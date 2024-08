Bryn Forbes es el Steph Curry de la Summer League

Las comparaciones hiperbólicas entre jugadores pueden presentarse en las evaluaciones de la Summer League como la flama azul sobre una senda de gasolina, si no se es cuidadoso. Con esto en mente, el base de los Spurs de San Antonio, Bryn Forbes, sin duda el anotador con más ritmo de este mes, se perfila para ser el Steph Curry de la Summer League.

Teniendo en mente el nivel que mostró en Utah a principios de mes, el jugador de 23 años anotó 152 puntos en seis partidos. Su porcentaje de tiros es de 42.1 por ciento detrás del arco y sabe evadir defensas de tantas formas que es momento de revaluar el uso que tendría jugando al nivel de la NBA.

Nadie promedió más puntos en Utah que Forbes (los cuatro perseguidores más cercanos fueron Dante Exum, Makelle Fultz, Jayson Tatum, y Jaylen Brown), y hasta el momento nadie ha promediado más en Las Vegas. Si pones atención a la elección, tipo y nivel de dificultad de los tiros de Forbes, algunos de ellos ni siquiera deberían intentarse, y mucho menos encestarlos.

«Simplemente no sabía qué esperar de mí, pero supe que me había esforzado mucho y esperaba lo mejor», dijo Forbes. «Creo que el basquetbol se está haciendo un poco más simple. He aprendido mucho. Intentó mejorar mi juego de muchas formas, ya sea viendo videos o practicando jugadas. Intento mejorar en todos los aspectos, y cuando lo haces el juego te resulta mucho más fácil».

Nada de esto significa que Forbes es igual a Curry o, incluso, que esperamos un ascenso meteórico la temporada siguiente. Solamente completó el 32.1 por ciento de sus triples en la NBA el año pasado, y tiró el 23.3 por ciento de las veces cuando se encontró «abierto», según NBA.com. Considerando que los Spurs acaban de fichar a Patty Mills —en potencia, un clon de Forbes más maduro— por cuatro años y 50 millones de dólares, nos parece lógico asumir que su despliegue inesperado de talento también sorprendió a San Antonio. Cuando VICE Sports le preguntó al asistente técnico de los Spurs, Will Hardy, si Forbes estaba sobrepasando las expectativas, Hardy no pudo ocultar el trabajo de su jugador.

«Creo que sí», dijo Hardy. «Ha conservado su agresividad y tiene un magnífico ritmo; su mentalidad es muy buena a la ofensiva».

La temporadade novato de Forbes duró 285 minutos. Son pocos minutos para hacer un juicio definitivo y no representa lo bien que ha tirado el balón en diferentes contextos a lo largo de su vida. En su temporada de último año en Michigan State, Forbes completó el 48.1 por ciento de sus triples en casi siete intentos por partido, lo cual lo llevó a un porcentaje total de tiros del 66.7 por ciento, el segundo más alto del Big Ten. Después no sería seleccionado en el draft a pesar de encestar 77 de 100 triples durante los entrenamientos previos al draft; más que cualquier otro jugador prospecto.

El año pasado, Forbes fue el jugador con más puntería de la G-League, mínimo, con seis triples por partido, logrando un porcentaje de 45.9 en 19 partidos.

Antes de los playoffs, Forbes estableció el récord personal de 27 puntos ante un equipo de los Mavericks de Dallas que alineó a Wesley Matthews, Dirk Nowitzki, Nerlens Noel, y Harrison Barnes.

«Es un jugador ofensivo muy talentoso», dijo Hardy. «Le dije antes, no sólo se trata de atrapar el balón y disparar. Sabe jugar al rebote, sin la pelota, y esto lo hace alguien difícil de cubrir».

Pero Forbes es más que una amenaza al frente. Las horas en el gimnasio y sesiones de entrenamiento en el sauna han mejorado la condición y la fuerza de Forbes. Esto le permite atacar el tablero con voluntad, conducir el balón de izquierda a derecha, y mantener el equilibrio después del contacto. Antes del partido del miércoles, sólo dos jugadores habían cobrado más tiros libres: Marquese Chriss de los Suns de Phoenix, y Troy Williams de los Rockets de Houston.

«Me esforcé muchísimo este verano», comentó Forbes.

Lo logrado hasta el momento es increíble, pero debe tomarse con objetividad. La Summer League no refleja con exactitud la velocidad, la condición física, y la estrategia que se ve en la NBA. Un breve vistazo a los líderes de puntaje en los veranos pasados nos habla de que no hay garantías; el promedio de anotaciones en la Summer League de Forbes es actualmente el mismo de Jimmer Fredette.

El próximo año, Mills, Danny Green, Dejounte Murray y, quizá, Manu Ginóbili, sumarán la mayoría de los minutos en la defensa de San Antonio, mientras Tony Parker se recupera de una lesión de tendón en su pierna izquierda, pero como el tercer o cuarto base en la banca, Forbes es lo suficientemente explosivo para colarse en la rotación del 2018.

Los tiradores no caen del cielo, particularmente aquellos que representan una amenaza a la distancia. Forbes posee todas las características para convertirse en el siguiente diamante en bruto de San Antonio.