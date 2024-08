Buscabulla nos platica sobre cómo han apoyado artistas independientes en Puerto Rico tras el huracán, y su despedida de NY

Aunque han pasado varios meses ya de que el Huracán María impactara a Puerto Rico, la isla todavía atraviesa una lenta recuperación. El agua y la electricidad todavía no se han reestablecido en un 100% desde septiembre, y el desempleo continua en aumento. Pero individuos y organizaciones comunitarias sin fines de lucro alrededor del mundo han estado a la altura de las circunstancias, y han creado iniciativas privadas para ayudar a los afectados y aportar a la reconstrucción.



Celebridades puertorriqueñas como Jennifer López, Marc Anthony y Ricky Martin, así como artistas como Princess Nokia y Hurray for the Riff Raff, han llamado a la gente a apoyar a estas organizaciones, pero solo ha habido una iniciativa hasta el momento creada con el fin de asistir a músicos que se encuentran en dificultades después de la calamidad: el Fondo PRIMA.

Videos by VICE

El Fondo para Músicos y Artistas Independientes de Puerto Rico (por sus siglas en inglés) fue creado por tres artistas boricuas –Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle, del dúo de pop electrónico Buscabulla, y la cantautora Ani Cordero– quienes hicieron equipo con la organización sin fines de lucro Pregones para brindar alivio financiero a músicos y artistas conectados con la escena musical puertorriqueña a través de la emisión de microsubsidios de emergencia de $500 dólares. “Son $500, pero igual algo es algo cuando pierdes tu trabajo y necesitas dinero en lo que buscas algo nuevo, inclusive si los artistas se tienen que ir del país por un tiempo. Pues nada, ayudamos de la forma que se pueda”, dijo Berrios en entrevista con Noisey.

Por medio de donaciones, eventos de recaudación de fondos organizados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, e incluso un compilado de 15 tracks hecho por artistas boricuas lanzado en Bandcamp, el Fondo PRIMA ha podido otorgar 45 ayudas hasta el momento. “Estamos ahora en un punto bastante emocionante”, dijo Berrios. “Ha sido increíble que hayamos podido recaudar ese dinero poco a poco, y más que nada sin ningún mecanismo muy grande empujándolo, sino que las personas han querido compartirla y cubrirla en los medios. Ha sido un proceso bastante grassroots, un proceso bien bonito que muchas personas han apoyado”.

José Ivan Lebrón Moreira, beneficiario del Fondo PRIMA, en una presentación en vivo. Foto por Supakid.

José Iván Lebrón Moreira, del grupo de pop de San Juan Moreira, administra una sala de ensayo que sufrió daños en su infraestructura y equipos, y ahora consiguió un trabajo de 9 a 5 después de pasar meses desempleado, lo que interfiere con su carrera como músico y afectó la salida en noviembre del último disco de su banda, Fin del Deseo. Pero gracias a la ayuda de PRIMA, pudo utilizar el dinero para lograr los planes del lanzamiento del álbum. “Más que la cantidad recibida, que fue muy generosa a mi entender, la motivación significativa fue saber y sentir que hay un círculo de apoyo entre los artistas de esta escena y la de afuera”, compartió el músico.

Para la música y artista visual Daniela Romero, a.k.a. Supakid, su ayuda no pudo haber llegado en un mejor momento, ya que sus trabajos freelance han sido afectados por el apagón. “Puso comida en mi mesa y me dio la oportunidad de ponerme en pie dentro del caos y la incertidumbre económica”, dijo. “El alivio de esta carga me ayudó a enfocarme en cómo volver a ponerme al día con proyectos que se dejaron en pausa”.

Meses después del desastre natural, y a medida que la isla continúa su camino de vuelta a la normalidad, se está reevaluando y actualizando el futuro del Fondo PRIMA. Berrios dice que el próximo paso es hacer un conversatorio en Puerto Rico con artistas de la escena local para conocer de primera mano sus problemas, los cuales dictarán sus siguientes pasos. “[Queremos] escuchar cuáles son las situaciones y las historias de los músicos ahora”, dijo Berrios. “Queremos escuchar cómo se ha afectado la forma como ellos hacían dinero antes, si las personas están saliendo, si están pagando por salir a los shows, ya que las condiciones económicas se están apretando un poco”. Entre las ideas también está hacer una serie de eventos y potencialmente un festival para fomentar el apoyo de los músicos en Nueva York –especialmente los de la diáspora boricua– y los que todavía viven en Puerto Rico. Todo esto a la par de buscar un balance en las vidas de los creadores del fondo, que son todos padres y están a punto de comenzar a grabar álbumes nuevos. Mientras tanto, continuarán emitiendo las ayudas.

Daniela Romero también recibió una ayuda de emergencia de $500 del Fondo PRIMA. Foto por Supakid.

Justo en medio de la reconstrucción, Berrios y Del Valle, quienes además son esposos, planean mudarse al oeste de Puerto Rico en las próximas semanas para, entre otras cosas, escribir y grabar el disco debut de Buscabulla –una decisión que habían tomado en septiembre, pero que se postergó justamente por el paso del huracán.



“Hay muchas personas que piensan que estamos locos porque nos vamos pa’llá ahora”, dice Berrios entre risas. “Nosotros llevamos mucho, mucho tiempo con ganas de volver. Ya por fin me parece que el destino nos está diciendo que este es el momento, y es curioso que es en un momento tan precario donde todo el mundo se está yendo de Puerto Rico, que hay tanta desilusión porque ha sido tanto el daño y el sufrimiento. Esperamos que hacer el disco allá y colaborar con artistas allá pueda animar en algo, o mostrar al país de una forma diferente a través del giro artístico que nosotros le podamos dar”.

En su destacado EP II del 2017, Buscabulla, quienes están confirmados para tocar en el Coachella de este año el próximo mes de abril, dibujaron una imagen musical de Puerto Rico desde sus recuerdos romantizados, dando lugar a tres canciones sabrosas y deslumbrantes, además de una colaboración con el artista afín Helado Negro. Pero ¿qué ocurrirá con su música nueva ahora que regresan al lugar que tanto extrañaban? “Va a estar interesante [ver] cómo se va a sentir estar ahí, y cómo va a transformar el tema de las canciones”, dijo Berrios. “Estoy bien emocionada de ver qué emociones van a venir y qué va a salir de la situación. Habiendo estado tanto tiempo acá idealizando esas cosas y queriendo esas cosas, ahora voy a ver si voy a idealizar estar en New York. Pero me encanta el poder explorar eso a través de un disco”.

Buscabulla dará un show de despedida este miércoles 31 de enero en Elsewhere, en Brooklyn, junto a Prince George y su compañero de banda Bairoa, quien recientemente sacó su recomendado EP debut. Las ganancias del concierto también serán donadas al Fondo PRIMA. “Al final, nosotros lo que estamos tratando de hacer es preservar esa escena [en Puerto Rico]”, explicó Berrios. “Preservar que la gente siga haciendo música para que sigan animando a las personas. Que la música no se calle”.

Conoce más detalles del concierto de despedida de Buscabulla en Elsewhere, presentado por Cult Citizen, con Prinze George y Bairoa, aquí .

Algodón Egipcio está en Twitter .