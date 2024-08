Fuimos a Lollapalooza Chile a buscar verdaderas fans de Lana Del Rey y no encontramos a ninguna

Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Pero el redactor de estas líneas todavía no tiene idea quién mierda es, y por eso accedió a elaborar un artículo sobre Lana Del Rey en Lollapalooza Chile.



La sencilla misión que tenía era encontrar fans de la cantante neoyorquina –mini-Lanas– en el Parque O’Higgins de Santiago. Y la verdad es que falló rotundamente. “¿Qué le voy a inventar esta vez al editor de Noisey”, pensó.

Videos by VICE

¿Qué hacer cuando eres un corresponsal fracasado que no encuentra ninguna mini Lana en medio de un montón de chicas acicaladas con diademas de flores y shorts de jeans rotos?

Foto por Carlos Molina

Cuento corto: lo primero que hizo el redactor luego de aceptar la propuesta fue buscar en Google “Lana Del Rey trivia”. La idea era preparar un cuestionario tipo digno de las seguidores de la cantante de boca de pato y ojos perdidos. Lo segundo que hizo fue anotar las mejores preguntas y darles una vuelta para que no se notara que las estaba plagiando. Después repasó videos de Lana y tomó apuntes de las letras sobre amor autoflagelante en moteles palurdos y convertibles perdidos en medio de la nada. Incluso se compró un pin de Lana para generar una empatía, un rapport a decir verdad, entre las más fans de la fans. Envalentonado, se subió a un metro con dirección al Parque O’Higgins, con la idea fija de encontrar a seguidoras de Lana capaces de responder la sarta de preguntas.

Foto por Carlos Molina

Foto por Carlos Molina

Así las cosas, se encontró con María Paz, 29 años, quien estaba sentada con cara de tristeza de verano mientras Liam Gallagher terminaba su lacónico setlist. Una tosca corona de flores artificiales en la mano derecha de María Paz le indicó al reportero que la chica se trataba de una posible fan de Lana. Y fue a comprobarlo.

María Paz, 29 años

Foto por el autor

NOISEY: ¿Cuántas veces has visto a Lana del Rey?

María Paz: Esta es la primera vez.

¿Cuál de los accesorios que traes hoy es lo más Lana del Rey?

Las flores, el cintillo de flores.

Lana tiene tatuajes en cada una de sus manos. ¿Sabes qué dicen?

La verdad es que no.

¿Qué animal aparece en el video para «Blue Jeans»?

…

Te doy tres alternativas: un león, un cocodrilo o un tiburón.

¿Un león?

No. ¿Cuál es el verdadero nombre de Lana del Rey?

No sé.

¿Y qué sabes? ¿Puedes nombrar tres canciones de Lana del Rey?

«Born to Die», «Ride» y…

[una amiga le sopla]

…»Lust for Life».

¿En qué video Lana se apunta con un revólver y dice que se siente fuckin crazy ?

En «Ride».

¿Si pudieras tener algo de Lana del Rey, qué tendrías?

La actitud.

Resultados María Paz: 1 de 5 respuestas correctas.

La misión comenzaba mal. Las respuestas de María Paz fueron peores que darse cuenta que Lana del Rey en vivo utilizaba la técnica del over playback, es decir, cantar con una base de apoyo vocal. Desilusionado, el reportero fue a conversar con Claudia, de 33 años, quien parecía ser una verdadera fan. La corona de flores una vez más le indicó al reportero que la muchacha podía ser una seguidora capaz de responder la trivia. Pero nuevamente se equivocó: las respuestas de Claudia rayaron en la insolencia.

Claudia, 33 años

Foto por el autor

¿Cuál de tus accesorios es lo más Lana del Rey?

Claudia: Las flores… Y los unicornios, porque Lana es como mágica, y es como retro. Le encantan las cosas retro, y a mí también.

Lana tiene tatuajes en cada una de sus manos…

Sí, me encantan; y yo también tengo, pero en mi pecho, no en mis manos…

¿Sabes lo que dicen los tatuajes de Lana?

No, no lo sé. La verdad es que lo desconozco. Pero me encanta ella.

¿Cuál es el verdadero nombre de Lana del Rey?

Ay, lo leí; lo leí alguna vez en Wikipedia, pero lo desconozco.

¿Puedes nombrar tres canciones de Lana?

«Summertime Sadness», «Young and Beautiful», que me encanta y…

¿Y?

…

Completa la letra: All I wanna do is get…

…

¿Si pudieras tener algo de Lana del Rey que tendrías?

Un beso y un abrazo.

¿Y algo físico?

Sus labios hermosos.

Resultados Claudia: 0 de 5 respuestas correctas.

Para poder elaborar este artículo —pensó el redactor— necesitaba por lo bajo a tres fans o seudo fans. Pero no pillaba a ninguna, o nadie lograba responder de forma depurada o estricta más de una pregunta de la trivia. En eso estaba cuando se encontró con Paula, de 20 años, la que disfrutaba de unas papas fritas en un stand cercano al escenario donde iba a cantar Lana. Luego de un intento fallido por entrevistar a otra posible fan, ella misma se ofreció para participar, y el redactor accedió dichoso.

Paula, 20 años

Foto por el autor

¿Has visto antes a Lana Del Rey?

Paula: Sí.

¿Dónde?

Es que no estoy segura.

¿No estás segura?

Porque tengo muy mala memoria…. ¡Respondí mal la primera! ¡Y está todo grabado, por la chucha!

¿Cuál accesorio o parte de tu vestimenta tiene que ver con Lana del Rey?

Nada. Quizás la depresión, jajaja.

Lana tiene tatuajes en sus manos. ¿Sabes qué dicen?

No tengo idea. Soy más de escuchar a Lana que de verla.

Nombra tus tres canciones favoritas.

«Radio», «Brooklyn Baby» y «Carmen».

¿Para qué tienda Lana apareció en una campaña de moda?

¡No tengo idea!

¿Qué animal aparece en el video de «Born To Die»?

¡Soy más de escuchar a Lana que verla!

Puede ser un león, un tigre, un velociraptor, un tiburón…

Yo cacho que un león. Es más accesible.

¿En qué video Lana se apunta con un revólver y dice que se siente fuckin crazy ?

¡Es que nunca veo videos de Lana!

¿Si pudieras tener algo de Lana del Rey, qué tendrías?

Su pelo. Es tan lindo. Se ve bien su pelo.

Resultados Paula: 1 de 5 respuestas correctas.

Algunos videos de Lana del Rey parecen comerciales de H&M o Forever 21. Por eso al redactor de este artículo le extrañaba que una joven como Paula nunca se hubiese detenido a verlos. La cosa era que la misión se tornaba más peliaguda de lo que pensaba y el artículo se le estaba yendo literalmente de las manos: con las entrevistadas que tenía no era posible publicar la nota. Pero todo cambió cuando se encontró con Ignacio, de 19 años, quien lucía una camiseta de Justin Bieber y estaba desde temprano esperando por el concierto de la autora de “Cola”.

Ignacio, 19 años

Foto por el autor

¿Cuántas veces has visto a Lana del Rey?

Ignacio: Una, fue en el Indie Fun Fest [2013]. Estaba en reja y bien, súper bien.

¿Qué parte de tu vestimenta o de tus accesorios tienen que ver con Lana del Rey?

Nada. O sea, tengo una chaqueta estilo americana, pero no… no es necesario.

¿Si Lana tuviera que caminar por 13 playas de Chile por cuáles caminaría?

Yo creo que caminaría por El Canelo porque igual está escondidita.

¿Cuál es el verdadero nombre de Lana del Rey?

Elizabeth Grant.

Lana tiene tatuajes en cada una de sus manos. ¿Sabes qué dicen?

«Trust no one» y «Paradise». Además de una «M» por su abuela Madeleine.

¿Para qué tienda Lana apareció en una campaña de moda?

H&M.

Nombra tres canciones del disco Lust For Life.

Voy a decir el nombre de mis favoritas: «Heroin», «13 Beaches» y «Beautiful People, Beautiful Problems».

Eres el mejor fan hasta ahora. ¿Con qué rapero Lana ha colaborado en tres canciones?

Con A$AP Rocky.

¿Podrías nombrarlas?

«Groupie Love», «Summer Bummer» y «Ridin’», que no es de un álbum de ella.

¿Qué animal aparece en el video de «Blue Jeans»?

Un cocodrilo.

Súper bien. Me tienes sorprendido. Ahora te mostraré fotos y tú me dices a qué video corresponde cada una.

-«High By The Beach»

-«Lust For Life»

-«Shades Of Cool»

¿En qué video se apunta con un revólver y dice que se siente fuckin crazy ?

«Ride».

Completa la letra…

Concha…

Eso mismo. My pussy tastes like…

Pepsi-Cola.

¿Si pudieras tener algo de Lana del Rey que tendrías?

Una foto con ella y todos los álbumes autografiados.

Awww.

Resultados Ignacio: 12 de 12 respuestas correctas. ídolo absoluto.