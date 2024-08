YoTambién: Un recuento de mis historias de acoso

A los 12 años me di cuenta que mis pechos —esos que dolían e incomodaban— eran algo «malo». En sexto de primaria era parte de la escolta y me quedaba a entrenar todos los martes. Al final de ese día el entrenador empezó a platicar conmigo mientras yo leía y comía en una banca esperando a que llegaran mis papás por mí. Se acercó y me dijo que no me quedaba bien el suéter del colegio —típico cárdigan de botones— y empezó a apretármelo para notar mis pechos. «Mira, no te queda», repetía mientras supuestamente trataba de abrochármelo. Pensé que claro que me quedaba, pero que por alguna razón que no entendía quería hacer que se marcaran las chichis. Después de eso me dijo que tenía una mancha en el jumper, casualmente justo a la altura del pecho. Me «quitó» la mancha inexistente con la uña y la yema de los dedos, suavemente. El mismo hombre ya me había sentado en sus piernas algunas veces, sentía feo pero no entendía por qué. Unas semanas después, una niña lo acusó de haberla besado y yo le conté a mi mamá lo que había pasado. A los pocos días el hombre ya no trabajaba más en la escuela. Tendría unos 45 años y una hija más pequeña que yo, quien también tuvo que dejar el colegio.

A los 14 años me acosó un hombre de casi 60. Yo había participado en un concurso de oratoria y me habían invitado a hablar de libros en un programa de radio de la Universidad Autónoma de Baja California. El host del programa era un de-la-verga que se la pasaba tomándome fotos. Al principio me gustaba, tenía 14 y era muy vanidosa. Con el paso de los meses las fotos siguieron y siguieron; también hubieron mensajes por MSN donde me preguntaba por qué no me tomaba una foto como la de mi perfil pero más sexy, sin blusa, que le enseñara más de mis collares pero encima de mi «bonito pecho». Lo bloqueé. Iba todos los sábados al programa, me llevaba o mi mamá o mi papá, no me sentía en peligro. Llegó a mencionar que ya no me conectaba como antes. «Es por la escuela», dije. Las fotos seguían y seguían. Mi mamá me preguntaba por qué era tan «mamoncita» con ese señor tan bueno que me regalaba discos y libros, que no tenía nada de malo que me tomara fotos.

Mi «mayor error» fue ir un día al programa en falda. Se le salían los ojos, desde que llegué, vi su mirada, supe que había sido un error ir vestida así. As usual, el güey tomaba fotos de todo del programa, o sea de mí hablando, de mí viendo al infinito, de mí valiendo verga, pero esta vez no sólo fue de mi cara. Empecé a escuchar los clics de la cámara debajo de la mesa, pensé que era mi imaginación, que no me podía estar tomando fotos a las piernas cuando, ¡verga!, flash sobre mis piernas, seguido de un papelito que decía «buenas piernas». Estábamos al aire y no supe qué hacer. Como estos güeyes no tienen límites, tuvo el cinismo de llamarme para decirme que qué bien que me había vestido así, que así lo tenía que hacer más seguido y me iba a empezar a pagar con crédito para mi teléfono. Hablé con mis papás y no volví a ir al programa que según le quitaron. Lo vi algunas veces en la universidad, siguió trabajando ahí haciendo no sé qué, me paralicé aún siendo adulta y él un viejo decrépito.

Hace no tanto me acordé que existía y escribí la historia del acoso completo. Me bloqueó. Me llovieron personas diciendo que lo estaba difamando y mujeres diciendo que a ellas también les pasó. Lo vi una vez después de haber escrito mi texto y no pude decirle nada, me congelé al verlo. Sigo soñando con decirle en la cara el asco que me da. Acabo de ver su Facebook y tiene una foto de portada besándose con su esposa, me dan ganas de vomitar.

A los 18 años —a pesar de mi ateísmo— estaba de misiones de semana santa porque irme de viaje cada año era mejor que estar en mi casa. En misiones todos y todas dormíamos en la misma habitación, una gigante. Una noche, uno de mis compañeros —exnovio de mi entonces mejor amiga— sacó una botella de tequila. Empezamos a beber unas cuatro personas, platicando bajito, tratando de no despertar a nadie. El tequila me empedó durísimo y me quedé bien dormida. Un rato después algo me despertó: me di cuenta que ese güey me estaba penetrando, muy decente, eso sí, traía condón. No entendí muy bien qué pasaba pero sentí que había sido algo de los dos. Al día siguiente —y al siguiente y al siguiente— no dejaba de culparme por haberme cogido al ex de mi mejor amiga. Ese güey y yo seguimos siendo amigos los pocos meses de prepa que nos quedaban, incluso yo sentía que «compartíamos» un secreto. A los meses me escribió para decirme que no me convenía contarle a mi amiga lo que habíamos hecho. Así pasó un año, donde esporádicamente recibía mensajes de él preguntando si le iba a decir, que para qué o que mejor sí lo hiciera, que fuera honesta. Yo no entendía por qué tanta insistencia por una simple cogida. No sé cuándo caí en cuenta que me había violado, pero tardé. Les conté a mis amigas pero nadie creyó que de verdad eso fuera una violación. Ahora él está felizmente casado y seguimos teniendo muchísimos conocidos en común, jamás lo he enfrentado.

A los 21 un cabrón me dijo al oído «qué rico culito» mientras esperaba a poder cruzar la calle.

A los 22 un tipo en bicicleta me agarró el culo mientras yo caminaba de regreso a mi casa. Llegué a llorar y vomitar, nunca me había sentido tan sucia.

A los 23 me cogí a un güey que había sido mi profesor en la universidad. Hasta hace poco todavía me escribía diciéndome que era una puta por «haberle roto el corazón». Nos acostamos una vez.

A los 24 caminaba a las 4 AM, medio peda y sintiéndome la más libre en Madrid, recuerdo que le mandé un whatsapp a mi novio diciéndole que eso iba a extrañar de España, la libertad. Dos cuadras después me empezaron a seguir unos tipos para que me fuera de fiesta con ellos. «25 centímetros, ¿te los vas a perder?» me dijo uno mientras se agarraba la verga. Corrí a mi casa.

A los 26 un compañero de trabajo empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo que me hacían sentir incómoda, que si mi escote, que si mis jeans, que qué bien se me veía esa falda, que qué sexy. En la fiesta de fin de año me confesó que sí me quería dar, le dije que nunca iba a pasar. Poco a poco me di cuenta que ese güey siempre me ponía trabas con mi chamba, que seguía siendo «muy amigo», con los mismos comentarios pendejos y las bromitas godínez pero hablando pestes de mí en las juntas. Hablé con mis jefes para decirles lo que estaba pasando, me dijeron que no me preocupara, que trabajaba muy bien, que tomarían cartas en el asunto, una semana después me despidieron por «muchas razones». Nunca supe las razones.

A mis casi 27 años me visto pensando a qué hora voy a regresar a mi casa, si sola o acompañada, si tengo ganas de escuchar que me griten o me vean. A mis casi 27 no sé cuándo ni cómo se termina el miedo de ser mujer.

@Anhele