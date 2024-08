Buzzcocks, The Drums y Gang of Four en el Festival Marvin de México este 2018

Hace ya ocho años la revista Marvin dio un salto definitivo y entró al ruedo con su propio festival musical. La tirada era apostarle al circuito Roma-Condesa de la Ciudad de México como escenario vivo y vibrante y crear una cartel que se albergara en los diversos espacios que de manera tradicional han definido la identidad de ambas colonias.

La idea no solo funcionó, sino que año con año ha ido creciendo. Y parte de la marca que el festival ha generado -al igual que otros, como Aural y NRMAL- es implícitamente contribuir a saldar deudas históricas hacia el público mexicano con la presentación de leyendas que nunca han pisado suelo nacional, las cuales pese a no ser quizás hitos comerciales han dejado una huella profunda en la música de nuestro tiempo.



Videos by VICE

Y Marvin parece decantarse hacia el lado postpunk de lo legendario, así hemos visto en ediciones pasadas a bandas como ESG o Television, y este año no será la excepción pues han programado a los ingleses de Gang of Four, grupo inglés de actitud punk y sonido funk-dub-rock originalmente activo desde finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta, la cual ha tenido un par de despertares para volver a grabar y salir de gira, siendo el más reciente en 2004, año en que justamente la movida de DFA estaba en pleno apogeo con bandas como The Rapture, LCD Soundsystem o Juan McLean recetándonos mezclas de rock y funk tipo “Daft Punk Is Playing At My House” para las pistas de baile a nivel global.

https://www.youtube.com/watch?v=00tjF2ROlwE

Para seguir complaciendo a los mayores de 35 y a los interesados en la era de la anarquía británica, complementan la cabeza del cartel con los veteranos de Buzzcocks y añaden a The Drums, quienes para celebrar su participación en el festival lanzaron una nueva canción: “Meet Me in Mexico”, cuyas ganancias serán destinadas a los afectados por el pasado sismo en México el 19 de septiembre.

Además de estas cabezas de cartel, destaca la presencia de Daniel Melero, decenas de bandas, MCs, un cartel bien nutrido de stand-up comedy mexicano, un programa de cine presentado por Ambulante, conferencias, talleres y muestras de arte.

Aquí están las fechas:

19 de mayo: Conciertos, stand-up comedy y cine

17 y 18 de mayo: Conferencias, talleres y arte

Los boletos ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster en precios Etapa 1

Acceso General: $550 Ojo, este boleto da acceso a la mayoría de los shows incluyendo Gang of Four, excepto para Buzzcocks y The Drums.

Boleto para Buzzcocks: $450 pesos

Boleto para The Drums: $450 pesos

Para asistir a estos shows, es necesario comprar también tu boleto de Acceso General

Full Pass: $1250 (este boleto te da acceso a todos los shows, incluyendo los de Gang of Four, Buzzcocks y The Drums)

Todos los precios más cargos. Para comprar boletos sin cargos, acude a la taquilla de El Plaza Condesa.