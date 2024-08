Yalitza Aparicio hace historia con su nominación al Oscar por ‘Roma’

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Es oficial, Yalitza Aparicio está nominada al Oscar. Este martes por la mañana, se anunció que la joven de 25 años de edad fue nominada a Mejor Actriz por su papel debut en Roma de Alfonso Cuarón, una película sobre una trabajadora doméstica en la Ciudad de México en los años 70.

La nominación de Aparicio la convierte en la primera mujer indígena en ser nominada para un papel destacado en la historia de los Premios de la Academia.

Según Entertainment Tonight, la histórica nominación también marca la primera vez que una latina ha sido nominada como Mejor Actriz en 14 años. La última mujer nominada en esa categoría fue Catalina Sandino Moreno para María, llena eres de gracia en 2005. Aparicio es la cuarta actriz latina nominada en la categoría general y la segunda actriz nacida en México después de Salma Hayek en ser reconocida en la categoría.

Yalitza, quien asumió el papel poco después de graduarse con un título de docente, nunca había actuado en una película, pero dice que espera que su personaje Cleodegaria “Cleo” Gutiérrez arroje luz sobre la difícil situación de los indígenas. Cleo cuida de una familia mexicana adinerada sacudida por un inminente divorcio que tiene lugar durante la Guerra Sucia (que dejó a miles de disidentes políticos, estudiantes y activistas muertos o desaparecidos en los años 60, 70 y principios de los 80).

La población indígena de México se estima en un 12,6 por ciento de la población general y el 80,6 por ciento de la población indígena se considera “extremadamente pobre”, según un informe de 2015 de las Naciones Unidas.

“[Significaría] estar rompiendo estos estereotipos de que porque somos indígenas no podemos hacer ciertas cosas, o porque no tenemos un color de piel claro”, le dijo al New York Times. ““Tantas cosas que se van a romper por el hecho de llegar a una nominación; al mismo tiempo les está abriendo la puerta a ellos, a todos, y está creciendo esta ilusión de que se pueden hacer las cosas ya”.