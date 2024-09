Bucatini con Pesto de Almendras

«Este platillo le rinde tributo a Han Chiang, el chef de la Dinastía Han en Philadelphia. Brad Spence, el chef de Amis, almuerza regularmente ahí, y una semana devoraba los fideos de ajonjolí fríos. Seducido por la cremosidad de la salsa, pensó, que podrían hacer una especie de pesto de almendras cremoso con pasta y un toque picoso. ¡Gracias por la inspiración, Han!»

Porciones: 4

Ingredientes

500 grs. de masa de sémola en forma de bucatini o bucatini secos

sémola, para espolvorear

1 ¼ tazas de almendras con piel

1 taza de queso parmesano rallado

2 dientes de ajo

½ taza, más 1 cucharada (133 ml) de aceite de oliva extra virgen

Sal kosher

1 chile jalapeño, desvenado y rebanado finamente

Direcciones

1.Coloca tu extrusora para pasta o tu accesorio de la batidora en el plato frío para los bucatini. Si usas un extrusor para pasta, con la máquina a velocidad media, coloca la masa en el depósito en grupos del tamaño de una canica, usando una herramienta para empujar la masa en el molino, teniendo cuidado de no sobrecargarlo. Mientras la pasta se forma, córtala en longitudes de 23 cm e inmediatamente espolvoréala con sémola para evitar que se pegue. (Si no tienes tiempo de hacer pasta fresca, usa bucatini secos para esta receta).

2. Seca la pasta colocándola en una rejilla que quepa en tu refrigerador y refrigérala descubierta durante al menos 8 horas o hasta 4 días. La pasta se secará y endurecerá mientras reposa. Me gusta la textura luego de 2 días en el refrigerador.

3. Tuesta las almendras en una sartén grande y honda a fuego medio, agitando la sartén de vez en cuando, hasta que desprendan su aroma, 3 o 4 minutos. Transfiere la taza (145 grs.) de almendras a la licuadora o al procesador de alimentos. Pica el ¼ de taza (36 grs.) restante de almendras con un cuchillo y reserva. Añade 1 diente de ajo y ¼ de taza (60 ml) de aceite a la licuadora o procesador. Enciende la máquina y vierte otro ¼ de taza (60 ml) del aceite, mezclando hasta que el pesto esté relativamente suave. Prueba el pesto, añadiendo sal hasta que te sepa bien.

4. Hierve una olla grande de agua con sal. Echa los bucatini, cubre la olla para que el agua vuelva a hervir pronto, y cocina la pasta hasta que esté suave pero un poco dura al morderla, 4 a 5 minutos (8 a 10 minutos para la pasta seca de empaque). Escurre la pasta y reserva el agua de la pasta.

5. Mientras tanto, calienta la cucharada de aceite restante a fuego medio en la sartén que usaste para las almendras. Rebana finamente el otro diente de ajo restante y agrégalo a la sartén junto con el jalapeño. Cocina, revolviendo ocasionalmente, hasta que el ajo esté dorado, 4 a 5 minutos.

6. Agrega 1 taza (237 ml) del agua de la pasta a la sartén, revuelve el agua sacando las partes quemadas del fondo de la sartén. Añade la pasta seca y el pesto de almendras y mezcla hasta que la salsa se reduzca un poco, se haga cremosa y cubra la pasta, 1 minuto aproximadamente. Retira la sartén del fuego y añade 1/2 taza (50 grs.) de parmesano. Continúa moviendo la pasta hasta que el queso se derrita y la pasta y la salsa se fusionen en la sartén. Pruébala, añadiendo sal hasta que te sepa bien.

7. Transfiere la pasta a platos calientes y adorna con la 1/2 taza (50 grs.) de parmesano restante y las almendras.

De Flour Is the Most Underrated Ingredient in Pasta