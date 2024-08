¡Mala suerte! Has elegido la muerte. Solo los necios o los valientes hacen semejante actividad. La jaula en la que estabas metido tenía un barrote de metal roto y un tiburón blanco te arrancado la cabeza de cuajo. Tranquilo, no has sufrido para nada.

Para que veas nuestra benevolencia te dejamos volver a empezar para que esta vez sí elijas bien tu aventura. Moraleja: no te bañes entre tiburones si no quieres acabar muerto.