Las mujeres de Bukowski

Vestido RVCA, zapatos Topshop, aretes vintage; camisa y shorts Nasty Gal, sombrero RVCA, anillos Lucy Folk, anillo Dannijo; camisa Nasty Gal, sombrero RVCA, aretes Lizzie Mandler.

Camisa For Love & Lemons, anillo Dannijo; vestido RVCA, anillos Lucy Folk, anillo Dannijo; camisa y falda For Love & Lemons, bolso, gafas de sol y botas vintage, pulsera y anillo Dannijo; vestido RVC, aretes vintage, anillo Dannijo.





Camisa vintage, cartera J.Crew, aretes Topshop; vestido Apiece Apart, zapatos American Apparel, cartera J.Crew; vestido Apiece Apart, aretes Aesa.





Camisa Tia Cibani, gafas de sol y anillo vintage; camisa y falda Tia Cibani, gafas de sol y anillo vintage, aretes Chic Peek.





Falda Têca / Helô Rocha; brasier, ropa interior y falda For Love & Lemons.





Faldas Jill Stuart; enterizo For Love & Lemons, cinturón vintage, pulsera Chic Peek; falda For Love & Lemons, medias American Apparel; brasier Nasty Gal, pantalones Betsey Johnson, cinturón Steven Alan, collar Maria Black.





Vestido Kristinit, collar Maria Black; vestido y anillo vintage.





Vestido Kristinit, collar Maria Black; vestido Kristinit; vetido Kristinit, collar Maria Black, anillo Lizzie Mandler.





Camisa y falda American Apparel, pulseras vintage; camisa In My Air, chaqueta Schott, jeans RVCA, collar y pulseras vintage; camisa y anillo vintage, falda American Apparel; camisa In My Air, collar vintage.





Brasier RVCA, pulsera vintage; camisa American Apparel (en ella), pulseras vintage, camisa vintage; camisa vintage (en él), anillo vintage (en ella).