tercera parte. Uno se puede sentir un poco excluido, pero a mí me gusta eso, porque me permite dar un paso atrás y ver a esta hermosa pareja ser como son en su presencia. Disfruto ver a otra gente feliz, especialmente si es una pareja con la que soy cercana en lo íntimo.

De izquierda a derecha: Nicole, Cathy, Thomas. Foto cortesía de Nicole Everett

La comunicación es algo muy importante. Yo no creo que uno pueda avanzar a menos de que discuta las cosas, porque en el momento en que uno se guarda las cosas, se atoran cada vez más y más profundo. Desde el comienzo, cuando comencé a salir con Thomas, llamaba a Cathy y le preguntaba cosas sobre él, y viceversa. Hacer eso me ayudó a sentirme cómoda con todo.

Cuando salgo solo con Thomas o con Cathy, o cuando ellos salen sin mí, lo llamamos una ocasión de dos. Cuando los tres salimos al tiempo, es una ocasión de tres. Como somos completamente abiertos, si me gusta alguien más, les cuento.

Nunca me he sentido celosa en nuestro espacio. Yo llegué como la tercera persona a nuestra relación, y ellos tienen una base muy sólida en su matrimonio que yo nunca podría romper, y no quisiera hacerlo. Nunca he sido una persona celosa porque me gusta siempre llegar desde un espacio de positivismo. Los celos son una emoción muy negativa; pueden derrumbar a las personas sin que se den cuenta. En la relación throuple, han habido momentos en que tengo que retroceder y pensar, Esto es nuevo. No sé qué emoción es esta ¿Son celos o algo completamente diferente?

Por ejemplo, en una ocasión Thomas tuvo una cita con una persona nueva, y no compartió quién era. Experimenté sentimientos que creí que eran de celos: no conocía a esta persona ni a sus intenciones, y ella llegó y se lo llevó. Pero retrocediendo y procesando esa emoción, me di cuenta de que no eran celos, sino sentimientos de protección por Thomas, queriéndome asegurar de que estuviera a salvo.

Siento que siempre quisiera estar en una relación abierta, porque tengo la posibilidad de amar a más de una persona, y me gusta estar tanto con una mujer como con un hombre. Así que mi relación con Cathy y Thomas funciona realmente para mí. Una cosa que uno debe tener en cuenta cuando sale con dos personas es que los está conociendo a ambos, así como a los tres juntos. Uno tiene que crear un espacio en el que se pueda sentir abierto y capaz de hacer preguntas, y asegurarse de que todos están cómodos en la situación.

Para la tercera persona llegando a una throuple, la comunicación es lo más importante. Todo tiene que comenzar por ahí. Tan solo hay que poner sobre la mesa lo que uno está sintiendo y dejarse llevar. También, ser de mente abierta sobre el rumbo de la relación. A veces puede suceder que uno está en una throuple, casi sin darse cuenta. Uno está como, wow, soy la tercera persona en una relación de tres.

Estar en una throuple me hace sentir muy segura. Thomas y Cathy son mi familia y mis rocas. En lugar de tan solo ser la novia de alguien, soy la novia de ellos.