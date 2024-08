Cómo la violencia sexual afecta a sus víctimas a diario

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Planned Parenthood lanzó con Broadly su último video de la campaña UNSTOPPABLE, que busca ayudar a la gente a identificar su autonomía corporal, así como respetar la de los otros. “Creemos que tu cuerpo es solo tuyo. Si no es así, no te puedes sentir verdaderamente libre o igual”, dice el manifiesto. El video “Everyday I” (Yo, todos los días), dirigido y animado por Alexa Lim Haas, ilustra los efectos de la violencia sexual en la vida diaria de sus sobrevivientes.

“La idea esencial detrás del film es [mostrar] cómo la violencia sexual, incluso las microagresiones como usar apodos, realmente puede resonar en la vida de una persona más allá del momento de la agresión”, dice a Broadly Lim Haas, artista y cineasta de Nueva York. Mientras se ven las ilustraciones de las mujeres, el video presenta entrevistas de Lim Haas con sobrevivientes de acoso y abuso sexual mientras hablan de cómo eso las afecta día a día.

La mujeres anónimas del video discuten sobre cómo es lidiar con la amenaza de violencia sexual desde la infancia, con no querer ofender a los hombres que las acosaron, con sentir la necesidad de esconderse en público, y de cambiar la forma en la que ocupan espacio —entre otras cosas—, como algunas de las formas en que han sido afectadas por sus experiencias. “Creo que me ha hecho más ruda de lo que quería ser”, dice una mujer. “Es como restringir una parte de tu personalidad para mantenerte a salvo”, dice otra.

Para Lim Haas, este trabajo colaborativo con Planned Parenthood es personal por dos razones. Primero, ella misma ha usado los servicios de la organización. “Hay cosas con las que no me siento cómoda hablando con mi madre. Ella es una mujer filipina muy conservadora y no me sería cómoda yendo a los doctores, así que [Planned Parenthood] fue un espacio seguro al que pude ir”, dice. Adicionalmente, Lim Haas tiene su propia anécdota de abuso sexual y sigue viviendo con el impacto de eso hasta el día de hoy. “Siento que aún no he encontrado el empoderamiento y creo que eso es problemático para mí, dadas mis experiencias personales con la violencia sexual”.

“Everyday I” no solo se enfoca en las formas negativas en las que las mujeres han sido afectadas por el abuso y el acoso sexual, sino también en las formas en las que las sobrevivientes han sido capaces de vivir y superar sus traumas. “A medida que he ido creciendo, he pasado de ver el suelo a mantener mi cabeza en alto”, dice una de las personas del video. “Me he estado enseñando a mí misma una y otra vez que esto no fue mi culpa”, dice otra. “No le debo a nadie mi amabilidad fingida”.

Lim Haas quería hacer énfasis en la importancia del progreso aparentemente pequeño en las secuelas de una agresión. “Encontrar empoderamiento es un viaje y ocurre en pequeños pasos”, dice. “Desde pequeños momentos cotidianos de estar a la defensiva constantemente, a ser capaz de encontrarla fuerza para subir la cabeza y mantenerla en alto cuando caminas por la calle”.