Hablando de hamburguesas con los fundadores de Burger Records

En el Burger Invasion tocarán bandas como los punks veteranos de The Dwarves, el dúo psicodélico The Garden o los Younghusbands que vuelven tras su paso por el Primavera Club de un ya lejano 2014. De paso, hemos entrevistado a Lee y a Sean, los dos capos del sello, sobre una pasión que nos une: las hamburguesas.

VICE: Hola Lee y Sean, espero que todo vaya bien. Vamos a centrar esta entrevista en las hamburguesas, espero que no os importe. Me flipan los Dwarves, The Garden, Wand, The Molochs y vuestro sello pero probemos algo distinto, estaréis ya hartos de hablar sobre estas bandas.

Lee Rickard & Sean Bohrman: Bien, nos parece bien.

Para empezar, ¿qué relación tenéis con las hamburguesas?

Lee Rickard: Nos encantan. De hecho nos gustan tanto que hemos llamado nuestra empresa “Burger Records” por eso.

Sean Bohrman: Nos flipan, quiero decir, yo como hamburguesas unas tres o cuatro veces por semana.

Lee Rickard: Aquí en nuestra ciudad —Fullerton, California— hay un sitio llamado Burger Parlour en el que vamos a comer después de un día duro de trabajo. Ahí tienen una hamburguesa hecha por nosotros, disponible solo los domingos, se llama The Hangover Burger. Vale la pena viajar a América solo para probarla. Es una hamburguesa de diseño, una creación deliciosa.

¿Y de qué está hecha?

Lee Rickard: Tiene panecillos de masa fermentada, una mezcla de carne picada hecha con chorizo y ternera, queso, aguacate, huevo frito y beicon. Es muy buena, lo deja todo pringado pero puede curar la resaca.

¿Cuál es la major hamburguesa?

Lee Rickard: Pues cualquier tipo de hamburguesa que te hagas en casa y con amor. Las hamburguesas gourmet son otro nivel, pero las que te preparas en casa o las que te hacen tus padres tienen un encanto especial.

¿Preferís hamburguesas de franquicias o de restaurantes?

Sean Bohrman: Si tuviera que escoger escogería un restaurante local por encima del McDonald’s porque puedes encontrar un McDonald’s donde sea y cuando sea. Aun así, de comida rápida, el mejor sitio es el McDonald’s.

Lee Rickard: Nos gustan los dinners, son acogedores y tienen comida casera. Son sitios con alma y personalidad.

¿Ha habido algún momento en vuestra vida en el que habéis preferido una hamburguesa a la compañía de otro ser humano?

Lee Rickard: Cada día.

Sean Bohrman: Si estuviera con mis colegas, pasándolo bien, y una hamburguesa me mandara un mensaje de texto diciéndome “hey, estoy libre, ¿quieres quedar?” les diría a mis colegas que me piro y que ya nos vemos otro día. Sí, las hamburguesas están por encima de la amistad.

¿Cuál es la hamburguesa más rara que habéis visto?

Lee Rickard: Pues esa que le manda mensajes a Sean y habla con él. [Risas]. Pero, ¿qué me dices de esa hamburguesa en ese vídeo de ZZ Top?

Sean Bohrman: ¡Ah sí! ¡Burger Man!

Lee Rickard: Tenemos que mandarte un enlace de esto.

Sean Bohrman: ZZ Top tienen una canción llamada Burger Man y en medio del vídeo aparece ese hombre-hamburguesa, un tipo que es una hamburguesa, bueno, medio hombre medio hamburguesa.

Lee Rickard: ¡Es MUY raro! Esta es la hamburguesa más raro que hemos visto, fijo.

Sean Bohrman: ¿Se considera asesinato si te la comes? Surgen grandes preguntas a partir de esto. ¿Gritaría al morderle? Si gritara no me lo comería. Si las hamburguesas gritaran dejaría de comer hamburguesas.

Cuando estáis tristes, ¿puede una hamburguesa animaros un poco?

Sean Bohrman: Por supuesto, esta misma semana pasada fue dura y tuvimos que ir al Burger Parlour a cuidarnos.

¿Qué opináis de las hamburguesas españolas?

Sean Bohrman: No son como las americanas, el kétchup es distinto del nuestro, no sé, no es lo mismo.

Si el nombre “Burger Records” ya hubiera estado cogido por otro sello, ¿cómo os hubierais llamado?

Sean Bohrman: Discos Burritos.

