Visitamos el mercado de brujería de Ciudad de México

En el centro histórico de Ciudad de México se encuentra el Mercado Merced, un barrio entero que funciona como uno de los mercados de alimentación y de venta minorista más grandes de la ciudad. En el corazón de este mercado se encuentra el Mercado Sonora, un laberíntico sector en tecnicolor dedicado a la brujería. Diversos carteles clavados hasta el techo por encima de los diminutos pasillos afirman tener solución para todos tus problemas, no importa lo graves que estos sean.

La mercancía disponible abarca todas las diferentes sectas de magia y santería existentes. Hay estatuas para adorar a la Santa Muerte, o a Malverde (el santo de los narcos), además de tótems, pociones, hierbas y muñecos para la práctica del chamanismo, la magia negra o la magia blanca. Allí, en torno a 400 brujas y chamanes ofrecen sus servicios, tales como la lectura del tarot español y el tarot egipcio, lecturas de la Santa Muerte, sesiones de ouija y limpiezas para alejar el mal.

Durante una sesión de lectura del tarot, Leia, que trabaja como bruja blanca, me dijo: «La gente viene aquí por tres motivos: para tener suerte en el amor, para tener buena salud y para conseguir mucho dinero».

La gama más grande de productos disponibles tiene como fin encontrar o mantener el amor e incluye pociones y lociones con nombres como ‘Atrapahombres’, ‘Ven a Mí’, ‘Amansa Guapos’ y ‘Rompe Colchón’. Pero también hay otras cosas como tabaco, velas, champús, jabones, tés, amuletos, muñecos de vudú y herramientas para realizar todo tipo de hechizos que van desde arreglar tu coche a conseguir un trabajo nuevo o vengarte de tus enemigos. También hay una sección que vende animales vivos, algunos de ellos pertenecientes a especies exóticas o en peligro de extinción. Uno de los vendedores me dice despreocupado: «Sí, a veces la policía hace una redada en el mercado para ver que hay en la parte de atrás».

Por unos 9 € me ofrecieron una sesión de lectura de tarot en la que la bruja me aseguró que me casaría muy pronto, y por otros 7 € más me dejaron presenciar una limpieza realizada con hierbas, tabaco y mezcal (una bebida alcohólica destilada hecha a partir de agave). Si hubiera estado en el otro extremo de la cámara, la limpieza me habría garantizado tranquilidad con respecto a todos los problemas difíciles de la vida, es decir, en la salud, el amor, los negocios y los coches. Necesites lo que necesites, el Mercado Sonora tiene la dosis adecuada.