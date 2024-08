¡Buenas noticias! El ‘EP’ de Childish Gambino está finalmente disponible en streaming

Mucho ha cambiado para Donald Glover desde que llamó la atención del público gracias a Community. Lo que alguna vez fue un tipo gracioso en la televisión y un rapero que dividía las opiniones, ahora es un ganador del Globo de Oro y del Emmy, un actor de La Guerra de las Galaxias y un artista solista ganador de un Grammy. Y aunque recientemente confirmó sus planes de retirar a Childish Gambino eventualmente, todavía no ha terminado de divertirse.

Como muestra de esto, acaba de lanzar su EP del 2011 que funcionó como la presentación de Childish Gambino en todas las plataformas de streaming, lo cual es bastante emocionante, ¿no? Si no lo has escuchado antes, este disco es un Gambino más ligero – incluidos punchlines y velocidad– no habrían estado mal que estos tracks fueran parte de su álbum debut Camp . Mientras que Awaken! My Love mostró un nuevo capítulo y un alcance más amplio para lo que el proyecto Gambino puede lograr, EP sigue siendo un divertido viaje de nostalgia. Escúchalo completo a continuación:

https://open.spotify.com/embed/album/6L4gtDcKB0RBRpx2DhHrsQ

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.