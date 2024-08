‘Buscamos sacudir al régimen’: hablamos con los hackers que atacaron al gobierno venezolano

En las últimas semanas, los enfrentamientos entre grupos opositores y las fuerzas oficialistas en Venezuela han escalado a dimensiones dramáticas. Según cifras publicadas por El Universal, el número de muertos desde que empezaron las protestas en contra de la conflictiva convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente ya llega a los 140.

De hecho, tan solo en la jornada de elecciones del pasado domingo se registraron nueve muertos (entre ellos, dos adolescentes de 13 y 17 años en el estado de Táchira, un militar bolivariano y un candidato a la Constituyente), incontables choques entre la Guardia Bolivariana y los manifestantes, más de una bomba, barricadas e incesantes bloqueos de los puntos de votación.

Pero la Constituyente, que según el artículo 327 de la Constitución venezolana puede ser convocada para «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución», no solo ha escalado los conflictos en las calles, sino inundado Internet, el nuevo campo de batalla.

«Nuestra lucha es digital. Tú trancas las calles y nosotros las redes».

Así abre el manifiesto de The Binary Guardians, el grupo de hackers que dejó en suspenso la página web oficial del Consejo Nacional Electoral de Venezuela la madrugada del lunes 31 de julio. Durante más de cuatro horas, el homepage del órgano rector del Poder Electoral de ese país —encargado de determinar los resultados de las votaciones para la controvertida Asamblea Nacional Constituyente— fue reemplazado por una serie de declaraciones de insurrección informática:

«CNE HACKED!!».

«Después de más de 3 meses de protestas, después de más de 70 fallecidos… Decidimos alzarnos en armas, nuestra arma: el teclado».

«¿QUE SE CREEN? QUE NO SABEMOS QUE HICIERON FRAUDE? POR FAVOR… NO SOMOS ESTUPIDOS [sic]».

«ESTO A PENAS ACABA DE COMENZAR [sic]»

«VENEZUELA VA A ARDER»

Además, incluyeron una serie de advertencias:

«NO NOS VAN A IMPONER UNA ASQUEROSA PROSTITUYENTE QUE NADIE APOYA»

«A la cúpula corrupta: mejor usen un teléfono satelital… o señales de humo, o vuelvan a mandarse cartas. Porque por más que corran, JAMÁS podrán esconderse».

Pero el ciberataque no solo fue dirigido hacia la página web del CNE. El grupo también se adjudicó, en una cuenta de Twitter que abrió hace menos de 24 horas, una serie de hackeos a páginas estatales venezolanas. Entre ellas, la Venezolana de Televisión (el canal oficialista que emite el programa Aló Presidente) y la página misma de la Presidencia de Venezuela, en la que pusieron un fotomontaje de Chávez coqueteando con Maduro detrás de las palabras «HACKED» y el logo de The Binary Guardians, hecho con la misma tipografía que los Guardianes de la Galaxia.

Logramos contactarlos para que nos contaran por qué decidieron intervenir las páginas del oficialismo venezolano, qué tan difícil es hackear una página gubernamental y por el posible impacto de la resistencia y las insurrecciones populares en Internet en estos tiempos de intensas confrontaciones en Venezuela.

VICE: En su página web dicen que crearon este grupo debido a la violencia y la represión del gobierno de Maduro en Venezuela. Pero, ¿hubo algún hecho concreto en estos meses que los hizo decidirse por completo a volverse The Binary Guardians?

The Binary Guardians: Una pregunta que es muy amplia en su respuesta. No fue un solo evento lo que nos motivó, sino una cadena de eventos que se fueron suscitando y cada día nos hacía sentir más impotentes, cuando los medios no muestran la verdadera información, ya que están sumidos en una férrea censura. Pero si me pidieras que te diga el primer video que se me viene a la mente, fue este:

Al ver ese video quise gritar, llorar, correr, golpear las paredes… ¡Qué impotencia cómo estos animales atacan a los civiles indefensos! Incluso parecen una banda de algún barrio menos prestigiado. ¿Son estos de verdad quienes están para defendernos?

¿Cuánto tiempo llevan hackeando páginas estatales en Venezuela? ¿Con cuántas empezaron?

Como grupo, nacimos el 31 de julio de 2017. Van aproximadamente unas 20 páginas.

¿Todos los integrantes del grupo son venezolanos o hay apoyo de hackers internacionales? ¿Están adentro o están afuera del país?

Yo soy venezolano. No hace falta dar más detalles.

¿Qué buscan con estos ‘hackeos’ al Consejo Nacional Electoral y a las páginas estatales venezolanas? ¿Cuál es el objetivo de The Binary Guardians al realizar estos ataques?

Nuestro objetivo al momento de realizar un ataque a las páginas estatales venezolanas es el de tratar de abarcar con nuestra información al mayor número de personas posibles. Hay muchas personas que aún viven en una fantasía y creen todo lo que dicen los medios de comunicación públicos. Muchos siguen ciegamente lo que estos sitios muestran y, en muchos otros lugares, como instituciones públicas, el acceso a internet es restringido a páginas de información imparciales u opositoras. Con estos ataques buscamos sacudir al régimen. Ellos últimamente tienen una sensación de que son indestructibles, que nadie los puede tocar. Esto es un pequeño recuerdo de que en este mundo no estamos solos, que siempre habrá alguien que menos te esperas que te da una sorpresa.

Además de la página de CNE, de la Presidencia y de la Venezolana de Televisión, ¿cuáles han sido los ataques cibernéticos más importantes que han llevado a cabo?

Pregunta muy comprometedora, pondría en detrimento nuestras acciones.

Ustedes aseguran que hubo un «fraude» con la Constituyente. ¿Por qué lo dicen?

Aunque no podemos dar ninguna información específica en estos momentos, en resumen: Chávez sacó 8 millones aún llenando todo, y la gente lo quería, Maduro sacó 7 millones 3 meses después de la muerte de Chávez. En la votación de la Asamblea Nacional el chavismo saco 5 millones, y ayer que nadie lo apoyó, que nadie fue a votar, ¿sacaron 8.1 millones?

¿De 1 a 10, qué tan blindada está una página web del gobierno venezolano? ¿Cuánto tiempo en promedio se demoran tomándose una página estatal?

Dependiendo de la página, va entre 4 y 6. La verdad es que dan pena… Para la mayoría de las páginas es un promedio de aproximadamente 24 a 36 horas.

¿Por qué apostarle a una resistencia digital en la coyuntura política actual de Venezuela?

No le apostamos a la resistencia digital, le apostamos a la resistencia en TODOS los sectores. Nosotros simplemente apoyamos donde podemos.

¿Qué diferencia hay entre atacar desde la red y atacar desde las calles? ¿Cuál es más efectiva?

La manera más efectiva es la de alzar la voz lo más alto posible a todas las direcciones; es decir, hacer de todo es lo efectivo.

¿Cómo pretenden lograr, como dicen en su página web, una verdadera «insurrección popular» desde las redes?

No estamos tratando de lograr una Insurrección Popular desde las redes: la Insurrección Popular ya está en marcha en Venezuela. Nosotros simplemente nos anotamos al movimiento de protesta.

¿Han estado cerca de que los atrape algún agente estatal?

No.

¿Por qué dicen que la Constituyente de Maduro es «una Prostituyente»?

Ciertamente, es un término muy coloquial para referirnos a que esta Constituyente solo busca prostituir al país y su Constitución. Claramente, esta dictadura busca pasar por encima del pueblo. Pero esto son solo los espasmos agónicos de una dictadura que sabe que hace mucho cayó, ¿por qué no preguntaron al pueblo si querían constituyente? Aunque, bueno, supongo que ellos dijeron: «Para qué les vamos a preguntar si igual vamos a hacer fraude… Mejor pon la votación de una vez».

¿Qué respuestas han recibido por parte de los venezolanos a estos ciberataques?

La verdad es que la amplia mayoría de las personas han apoyado el movimiento.

Muchos no están de acuerdo con estos actos y consideran que lo de ustedes es «terrorismo digital». ¿Qué piensan de eso?

Pregunto: ¿Simón Bolívar era terrorista? Todo depende del cristal con que lo mires. Creo que la inmensa mayoría de venezolanos no sintió terror por el ataque cibernético… El terrorismo busca infundar el terror, claramente aquellos que nos tildan de terroristas son los que hicieron fraude

y mantienen negocios sucios. ¿Por qué otro motivo estarían ATERRADOS?

¿Qué se viene para ustedes ahora que se conocieron los resultados de la Constituyente?

Con el fraude, la dictadura nos declaró la guerra al pueblo. Vienen días muy difíciles para Venezuela, pero yo sé que mi AMADO PAÍS saldrá de esto pronto, muy pronto.

¿Hay problemas de accesibilidad a Internet en Venezuela? ¿Saben si el Gobierno venezolano está bloqueando el acceso a internet de sus habitantes?

Claro que los hay y, curiosamente, en las fechas de las votaciones el internet es siempre muy inestable. ¿Por qué será? ¿Por qué temen que alguien más los audite?

¿Qué piensan sobre esa censura en medios de comunicación y en Internet por parte del gobierno?

Que debemos seguir con nuestro activismo. Si censuras al pueblo, te censuramos a ti.

¿Tienen alguna relación con la red de Anonymous? ¿Qué opinan de ellos?

Anonymous fue un grupo muy respetado y con ideas que compartimos, como la lucha por los derechos de todos y la libertad de expresión, pero no, no tenemos ningun tipo de relacion o vinculo con lo poco que queda de Anonymous.

* Comentario final de The Binary Guardians:

Quiero agradecerle de todo corazón al gobierno colombiano por su acto de buena fe, me dio un nudo en la garganta ver tanta bondad y amor después de las penurias que esta dictadura les hizo pasar a aquellos que estaban de este lado. Muchas gracias, Colombia.